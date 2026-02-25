Slušaj vest

Kviz Superpoteraove subote, 28. februara, neće biti emitovan na RTS, što je potvrđeno objavljivanjem nove programske šeme.

Iako je subotnje veče na RTS-u tradicionalno rezervisano za popularni kviz, ovoga puta došlo je do izmene. Umesto „Superpotere“, gledaoci će pratiti završnicu muzičkog takmičenja Pesma za Evroviziju 2026.

Finalno veče zakazano je za 21 čas, kada će publika i stručni žiri odlučiti ko će predstavljati Srbiju na predstojećoj Evrovizija, koja se ove godine održava u Beč.

Supepotera.png
Foto: Two Rivers

Urednica zabavnog programa RTS o glasinama da je PZE 2026 namešteno

Tokom prve finalne večeri takmičenja Pesma za Evroviziju 2026, publici se obratila Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS.

Ona je tom prilikom govorila o samom toku takmičenja, osvrnuvši se i na tehničke poteškoće sa kojima su se pojedini učesnici suočili tokom nastupa. Kako je istakla, produkcijski tim reagovao je u najkraćem mogućem roku kako bi se eventualni problemi prevazišli i kako bi svi takmičari imali ravnopravne uslove.

Sandra Perović
Sandra Perović Foto: Nemanja Nikolić

Perovićeva je takođe prokomentarisala i spekulacije koje su se pojavile u javnosti o navodno unapred određenom pobedniku, naglasivši da su takve tvrdnje neosnovane. Prema njenim rečima, proces glasanja je transparentan, a o konačnom ishodu odlučuju publika i stručni žiri u skladu sa jasno definisanim pravilima takmičenja.

- O tome će odlučiti stručni žiri kao i verna publika festivala za Evroviziju. Što bi rekli, neka najbolji pobedi. To se dešava uvek i na najvećim filmskim festivalima, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeni. Ja verujem u publiku i u odluke našeg žirija - rekla je i dodala:

- Zna se šta su pravila velike Evrovizije, a ta pravila i mi primenjujemo.

