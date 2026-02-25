Dnevni horoskop za 25. februar: Bikovi konačno rešavaju probleme, a Vage žude za promenom radnog okruženja
Dnevni horoskop za 25. februar nudi detaljnu astrološku prognozu za sve horoskopske znake. Evo šta su astrolozi predvideli za svakog pripadnika Zodijaka.
OVAN
Lekcije koje ste naučili u prethodnom periodu konačno ćete moći da primenite i da naiđete na razumevanje i podršku. Osećaćete se tesno u svojoj koži, partner vam može biti i dosadan, a želja za upoznavanjem novih ljudi je naglašena. Potrebno vam je više sna.
BIK
Nagrada i napredak su sasvim izvesni, kao i konačno rešenje nekog problema koji datira odranije, s kojim se već duže vreme mučite. Možete lako ući u kratkotrajnu vezu, ali isto tako je i lako prekinuti. Opustite se s dragim ljudima.
BLIZANCI
Taman kad ste pomislili da rešenja možda i neće biti i da se uzalud toliko trudite, ono stiže. Osećaj će biti sjajan. Družite se što više, upoznajući druge, bolje ćete razumeti sebe. Nemojte se sputavati. Problemi sa sinusima.
RAK
Držite se ustaljenog ritma i posla koji znate da radite, jer tu sada leži mogućnost za napredak, viši društveni položaj, kao i povećanje prihoda. Slobodnim Rakovima smeši se ljubav sa osobom koju mogu upoznati preko posla ili edukacije. Problemi s cirkulacijom.
LAV
Današnji dan donosi mogućnost sukoba s pretpostavljenima zbog različitih stavova i ideja. Moguće je da se zaljubite, ali i da patite, jer ćete misliti da partner ne može da razume vaša osećanja i potrebe. Prolazan kašalj.
DEVICA
Naglašeno je nerazumevanje kolega, koje mogu pomisliti da ste previše direktni i iskreni za njihov ukus. Neophodno je da izbegavate ozbiljne rasprave, koje će vas zasigurno uvesti u sukobe s voljenom osobom, a vi to nikako ne želite. Podložni ste upalama.
VAGA
Želja za promenom radnog okruženja i posla je naglašena, i to nije uzalud. Slušajte svoje instinkte. Smeši vam se ljubav sa osobom koja je mlađa, prisutna je znatna razlika u godinama, a upoznaćete je preko prijatelja. Ukočenost.
ŠKORPIJA
Mnogi od vas će ozbiljno razmišljati o dodatnom školovanju i usavršavanju. Za zauzete je dan posebno izazovan za ulazak u ljubavne veze, tajne ljubavi, moguće je da mislite da vas partner vara ili da je neiskren. Dobro se osećate.
STRELAC
Posebno povoljan dan za rad u grupi, za osobe koje se bave umetnošću, kao i za humane profesije. Većinu pripadnika vašeg znaka očekuju radikalne promene na ljubavnom planu. Problemi s pritiskom.
JARAC
Preosetljivost je naglašenija, ali usmeravanjem energije na druge i na brigu o drugima možete umanjiti ovu nepovoljnost. Prihvatanjem onoga što je trenutno pred vama otvarate se za nove vidike bilo da ste u vezi ili sami. Povedite računa o glavi.
VODOLIJA
Ukazuju se neke nove poslovne prilike. Mnogi od vas će razmišljati o promeni posla. U stresnim situacijama vaše vrline postaju mane. Postajete nagli u komunikaciji s partnerom i ne vodite računa o posledicama. Naglašen je pad imuniteta.
RIBE
Konačno je došlo do olakšanja i rasta entuzijazma. Vraća vam se životna energija pa ćete postati radoznaliji i otvoreniji. Iskoristite ovaj dan da popravite komunikaciju s partnerom. Pripazite na unos šećera u organizam, jer je moguć višak kilograma, kao i povišen šećer u krvi.
