da li ste znali

Mnogi vernici su u nedoumici da li je ispravno postiti samo prvu i poslednju nedelju bilo kog posta. Upravo ovu nedoumicu rešio je otac Jolio u kratkoj konverzaciji sa ženom. Njegove reči odjekuju.

Pouka oca Joila: Može li se reka preći sa dva stuba?

Otac Joil upitao je jednu vernicu:

– Kako postiš, sestro?

Ona mu odgovori:

ilustracija Foto: Giorgio Bianchi / Sipa Press / Profimedia

– Postim prvu i poslednju sedmicu.

Na to joj duhovnik reče:

– Dobro. Kada bi htela da pređeš preko reke, pa podigneš jedan stub na početku obale i drugi na kraju, da li bi mogla da pređeš?

Vernica odgovori:

– Ne bih, utopila bih se.

Otac Joil tada izgovara poruku koja se i danas prepričava:

– Tako ćeš se i duhovno utopiti ako kidaš post i postiš kako tebi odgovara. Po Svetim Ocima stoji: ako mirjanin prekrši post i omrsi se, izopštava se iz Crkve na godinu dana; ako to učini vladika ili sveštenoslužitelj, raščinjuje se. Vidiš koliko je to ozbiljno. Ne sme se kršiti post. Ako postiš – posti redom sve.

Zatim je citirao i Petar II Petrović Njegoš:

„Što se mrčiš, kad kovati nećeš;

što zbor kupiš kad zboriti ne smeš.“

I dodao:

– Ako hoćeš da postiš – posti. Ako nećeš, spremi se za ono što te čeka. Drugog puta nema.

Foto: dbtravel / Alamy / Profimedia

Vaskršnji post nije stvar izbora

U ovoj kratkoj, ali snažnoj pouci nema teološkog nadmudrivanja ni ublaženih reči. Most preko reke postaje jasna slika duhovnog podviga – bez potpune konstrukcije, od početka do kraja, prelaska nema.

Vaskršnji post u pravoslavlju nije skup izdvojenih dana koje biramo prema raspoloženju, već zaokružena celina koja traži istrajnost. Kanonska strogost koju otac Joil pominje nije pretnja, već opomena da vera nije privatni aranžman, već zajednički hod Crkve.

Post ne podrazumeva samo uzdržanje od hrane, već i disciplinu duha, misli i dela. Delimično odricanje ne gradi most – ono ostavlja prazninu između obala.

