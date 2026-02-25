Slušaj vest

Emili Smit, koja živi u Meksiku već šest godina, otkrila je da je videla zapaljene automobile dok zemlja pati zbog opasnosti od kartela. Jedan meksički narkobos je ubijen tokom vikenda, a besni članovi bande sada izazivaju haos širom zemlje.

Automobili su zapaljeni, a putevi su zatvoreni dok bande pokušavaju da blokiraju gradove. Turisti i lokalno stanovništvo, uključujući Emili, morali su da ostanu u svojim domovima zbog bezbednosnih razloga.

Dramatične scene u Meksiku Foto: Printskrin

Emii je rekla: „Mi smo porodica od četvoro koja živi u Playa del Carmen, Meksiko, i kao što ste mogli videti, u poslednje vreme ima mnogo vesti o ludačkim kartelskim bandama, požarima i svemu što se dešava u Kuintana Ru oblasti. Stvarno je ludo, juče smo obavešteni da moramo da ostanemo unutra zbog pretnje od novih eksplozija.“

Emili Smit Foto: emilysmith_bxx/tiktok

Iako je Playa del Carmen udaljena preko 2.000 kilometara od Guadalajare, gde se održava Svetsko prvenstvo i gde je nasilje kartela ciljalo, Emili je istakla da je posledice ipak osetila.

„Ostajemo bezbedni. Ostanemo kod kuće, pratimo vesti i ažuriranja vlade u Rivijeri Maji. Bilo je mnogo zapaljenih automobila u našem kraju. Ali, generalno, bezbedni smo.“

Dok mnogi turisti paniče oko svojih planiranih putovanja u Meksiko, Emili je naglasila da je situacija u Playa del Carmen, blizu Kankuna, vratila se u normalu samo nekoliko dana nakon incidenta.

„Postoji mnogo dezinformacija na društvenim mrežama trenutno. Da razjasnim: sva četiri međunarodna aerodroma funkcionišu normalno, tako da ne brinite zbog otkazivanja letova. Turizam i svakodnevni život u mestu gde živim i gde sam živela poslednjih pet godina, sve se vratilo u normalu.“

Emili je dodala da oni koji planiraju da posete Meksiko zbog Svetskog prvenstva ovog leta ne treba da paniče. U njenom kraju sada je veće prisustvo saveznih i državnih agenata, a hotelske zone i bolnice su bezbedne.

Komentarišući slike koje pokazuju požare, rekla je da su mnoge od njih „AI“ generisane.

„Juče mi je neko poslao fotografiju restorana koji je izgoreo, ali sam zapravo prošla pored njega i zgrada je bila u redu, sve je bilo AI. Samo budite oprezni i ostanite bezbedni.“

Video snimci su postali viralni sa više od 175.000 pregleda na njenom TikTok nalogu a ljudi su brzo komentarisali.

Jedna osoba je napisala: „Moj brat planira da ide u Kankun.“

Druga je pitala: „Planiramo let u ponedeljak za Rivijeru Maju, da li da otkažemo letove?“

Treća je jednostavno napisala: „Ostanite bezbedni.“

Trenutna putna upozorenja britanske vlade navode da Playa del Carmen, Tulum, Kankun i Rivijeru Maju, nisu pogođeni nemirima.

Nemiri su uglavnom na zapadu zemlje, oko 1.000 milja udaljeni od jugoistoka.