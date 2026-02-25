Slušaj vest

Ako vam je večita muka kako da sve spakujete u ručni prtljag, supruga jednog pilota podelila je trik pomoću kog možete bolje iskoristiti prostor i poneti čak i treću torbicu - bez neprijatnosti prilikom ukrcavanja.

Trik nakon bezbednosne kontrole

Lori, koja na društvenim mrežama deli savete o putovanjima, objašnjava da je najvažnije da sve uradite tek nakon prolaska bezbednosne kontrole.

"Kad prođete kontrolu i krenete ka gejtu, uradite ovo", napisala je na Instagramu.

U snimku je pokazala kako mali kofer nekoliko puta protrese gore-dole, kako bi se stvari slegle na dno i oslobodile dodatni prostor.

"Protresite kofer nekoliko puta da se sadržaj spusti na dno – tako ćete dobiti mesta za kesicu sa tečnostima, a možda i za manju torbicu", objašnjava Lori.

Prednost ovog trika je u tome što ste već prošli bezbednosnu kontrolu, pa više ne morate da vadite tečnosti i sitnice - samo ih ubacite u kofer i bez brige ste.

Mesto za dodatnu torbu

"Poenta je da u koferu odjednom imate mesta i za torbicu preko ramena", dodaje Lori. Većina avio-prevoznika, u zavisnosti od pravila, dozvoljava mali kofer i jednu ličnu torbu, dok treći komad prtljaga obično nije dozvoljen – zato vas na gejtu često zamole da sve spakujete u ta dva odobrena komada.

Naravno, trik funkcioniše samo ako vaš kofer nije već prepun – u suprotnom ćete se samo iznervirati. Lori napominje da, kada se ukrcate u avion, stvari koje ste privremeno ubacili u kofer možete ponovo izvaditi. To je praktično ako, na primer, tokom leta želite da vam pri ruci bude šit maska ili neka druga sitnica.

Supruga pilota otkrila trik za putne torbe Foto: Printscreen/Instagram/traveltipsbylaurie

Ona savetuje i da sve što vam je potrebno tokom leta držite u manjoj torbi koja ide ispod sedišta ispred vas – osim ako sedite u redu pored izlaza za nuždu.

Reakcije: "Genijalna ideja"

U komentarima su mnogi ovaj trik nazvali "genijalnim“ i "odličnom idejom“, dok se jedan korisnik našalio da je to "dobar trening za ruke pre leta".

U drugom videu, Lori je pokazala i klasične metode pakovanja: slaganje ili rolanje garderobe, korišćenje organizatora za pakovanje (peking kjubs), kao i kompresionih organizatora ako želite da spakujete još više stvari.

