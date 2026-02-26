Slušaj vest

Influencerka Tara Vudkons, koju na Instagramu prati skoro 400.000 ljudi, izazvala je pravi haos na mrežama kada je podelila video u kojem pokazuje kako da operete donji veš tokom putovanja –koristeći aparat za kafu u hotelskoj sobi.

Kontroverzni trik sa aparatom za kafu

Umesto tradicionalnog ručnog pranja u lavabou, Tara predlaže da se donji veš stavi u deo aparata namenjen za mlevenu kafu, uključi ciklus sa ključalom vodom, a potom osuši fenom za kosu. Kako tvrdi, trik joj je otkrila prijateljica koja često putuje zbog posla.

Međutim, umesto pohvala, usledio je talas kritika:

– „Ovo je nehigijenski i neodgovorno“

– „Naredni gost koristi isti aparat!“

– „Postoje mnogo jednostavnija i bezbednija rešenja.“

Korisnici su posebno istakli da ovakav postupak ugrožava higijenu hotelskih soba i opreme, naglašavajući da je mnogo sigurnije oprati veš u lavabou toplom vodom i sapunom.

Reakcija javnosti i hotela

Situacija je eskalirala do te mere da su mnogi pratitelji počeli da taguju velike hotelske lance, zahtevajući strožiju kontrolu higijene i jasna pravila korišćenja aparata u sobama. Pojavile su se i spekulacije o potencijalnim tužbama, iako zvaničnih informacija o pokretanju sudskog postupka nema.

