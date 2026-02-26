Slušaj vest

Kompanija iz Kine izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je gotovo 70 odsto godišnjeg profita podelila radnicima. Snimci zaposlenih kako odnose gomile novčanica obišle su internet, a šef je dobio nadimak – bog bogatstva.

Kineska kompanija Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. i njen vlasnik postali su viralni hit na društvenim mrežama nakon što su zaposlenima isplatili čak 180 miliona juana, što je oko 26 miliona američkih dolara u godišnjim bonusima.

Spektakularna podela novca održana je 13. februara na velikoj godišnjoj svečanosti kompanije. Samo te večeri podeljeno je više od 8,7 miliona dolara u gotovini.

Za gala veče postavljeno je čak 800 banket stolova, a događaju je prisustvovalo oko 7.000 ljudi. Zaposleni su prozivani na binu kako bi preuzeli svoje nagrade, a u sklopu interaktivnih igara sami su brojali novac – i zadržavali onoliko koliko su uspeli da izbroje.

Snimci prikazuju radnike kako za dugim stolovima broje gomile novčanica, dok drugi na bini u naručju nose svežnjeve gotovine – neki jedva držeći sav novac koji su dobili.

Vlasnik kompanije, Cuj Pejđun, dodatno je oduševio zaposlene kada se tokom večeri obratio finansijskom odeljenju:

"Zašto delimo veš-mašine? Jesu li cene zlata porasle? Prethodnih godina davali smo ogrlice i prstenje. Donesite gotovinu i svima dajte još 20.000 juana!"

Njegova spontana odluka izazvala je oduševljenje u dvorani, ali i na internetu. Ukupna godišnja isplata bonusa, uključujući one podeljene onlajn, premašila je 180 miliona juana. S obzirom na to da je profit kompanije za 2025. iznosila 270 miliona juana, gotovo 70 odsto profita podeljeno zaposlenima.

Kompanija je osnovana u septembru 2002. godine i bavi se proizvodnjom dizalica i opreme za rukovanje materijalima, a posluje u više od 130 zemalja sveta. Cuj Pejđun drži oko 98,88 odsto vlasničkog udela u kompaniji.

To nije prvi put da kompanija deli izdašne nagrade. U 2024. godini ostvarila je neto dobit od 260 miliona juana, od čega je 170 miliona juana podeljeno zaposlenima.

Povodom Međunarodnog dana žena u martu prošle godine gotovo 1,6 miliona juana podeljeno je kao bonus za 2.000 zaposlenih žena, piše scmp.com.

Zbog učestalih novčanih nagrada korisnici društvenih mreža Cuja su prozvali "šefom koji najviše voli da deli novac".

"Nije stvar u tome da volim da delim novac. Mladi danas imaju kredite za automobile i stanove. Ako možemo barem malo da im olakšamo teret, to znači mnogo", poručio je, prenosi Dnevnik.hr.

