Supruga pilota otkrila trik koji će vam promeniti putovanja: Evo kako da stavite treću torbu u ručni prtljag bez doplate
Ako vam je večita muka kako da sve spakujete u ručni prtljag, supruga jednog pilota podelila je trik pomoću kog možete bolje iskoristiti prostor i poneti čak i treću torbicu - bez neprijatnosti prilikom ukrcavanja.
Trik nakon bezbednosne kontrole
Lori, koja na društvenim mrežama deli savete o putovanjima, objašnjava da je najvažnije da sve uradite tek nakon prolaska bezbednosne kontrole.
"Kad prođete kontrolu i krenete ka gejtu, uradite ovo", napisala je na Instagramu.
U snimku je pokazala kako mali kofer nekoliko puta protrese gore-dole, kako bi se stvari slegle na dno i oslobodile dodatni prostor.
"Protresite kofer nekoliko puta da se sadržaj spusti na dno – tako ćete dobiti mesta za kesicu sa tečnostima, a možda i za manju torbicu", objašnjava Lori.
Prednost ovog trika je u tome što ste već prošli bezbednosnu kontrolu, pa više ne morate da vadite tečnosti i sitnice - samo ih ubacite u kofer i bez brige ste.
Mesto za dodatnu torbu
"Poenta je da u koferu odjednom imate mesta i za torbicu preko ramena", dodaje Lori. Većina avio-prevoznika, u zavisnosti od pravila, dozvoljava mali kofer i jednu ličnu torbu, dok treći komad prtljaga obično nije dozvoljen – zato vas na gejtu često zamole da sve spakujete u ta dva odobrena komada.
Naravno, trik funkcioniše samo ako vaš kofer nije već prepun – u suprotnom ćete se samo iznervirati. Lori napominje da, kada se ukrcate u avion, stvari koje ste privremeno ubacili u kofer možete ponovo izvaditi. To je praktično ako, na primer, tokom leta želite da vam pri ruci bude šit maska ili neka druga sitnica.
Ona savetuje i da sve što vam je potrebno tokom leta držite u manjoj torbi koja ide ispod sedišta ispred vas – osim ako sedite u redu pored izlaza za nuždu.
Reakcije: "Genijalna ideja"
U komentarima su mnogi ovaj trik nazvali "genijalnim“ i "odličnom idejom“, dok se jedan korisnik našalio da je to "dobar trening za ruke pre leta".
U drugom videu, Lori je pokazala i klasične metode pakovanja: slaganje ili rolanje garderobe, korišćenje organizatora za pakovanje (peking kjubs), kao i kompresionih organizatora ako želite da spakujete još više stvari.
(Kurir.rs/Index)
