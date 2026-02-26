Slušaj vest

Dnevni horoskop za 26. februar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog četvrtka.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas osećate pojačanu energiju i želju da završite sve što ste započeli. Na poslu se otvara prilika da pokažete inicijativu, ali pazite da ne reagujete impulsivno na kritiku. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji mogu razjasniti nedoumice. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja ih inspiriše.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan i moguće je donošenje važne odluke. U emotivnim odnosima tražite više pažnje i nežnosti. Partner bi mogao da vas iznenadi malim, ali značajnim gestom.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikacija vam danas ide od ruke. Idealno je vreme za pregovore, razgovore i rešavanje nesporazuma. U ljubavi se otvara prostor za flert i nova poznanstva. Pripazite samo da ne obećate više nego što možete da ispunite.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije su naglašene i moguće je da ćete biti osetljiviji nego inače. Posvetite se sebi i ne preuzimajte tuđe brige. U partnerskim odnosima važno je da jasno kažete šta vam smeta. Veče donosi smirenje i toplu atmosferu.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ste u centru pažnje, čak i kada to ne planirate. Poslovne obaveze zahtevaju odlučnost, ali imate dovoljno harizme da se izborite za svoje ideje. U ljubavi je vreme za strast i spontanu inicijativu.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Analitičnost vam pomaže da rešite komplikovanu situaciju na poslu. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz ravnoteže. U ljubavi je potrebno više spontanosti. Slobodne Device bi mogle obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tražite balans između obaveza i privatnog života. Dan je povoljan za donošenje odluka koje ste dugo odlagali. U partnerskim odnosima važno je da pronađete kompromis. Slobodne Vage mogu doživeti zanimljiv susret preko prijatelja.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Intuicija vam je izuzetno naglašena. Oslonite se na unutrašnji osećaj prilikom donošenja važnih odluka. U ljubavi su mogući duboki razgovori koji vode ka većoj bliskosti. Finansijska situacija zahteva oprez.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Želja za promenom je jaka. Moguće je planiranje putovanja ili razmišljanje o novim poslovnim pravcima. U emotivnim odnosima potrebna vam je sloboda, ali pazite da ne povredite partnera nepromišljenim rečima.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Odgovornost vam je danas prioritet. Poslovne obaveze zahtevaju dodatnu koncentraciju, ali trud će se isplatiti. U ljubavi je vreme za ozbiljan razgovor o budućnosti. Slobodni Jarčevi mogu privući osobu koja deli njihove ambicije.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas razmišljate drugačije od okoline i to vam može doneti prednost. Kreativne ideje dolaze spontano. U ljubavi su moguća neočekivana iznenađenja. Otvorite se za nove mogućnosti.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Mašta i intuicija su naglašene. Dan je povoljan za kreativne aktivnosti i duhovni razvoj. U emotivnom životu tražite sigurnost i razumevanje. Moguće je da ćete dobiti poruku od osobe o kojoj često razmišljate.