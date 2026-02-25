Slušaj vest

Veliki Uskršnji post, najduži i najznačajniji u pravoslavnoj veri, ove godine počeo je u ponedeljak, 23. februara. Tokom duhovne prakse koja ima duboko ukorenjeno mesto u životu svakog istinskog vernika moraju se poštovati određena pravila. A ona se ne odnose samo na način ishrane.

Pravoslavni post podrazumeva uzdržavanje od određene hrane i aktivnosti, težeći duhovnom pročišćenju. Iz ishrane se isključuju meso i mlečni proizvodi, a vernici su takođe pozvani na molitvu, ispovest i pokajanje, posebno na uzdržavanje od loših misli i dela tokom ovog perioda. Smatra se da je Uskršnji post najstroži, jer se pretežno posti na vodi. Deli se na sedam nedelja, od kojih svaka ima svoje ime i pravila.

stockphotofriedfishonwhiteplatewithforkandknifecloseup129827573.jpg
Foto: Shutterstock

Otac Ljubomir Ranković kaže da treba da se suzdržavamo od još jednog greha. Jezik je, navodi, postao izvor zla, i na nama je da ga obuzdamo.

Klikom na link pročitajte kako je otac Predrag Popović objasnio suštinu posta.

Bolje slanina u postu nego ovaj greh. Koji je to greh? To je greh mnogogovorljivosti, greh zlih reči i zlog jezika. Sveti vladika Nikolaj je rekao: "Ako obuzdaš jezik, učinićeš veći podvig nego da celog života postiš na hlebu i vodi". Rođeni moji, uzmimo zavet za ovaj časni post, na čijem smo pragu, da obuzdamo jezik. Jezik je postao izvor zla, izvor mržnje, izvor velikih iskušenja i podela. Ako je išta zavet, ako išta sveštenik danas može da kaže, jeste da obuzdamo jezik – poručio je otac Ljuba, a ispod snimka koji se našao na TikToku nizali su se komentari:

"Duhovni i telesni post su dva krila. Ne može jedno bez drugoga!", "Tako je, oče, greh izlazi iz usta, treba čitati Bibliju", "Istina. Ubija nas mržnja više nego išta, zloba i pakost su sastavni deo našeg malog života", "Mislim da smo mi, Srbi, izgubili ono najbitnije, a to je reč, dajem ti REČ. Toga retko danas ima", "Amin, Bože... trudim se, ali ne ide, borim se sa sobom samom"...

(Kurir.rs/ Žena)

Ne propustiteZanimljivostiOtac Predrag Popović objasnio suštinu posta: Nije stvar u hrani koju jedemo "Ako samo izbegavamo meso, jaja i mleko mi smo kao ovce na paši"
Otac Predrag Popović u crnoj mantiji besedi
Zanimljivosti"Probao sam najekstremniju verziju povremenog posta" Nakon 7 dana izgubio skoro 2 kilograma "Bio sam potpuno iscrpljen"
Jutjuber isprobao OMAD dijetu
ZanimljivostiDa li je veći greh pojesti pljeskavicu za vreme posta ili opsovati nekoga? Srpska pravoslavna crkva ima jasan stav
Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
Zanimljivosti10 najčešćih grešaka tokom posta: Patrijarh Pavle upozoravao, jedna duhovna zamka opasnija je i od toga da se slučajno omrsite
patrijarh Pavle

Bonus video:

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija