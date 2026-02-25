Sedmomesečni makak Panč igra se sa plišanim orangutanom u zoološkom vrtu Ičikava

Naučnici su otkrili tužnu istinu o Panču – viralnom makakiju koji je osvojio srca miliona ljudi na društvenim mrežama. Sedmomesečni japanski makaki rođen je prošle godine u zoološkom vrtu Ičikava, gde ga je majka odbacila.

Zoolozi su mu dali plišanu igračku orangutana, za koju se brzo vezao, a viralni snimci prikazuju kako se čvrsto drži za nju, dok su ga ostali majmuni odbacivali.

Obožavaoci su nakratko odahnuli kada se pojavio snimak drugog makakija koji neguje i teši Panča. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, Panč je ponovo odbačen, ovog puta na još agresivniji način.

Zašto drugi majmuni napadaju Panča?

Prema rečima profesorke Džo Sečel, primatologa sa Univerziteta u Daramu, majčinsko napuštanje je „veoma neuobičajeno“ kod makakija i možda je Panča od samog početka dovelo u nepovoljan položaj.

„Mladunče majmuna bi obično imalo zaštitu i podršku svoje majke i od nje bi učilo kako pravilno da reaguje, ali Panč nema tu podršku, pa možda nije naučio kako treba da se ponaša“, rekla je profesorka Sečel za Daily Mail.

Majčinsko napuštanje je retko kod makakija, ali se obično dešava kada je majka mlada i neiskusna.

„Pročitala sam da je Panč bio prvo mladunče svoje majke, u kom slučaju ona možda nije imala mnogo iskustva. Videla sam neiskusne majke primata kako drže bebu naglavačke, na primer, i deluju veoma uznemireno kada se mladunče rita. Velika je promena preći iz trudnoće u situaciju da vam se beba po prvi put stalno drži za stomak“, objasnila je profesorka Sečel.

Temperature su bile visoke kada je Panč rođen, što je možda doprinelo tome da ga majka napusti.

„Ako je majka i sama u lošem stanju, mogla bi da da prednost sopstvenom opstanku i budućem potomstvu, umesto da brine o mladunčetu za koje je malo verovatno da će preživeti u datim uslovima“, dodala je profesorka Sečel.

Iako se malo zna o odrastanju Pančove majke, i njen život je možda igrao ulogu, smatra doktorka Emili Betel, vanredna profesorka primatološke kognicije i dobrobiti životinja na Univerzitetu Liverpul Džon Murs.

Za Daily Mail je rekla: „Napuštanje je verovatnije ako je i sama majka imala neuobičajeno odrastanje - na primer, ako je prerano bila odvojena od sopstvene majke ili je doživela druge oblike stresa u ranom životu, koji mogu biti povezani sa životom u zatočeništvu.“

To donekle objašnjava zašto ga je majka napustila – ali šta je sa ostalim životinjama?

Prema rečima profesorke Sečel, sve se svodi na hijerarhiju dominacije.

„Panč je japanski makaki, a oni imaju izraženu hijerarhiju dominacije. Drugi makakiji na taj način potvrđuju svoj dominantni položaj“, objasnila je ona.

Doktorka Betel dodaje da su drugi makakiji možda u početku pokušali da pomognu Panču, primetivši da trčkara bez majke.

„Makakiji su izrazito društveni primati i interesovanje za mladunce je uobičajeno, uključujući nošenje i držanje tuđih mladunaca. Napušteno mladunče bi bilo zanimljivo drugim makakijima koji bi želeli da ga drže, a može doći i do sukoba oko toga ko će ga uzeti. To može dovesti do toga da se sa mladuncima postupa prilično grubo“, rekla je ona.

Iako je Panč osvojio internet, profesorka Sečel naglašava da majmuni „nisu kućni ljubimci“.

„Panč je presladak, ali ova priča pokazuje koliko je jednom majmunu potrebna majka. On će brzo odrasti u odraslog majmuna koji mora da bude sa pripadnicima svoje vrste“, zaključila je.

