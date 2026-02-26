Slušaj vest

Dok većina ljudi starenje doživljava kao neizbežan pad energije i promene na telu, singapurski fotograf i bivši model Čuando Tan već godinama dokazuje suprotno. Iako ima 3. marta puni 60 godina, mnogi ga na prvi pogled mešaju sa muškarcem u kasnim dvadesetim.

Tan je postao globalni simbol prkosa godinama, a njegova mladolika koža i isklesana figura često izazivaju nevericu na društvenim mrežama. No, kako tvrdi, iza njegovog izgleda ne stoje estetski zahvati ni tajne medicinske procedure, već disciplina.

Tan veruje da čak 70 posto izgleda dolazi iz ishrane, dok je 30 posto rezultat vežbe, zbog čega hranu smatra ključnim faktorom u procesu starenja.

Njegov dan počinje doručkom bogatim proteinima: jede šest jaja, ali samo dva žumanca kako bi držao holesterol pod kontrolom. Uz to popije čašu mleka, a ponekad doda avokado ili bobičasto voće.

Ručak i večeru bazira na jednostavnim, celovitim namirnicama poput pečene piletine sa smeđim pirinčem i povrćem ili bistre riblje supe. Izbegava prerađene šećere, kafu, alkohol i cigarete jer smatra da pospešuju upalne procese i ubrzavaju starenje.

Takođe pazi da poslednji obrok pojede najmanje pet sati pre spavanja kako bi telo noću energiju usmerilo na regeneraciju, a ne na varenje.

Iako mnogi pretpostavljaju da sate provodi u teretani, Tan naglašava važnost doslednosti, a ne intenziteta. Treninge snage odrađuje tri do pet puta nedeljno, u trajanju od 30 do 90 minuta, fokusirajući se na osnovne vežbe poput čučnjeva i sklekova.

Budući da se približava 60. godini, izbegava dizanje teških tegova kako bi smanjio rizik od povreda. Umesto toga preferira aktivnosti sa manjim opterećenjem, poput plivanja, kojim se bavi gotovo svake večeri po sat vremena.

Ključni deo njegove rutine su oporavak i san. Trudi se da spava najmanje osam sati i bude u krevetu do 23 časa. Smatra da unutrašnji stres značajno utiče na to koliko brzo osoba izgleda starije, zbog čega neguje pozitivan način razmišljanja i ostaje usmeren na kreativni rad.

Njegova rutina nege kože takođe je jednostavna – svakodnevno koristi blagi čistač i hidratantnu kremu. Iako boji kosu kako bi prikrio sede, ističe da se kloni estetskih operacija.

Primer Čuanda Tana pokazuje da mladalački izgled nije nužno stvar genetike ili skupih zahvata, već dugoročne discipline i brige o telu – iznutra i spolja.

