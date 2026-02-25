Slušaj vest

Tokom prelaznog perioda između zime i proleća, mnogi ljudi na Balkanu primećuju isti problem: prozori se rose, a na zidovima se pojavljuje crna buđ. Iako se često pribegava skupim uređajima za odvlaživanje vazduha i agresivnim hemijskim sredstvima,vlaga se uglavnom vraća.

Ovako Finci trajno rešavaju problem vlage u kućama Foto: Enigma Images / Alamy / Profimedia

Za razliku od Balkana, stanovnici skandinavskih zemalja, kao što je Finska, uspevaju da održe domove suvim čak i u ekstremno hladnim zimama. Ključ njihove prednosti nije u skupoj tehnologiji, već u razumevanju kako vazduh i toplota funkcionišu u zatvorenom prostoru i primeni nekoliko jednostavnih, besplatnih navika koje stručnjaci za kvalitet unutrašnjeg vazduha preporučuju.

Fizika kondenzacije: zašto dolazi do vlage

Kondenzacija nastaje kada topao, vlažan vazduh u stanu dođe u dodir sa hladnim površinama, poput stakala prozora ili spoljašnjih zidova. Vlažnost u vazduhu povećava se kuvanjem, tuširanjem, pranjem sudova ili sušenjem veša.

Ovako Finci trajno rešavaju problem vlage u kućama Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Ugradnja modernih PVC prozora, koji gotovo potpuno zatvaraju prostor, sprečila je prirodnu cirkulaciju vazduha karakterističnu za stare drvene prozore. Kao rezultat, vlaga ostaje zarobljena u stanu i stvara idealne uslove za pojavu buđi, koja može biti štetna po zdravlje ukućana.

Finska metoda: kratko i snažno provetravanje

Umesto dugotrajnog provetravanja sa otvorenim prozorima, koje hladi zidove i troši energiju, Finci primenjuju tzv. šok provetravanje.

Osnovna pravila su:

Kratko, ali intenzivno. Dva do tri puta dnevno otvore prozore i vrata na suprotnim stranama stana, ali samo na 3–5 minuta.

Brza zamena vazduha. Tokom tog vremena, ustajali i vlažni vazduh izlazi, a svež i suvlji ulazi.

Očuvanje toplote. Kratko trajanje provetravanja znači da zidovi i nameštaj ostaju topli, a novi vazduh se brzo zagreva uz minimalan dodatni trošak energije.

Ovako Finci trajno rešavaju problem vlage u kućama Foto: Olena Vasylieva / Alamy / Profimedia

Ovaj metod omogućava uklanjanje vlage bez gubitka toplote u stanu.

Održavanje stabilne temperature

Još jedna ključna nordijska praksa je ravnomerna sobna temperatura. Na Balkanu je česta navika da se grejanje isključi tokom dana, a po povratku ukućana pojača na maksimum.

Stručnjaci za termodinamiku upozoravaju da nagle promene temperature podstiču pojavu kondenzacije. Finci zato smanjuju temperaturu tokom odsustva ukućana za svega 2–3 stepena. Zidovi ostaju dovoljno topli, što značajno smanjuje rizik od stvaranja kapljica vode na hladnim površinama.

Kontrola unutrašnjih izvora vlage

Ovako Finci trajno rešavaju problem vlage u kućama Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Pored provetravanja i stabilnog grejanja, skandinavski standard uključuje disciplinovano upravljanje izvorima vlage:

Uključivanje kuhinjske nape dok se kuva.

Zatvaranje vrata kupatila prilikom tuširanja i naknadno provetravanje samo te prostorije.

Izbegavanje sušenja veša direktno na radijatorima. Ako se veš suši unutar stana, prostorija mora biti dodatno provetrena.

Primena ovih jednostavnih, besplatnih pravila može dugoročno ukloniti problem vlage i buđi, a istovremeno značajno poboljšati kvalitet vazduha u stanu.

Pogledajte video: Šta je zapravo roza buđ