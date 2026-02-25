Slušaj vest

Dnevni horoskop za 25. februar nudi detaljnu astrološku prognozu za sve horoskopske znake. Evo šta su astrolozi predvideli za svakog pripadnika Zodijaka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Lekcije koje ste naučili u prethodnom periodu konačno ćete moći da primenite i da naiđete na razumevanje i podršku. Osećaćete se tesno u svojoj koži, partner vam može biti i dosadan, a želja za upoznavanjem novih ljudi je naglašena. Potrebno vam je više sna.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Nagrada i napredak su sasvim izvesni, kao i konačno rešenje nekog problema koji datira odranije, s kojim se već duže vreme mučite. Možete lako ući u kratkotrajnu vezu, ali isto tako je i lako prekinuti. Opustite se s dragim ljudima.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Taman kad ste pomislili da rešenja možda i neće biti i da se uzalud toliko trudite, ono stiže. Osećaj će biti sjajan. Družite se što više, upoznajući druge, bolje ćete razumeti sebe. Nemojte se sputavati. Problemi sa sinusima.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Držite se ustaljenog ritma i posla koji znate da radite, jer tu sada leži mogućnost za napredak, viši društveni položaj, kao i povećanje prihoda. Slobodnim Rakovima smeši se ljubav sa osobom koju mogu upoznati preko posla ili edukacije. Problemi s cirkulacijom.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Današnji dan donosi mogućnost sukoba s pretpostavljenima zbog različitih stavova i ideja. Moguće je da se zaljubite, ali i da patite, jer ćete misliti da partner ne može da razume vaša osećanja i potrebe. Prolazan kašalj.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Naglašeno je nerazumevanje kolega, koje mogu pomisliti da ste previše direktni i iskreni za njihov ukus. Neophodno je da izbegavate ozbiljne rasprave, koje će vas zasigurno uvesti u sukobe s voljenom osobom, a vi to nikako ne želite. Podložni ste upalama.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Želja za promenom radnog okruženja i posla je naglašena, i to nije uzalud. Slušajte svoje instinkte. Smeši vam se ljubav sa osobom koja je mlađa, prisutna je znatna razlika u godinama, a upoznaćete je preko prijatelja. Ukočenost.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Mnogi od vas će ozbiljno razmišljati o dodatnom školovanju i usavršavanju. Za zauzete je dan posebno izazovan za ulazak u ljubavne veze, tajne ljubavi, moguće je da mislite da vas partner vara ili da je neiskren. Dobro se osećate.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Posebno povoljan dan za rad u grupi, za osobe koje se bave umetnošću, kao i za humane profesije. Većinu pripadnika vašeg znaka očekuju radikalne promene na ljubavnom planu. Problemi s pritiskom.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Preosetljivost je naglašenija, ali usmeravanjem energije na druge i na brigu o drugima možete umanjiti ovu nepovoljnost. Prihvatanjem onoga što je trenutno pred vama otvarate se za nove vidike bilo da ste u vezi ili sami. Povedite računa o glavi.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ukazuju se neke nove poslovne prilike. Mnogi od vas će razmišljati o promeni posla. U stresnim situacijama vaše vrline postaju mane. Postajete nagli u komunikaciji s partnerom i ne vodite računa o posledicama. Naglašen je pad imuniteta.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Konačno je došlo do olakšanja i rasta entuzijazma. Vraća vam se životna energija pa ćete postati radoznaliji i otvoreniji. Iskoristite ovaj dan da popravite komunikaciju s partnerom. Pripazite na unos šećera u organizam, jer je moguć višak kilograma, kao i povišen šećer u krvi.

