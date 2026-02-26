Retrogradni Merkur će ove horoskopske znakove odvesti u finansijski ponor: Njihov novac će bukvalno nestati
Pripremite se za tri nedelje kosmičke turbulencije dok stiže prvi retrogradni Merkur 2026. godine. Od 26. februara do 20. marta, planeta komunikacije, tehnologije i putovanja će se naizgled kretati unazad, u sanjivom i haotičnom znaku Riba.
Ovaj period je poznat po izazivanju nesporazuma, tehničkih problema i opštih zastoja, ali kada se dogodi u vodenom znaku Riba, njegova energija postaje još neuhvatljivija.
Granice između stvarnosti i iluzije postaju zamagljene, a intuicija, iako pojačana, može nas lako odvesti na stranputicu, posebno kada su u pitanju važne odluke.
Merkur se u Ribama oseća kao da je u izgnanstvu; njegova analitička i logička priroda bori se sa fluidnom i emocionalnom energijom ovog znaka. Rezultat je mentalna magla, sklonost ka samoobmani i teškoće u donošenju jasnih odluka.
Iz tog razloga, ovo je jedan od najizazovnijih perioda za finansijsko planiranje. Iako će svi osetiti uticaj, astrolozi upozoravaju da će se četiri horoskopska znaka suočiti sa najvećim finansijskim rizicima i izazovima.
Vodolija: Novčanik pod direktnim napadom
Vodolije će se naći na prvim linijama ovog kosmičkog udara dok se retrogradni Merkur kreće kroz njihovu drugu kuću, koja upravlja ličnim finansijama, imovinom i osećajem vrednosti.
To znači da će se svi tipični problemi retrogradnog Merkura direktno odraziti na njihov bankovni račun. Mogući su iznenadni i neplanirani troškovi koji će potresti njihov budžet, kašnjenja u isplatama plata ili naknada, kao i zbunjujuće greške u bankarskim transakcijama. Sklonost Vodolije ka novim tehnologijama sada bi ih mogla skupo koštati.
Ovo je najgore moguće vreme za kupovinu novog mobilnog telefona, računara ili bilo kog skupog uređaja, jer su kvarovi i skrivene mane gotovo zagarantovani.
Savetuje im se da se uzdrže od svih većih investicija i impulsivnih kupovina. Umesto toga, ovo je idealno vreme da temeljno preispitate svoje troškove i napravite strog plan štednje. Pažljivo pratite svoje finansije kako biste izbegli nepotrebne probleme.
Lav: Duhovi finansijske prošlosti se vraćaju
Za ponosne Lavove, drama se odvija u njihovoj osmoj kući, sektoru koji vlada zajedničkim resursima, dugovima, porezima, kreditima i nasleđem. Retrogradni Merkur ovde će izneti na površinu sve nerešene finansijske repove. Mogu se pojaviti komplikacije vezane za stare kredite, zaboravljene dugove ili greške u prošlim poreskim prijavama.
Ako delite finansije sa partnerom, mogući su nesporazumi oko zajedničkog novca i investicija. Nije isključeno da će pregled starih dokumenata otkriti propuste koji sada dospevaju na plaćanje.
Ovaj period donosi priliku da se konačno rešite neizmirenih obaveza i zatvorite stara poglavlja, ali je izuzetno nepovoljan za ulazak u nove finansijske obaveze. Uzimanje novih kredita, ulazak u zajednička ulaganja ili potpisivanje bilo kakvih ugovora o kreditu treba po svaku cenu odložiti. Tajne vezane za novac sada lako mogu izaći na videlo.
Rak: Skupi nesporazumi na putu
Osetljivi Rakovi mogli bi se naći u finansijskim problemima zbog uticaja Merkura na njihovu devetu kuću putovanja, obrazovanja i administracije. Iako ova kuća nije direktno povezana sa novcem, ona postaje izvor potencijalnih gubitaka tokom ovog tranzita.
Postoji velika verovatnoća problema sa rezervacijama letova ili smeštaja, što može dovesti do dodatnih troškova. Problemi sa dokumentacijom, kao što su vize ili pasoši, takođe mogu da zakomplikuju planove i isprazne novčanik. Rakovi bi trebalo da budu posebno oprezni sa impulsivnim odlukama o putovanju ili upisivanju na skupe kurseve, jer ono što sada deluje kao odlična ideja kasnije može da se ispostavi kao finansijska zamka.
Pre nego što izvršite bilo kakva plaćanja ili potpišete ugovore, ključno je proveriti sve detalje, čak i one najsitnije. Razmotrite putno osiguranje kao neophodnu meru predostrožnosti.
Škorpija: Intuicija vara, a računi se gomilaju
Škorpije su poznate po svojoj jakoj intuiciji, ali tokom retrogradnog Merkura u Ribama, njihov unutrašnji kompas bi mogao biti potpuno poremećen.
Retrogradnost će podstaći Škorpije na duboku introspekciju, ali će istovremeno stvoriti zabunu u praktičnim stvarima, posebno finansijama. Moraće da pronađu ravnotežu između jakih emocija i racionalnog upravljanja novcem, što će biti veliki izazov. Gubici su mogući zbog nepažnje, propusta u računima ili prevelikog oslanjanja na osećanja umesto na dokazane činjenice. Ovo je vreme kada je potrebno detaljno analizirati svaki račun i investicioni plan.
Poseban oprez se savetuje ako se neko iz prošlosti pojavi sa primamljivom poslovnom ponudom. Koliko god privlačno izgledalo, velika je verovatnoća da situacija nije onakva kakva se čini i da iza ponude stoje skriveni motivi ili rizici.
(Kurir.rs/Net.hr)
