Dnevni horoskop za 27. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

Ovan

Dan donosi nalet energije i potrebu da završite ono što ste započeli. Na poslu možete dobiti priliku da pokažete inicijativu, ali pazite da ne pregazite tuđe ideje. U ljubavi ste strastveni i direktni, što partneru može prijati, ali i iznenaditi ga. Slobodni Ovnovi mogli bi ući u zanimljiv flert.

Bik

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan i moguće je da ćete razmišljati o novim ulaganjima. U emotivnim odnosima tražite mir i nežnost. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti.

Blizanci

Komunikacija je danas vaša najveća snaga. Bićete u centru pažnje i lako ćete rešavati nesporazume. Na ljubavnom planu očekujte zanimljiv razgovor koji može promeniti vaš pogled na jednu osobu. Veče je idealno za druženje.

Rak

Emocije su naglašene i osetljiviji ste nego inače. Pokušajte da ne reagujete impulsivno na kritike. Na poslu je važno da ostanete smireni i organizovani. U ljubavi vam prija podrška partnera, dok slobodni Rakovi sanjare o ozbiljnoj vezi.

Lav

Petak vam donosi priliku da zablistate. Moguće je priznanje za trud koji ste uložili prethodnih dana. U ljubavi ste puni samopouzdanja i šarma. Slobodni Lavovi mogli bi privući pažnju osobe koja ih već neko vreme posmatra.

Devica

Dan je povoljan za planiranje i rešavanje praktičnih pitanja. Vaša analitičnost dolazi do izražaja. U emotivnim odnosima pokušajte da ne preterujete sa kritikama. Slobodne Device mogle bi upoznati nekoga kroz posao ili svakodnevne obaveze.

Vaga

Tražite balans između obaveza i privatnog života. Danas ćete biti skloni kompromisima, ali pazite da ne zapostavite sopstvene potrebe. U ljubavi vas očekuje romantičan gest ili poruka koja će vam ulepšati dan.

Škorpija

Intuicija vam je naglašena i osećate šta se dešava iza kulisa. Na poslu budite diskretni i ne otkrivajte sve planove. U ljubavi strasti rastu, a moguće su i dublje, iskrene priče koje zbližavaju.

Strelac

Optimizam vas pokreće i spremni ste za nove izazove. Moguće su vesti vezane za putovanje ili obrazovanje. U emotivnom životu tražite avanturu i uzbuđenje. Slobodni Strelčevi mogli bi započeti dopisivanje koje vodi ka susretu.

Jarac

Odgovornost vam je prioritet i danas ćete ozbiljno pristupiti svim zadacima. Finansije su u fokusu i moguće je donošenje važne odluke. U ljubavi vam prija stabilnost i jasni dogovori.

Vodolija

Kreativnost vam je pojačana i razmišljate van okvira. Dan je dobar za nove ideje i projekte. U emotivnim odnosima želite više slobode i razumevanja. Slobodne Vodolije mogle bi upoznati osobu neobičnog karaktera.

Ribe

Osećate potrebu za povlačenjem i introspekcijom. Poslušajte intuiciju kada je reč o važnim odlukama. U ljubavi ste nežni i romantični, a partner će ceniti vašu pažnju. Slobodne Ribe mogle bi doživeti susret koji budi jake emocije.