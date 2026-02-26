Slušaj vest

Čarli iz Mančestera potpuno je promenila život kada je njen suprug dobio posao u Las Vegasu. Od trenutka kada su se preselili, razlike između dva grada postale su više nego očigledne i, kako kaže, nije sve tako bajno kao što izgleda na prvi pogled.

Na TikToku je pokazala svoje novo naselje u Las Vegasu. U viralnom snimku, koji je objavila na svom nalogu na TikToku objasnila je koliko se život razlikuje od njenog nekadašnjeg doma u Beriju, u okolini Mančestera.

Foto: charlieinvegas/tiktok

„Može li neko da mi objasni zašto moram da pešačim skroz niz ulicu da bih uzela poštu?“ upitala je dok je pokazivala zajedničko sanduče za celu ulicu. Umesto da poštar ostavlja pisma na svakoj adresi posebno, svaka kuća ima ključ za pristup zajedničkom sandučetu. Iako je to možda praktičnije za poštare, vlasnicima kuća poput Čarli to baš i ne olakšava svakodnevicu.

Stroga pravila i visoke kazne

Njena kuća nalazi se u okviru takozvane Homeowners Association zajednice, što znači da postoje stroga pravila kojih se svi stanari moraju pridržavati – u suprotnom slede visoke novčane kazne.

„Svi travnjaci ispred kuća su savršeni, nema korova, morate imati određeni broj biljaka, drveće ne sme biti suvo, a ako ne poštujete pravila dobijate kaznu“, objasnila je.

Foto: charlieinvegas/tiktok

Ipak, priznaje da to ima i svoju dobru stranu. „Zbog toga cela ulica uvek izgleda prelepo“, dodala je.

U okviru pravila naselja, stanarima nije dozvoljeno da parkiraju automobile na ulici tokom noći – čak ni kada im dođu gosti. „Ako to uradite, automobil može biti odvučen“, rekla je Čarli.

Luksuz pod suncem

Uprkos pravilima, Čarli priznaje da joj život u takvom okruženju prija. Ulica je besprekorna, okupana suncem, a kada vrućine u Las Vegasu postanu nepodnošljive, stanari mogu da se rashlade u zajedničkom bazenu na otvorenom, koji se takođe pažljivo održava.

„Imamo bazen i đakuzi koje može da koristi svako ko živi ovde“, pohvalila se.

Čarli iz Las Vegasa Foto: charlieinvegas/tiktok

Podeljena mišljenja

Nakon što je pokazala svoju ograđenu zajednicu, reakcije na društvenim mrežama bile su podeljene.

Jedna osoba je napisala da, iako su pravila stroga, život u ograđenom naselju deluje sjajno u poređenju sa alternativom gde nepoznati ljudi mogu slobodno da se kreću u blizini dece i imovine.

Drugi su otišli korak dalje, tvrdeći da je život u Americi mnogo bolji nego u Engleskoj.

Ipak, bilo je i onih koji nisu bili oduševljeni. Neki su opisali takvo naselje kao „opušteniji zatvor“, dok su drugi rekli da podseća na „zatvor na otvorenom, samo sa više sunca“. Jedan komentar glasio je da sve izgleda lepo na površini, ali da ispod toga postoji osećaj nelagode.

Video: Mama daje ćerku na usvajanje da bi putovala