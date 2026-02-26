Slušaj vest

Internetom se proširio snimak trojice mladića za koji navode da je nastao na Tajlandu.

„Našli se Srbin, Hrvat i Crnogorac na Tajlandu“, počinje priča gotovo kao vic. U nastavku objašnjavaju da su podmitili di-džeja kako bi im u klubu u Bangkoku pustio pesmu „Tajland“, koju izvodi srpski reper Stefan Đurić Rasta.

Video je za nekoliko nedelja prikupio više od milion pregleda, 35.000 lajkova i mnogo komentara.

Klikom na link saznajte zašto je Indonežanka odlučila da ostane da živi u Beogradu kada ga je posetila.

„Neprijatelji kod kuće, braća u inostranstvu. Uživajte“, „Tako smo mi naterali vozača u Bangkoku da nam pusti Severinu“, „Samo ljubav“, „Ovi znaju za život“, „Svaka čast, jednom se živi“, „Na Tajlandu je ludnica“, „Bravo za Jugoslaviju" - neki su od komentara.

Neko se potom našalio: „Pustili Rastu, pa ni Tajlanđani ni oni ne razumeju šta peva.“

