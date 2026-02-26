Slušaj vest

Mnogi vernici su u nedoumici da li je ispravno postiti samo prvu i poslednju nedelju bilo kog posta. Upravo ovu nedoumicu rešio je otac Jolio u kratkoj konverzaciji sa ženom. Njegove reči odjekuju. 

Pouka oca Joila: Može li se reka preći sa dva stuba?

Otac Joil upitao je jednu vernicu:

– Kako postiš, sestro?

Ona mu odgovori:

Žene pale sveće i mole se u crkvi
ilustracija Foto: Giorgio Bianchi / Sipa Press / Profimedia

– Postim prvu i poslednju sedmicu.

Na to joj duhovnik reče:

– Dobro. Kada bi htela da pređeš preko reke, pa podigneš jedan stub na početku obale i drugi na kraju, da li bi mogla da pređeš?

Vernica odgovori:

– Ne bih, utopila bih se.

Otac Joil tada izgovara poruku koja se i danas prepričava:

– Tako ćeš se i duhovno utopiti ako kidaš post i postiš kako tebi odgovara. Po Svetim Ocima stoji: ako mirjanin prekrši post i omrsi se, izopštava se iz Crkve na godinu dana; ako to učini vladika ili sveštenoslužitelj, raščinjuje se. Vidiš koliko je to ozbiljno. Ne sme se kršiti post. Ako postiš – posti redom sve.

Zatim je citirao i Petar II Petrović Njegoš:

„Što se mrčiš, kad kovati nećeš;
što zbor kupiš kad zboriti ne smeš.“

I dodao:

– Ako hoćeš da postiš – posti. Ako nećeš, spremi se za ono što te čeka. Drugog puta nema.

crkva, molitva, pravoslavlje, sveće
Foto: dbtravel / Alamy / Profimedia

Vaskršnji post nije stvar izbora

U ovoj kratkoj, ali snažnoj pouci nema teološkog nadmudrivanja ni ublaženih reči. Most preko reke postaje jasna slika duhovnog podviga – bez potpune konstrukcije, od početka do kraja, prelaska nema.

Vaskršnji post u pravoslavlju nije skup izdvojenih dana koje biramo prema raspoloženju, već zaokružena celina koja traži istrajnost. Kanonska strogost koju otac Joil pominje nije pretnja, već opomena da vera nije privatni aranžman, već zajednički hod Crkve.

Post ne podrazumeva samo uzdržanje od hrane, već i disciplinu duha, misli i dela. Delimično odricanje ne gradi most – ono ostavlja prazninu između obala.

(Kurir.rs/Religija)

Ne propustiteŽivot"Gospodu nije potrebno gladovanje..." Patrijarh Pavle je upozoravao da su ovo tri najveća greha tokom posta
Patrijarh Pavle
ŽenaPočinje Vaskršnji post: Najstroži je u pravoslavlju, a ovu hranu smete samo 2 dana da jedete
Pravoslavni krst
Zanimljivosti"Bolje slanina u postu, nego ovaj greh" Otac Ljubomir upozorio vernike na jednu stvar, a onda je sve podsetio na reči Nikolaja Velimirovića
Ljubomir Ranković
ŽenaKompletan jelovnik za post na vodi: Donosimo i manastirske recepte sa Hilandara koji će vas držati sitim ceo dan
prebranac bez mesa

 Video: Sve o vaskršnjem postu otkriva teolog

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija