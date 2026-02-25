Slušaj vest

Veliki Uskršnji post, najduži i najznačajniji u pravoslavnoj veri, ove godine počeo je u ponedeljak, 23. februara. Tokom duhovne prakse koja ima duboko ukorenjeno mesto u životu svakog istinskog vernika moraju se poštovati određena pravila. A ona se ne odnose samo na način ishrane.

Pravoslavni post podrazumeva uzdržavanje od određene hrane i aktivnosti, težeći duhovnom pročišćenju. Iz ishrane se isključuju meso i mlečni proizvodi, a vernici su takođe pozvani na molitvu, ispovest i pokajanje, posebno na uzdržavanje od loših misli i dela tokom ovog perioda. Smatra se da je Uskršnji post najstroži, jer se pretežno posti na vodi. Deli se na sedam nedelja, od kojih svaka ima svoje ime i pravila.

Foto: Shutterstock

Otac Ljubomir Ranković kaže da treba da se suzdržavamo od još jednog greha. Jezik je, navodi, postao izvor zla, i na nama je da ga obuzdamo.

– Bolje slanina u postu nego ovaj greh. Koji je to greh? To je greh mnogogovorljivosti, greh zlih reči i zlog jezika. Sveti vladika Nikolaj je rekao: "Ako obuzdaš jezik, učinićeš veći podvig nego da celog života postiš na hlebu i vodi". Rođeni moji, uzmimo zavet za ovaj časni post, na čijem smo pragu, da obuzdamo jezik. Jezik je postao izvor zla, izvor mržnje, izvor velikih iskušenja i podela. Ako je išta zavet, ako išta sveštenik danas može da kaže, jeste da obuzdamo jezik – poručio je otac Ljuba, a ispod snimka koji se našao na TikToku nizali su se komentari:

"Duhovni i telesni post su dva krila. Ne može jedno bez drugoga!", "Tako je, oče, greh izlazi iz usta, treba čitati Bibliju", "Istina. Ubija nas mržnja više nego išta, zloba i pakost su sastavni deo našeg malog života", "Mislim da smo mi, Srbi, izgubili ono najbitnije, a to je reč, dajem ti REČ. Toga retko danas ima", "Amin, Bože... trudim se, ali ne ide, borim se sa sobom samom"...

