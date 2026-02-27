Opet promenjen termin "Slagalice" na RTS-u: Evo kada će kviz biti emitovan
Gledaoci Radio-televizija Srbije ponovo će morati da se prilagode izmenama u programskoj šemi, jer je termin emitovanja popularnog kviza TV Slagalica još jednom promenjen.
Slagalica danas u ranijem terminu
Baš kao i prethodnog dana, „Slagalica“ neće biti emitovana u svom standardnom terminu od 19 časova. Umesto toga, kviz će danas, 27. februara, početi u 17:47 časova na Prvom programu RTS-a, prema zvaničnoj programskoj šemi.
Ljubitelji najdugovečnijeg domaćeg kviza tako će morati da budu uz male ekrane nešto ranije nego inače.
Košarka u udarnom terminu
Razlog za ovu privremenu izmenu jeste prenos važne košarkaške utakmice između Košarkaška reprezentacija Srbije i Košarkaška reprezentacija Turske.
Meč se igra u okviru kvalifikacija za FIBA Basketball World Cup 2027, koje će biti održano u Kataru. Zbog značaja utakmice, RTS je odlučio da sportski prenos zauzme atraktivni večernji termin od 19 časova.
