Na prvi pogled, izgleda kao još jedno zapušteno imanje obraslo travom. Ali iza trošnih građevina i napuštenih vožnji krije se priča koja će vam naterati jezu. Decenijama je zabavni park jezera Šoni u Zapadnoj Virdžiniji poznat kao jedno odnajukletijih mesta“ u Sjedinjenim Državama.

Prema legendama i svedočenjima, ovo mesto proganja krvava prošlost, niz tragičnih smrti i navodnih paranormalnih fenomena koji i danas privlače radoznalce iz celog sveta.

Krvava osveta i tragedija na farmi

Napušteni zabavni park jezera Šoni u Zapadnoj Virdžiniji, poznat po svojoj jezivoj istoriji i pričama o duhovima

Pre nego što je postao zabavni park, ovo područje je bilo farma. Međutim, miran život porodice prekinula su misteriozna ubistva farmerove dece. Ubrzo je usledila okrutna osveta između porodice i plemena koja su smatrali odgovornim za zločin.

Prema lokalnom folkloru, ova tragedija je ostavila „pečat“ na zemljištu gde će decenijama kasnije biti izgrađen zabavni park.

Zabavno mesto koje se pretvorilo u niz nesreća

Imanje je kupljeno 1926. godine i pretvoreno u zabavni park sa vožnjama, ljuljaškama, vodenim toboganom, plesnom salom i bazenom. Radio je punom brzinom dve decenije, ali nesreće su se nastavile dešavati.

Navodno se jedan dečak udavio u jezeru, dok je trogodišnja devojčica umrla na ljuljaškama. Ove tragedije su dodatno podstakle priče da mesto „nije čisto“.

Park je konačno zatvoren 1966. godine.

Šokantno otkriće: drevno groblje ispod parka

Nakon dve decenije zanemarivanja, građevinari su želeli da izgrade stambeno naselje na tom mestu. Međutim, planovi su naglo obustavljeni kada je otkriveno da je park izgrađen na drevnom groblju američkih starosedelaca.

Prema izveštajima, veliki broj pronađenih ostataka pripadao je – deci.

Od tada je mesto postalo magnet za istraživače paranormalnih pojava i lovce na duhove.

Glasovi, koraci i ljuljaške koje se same kreću

Posetioci godinama prijavljuju čudna viđenja. To uključuje neobjašnjive glasove, korake u praznim zgradama i ljuljaške koje se kreću bez vetra.

Turistička organizacija okruga Merser opisuje ga kao mesto „gde misterija visi u vazduhu“, podsećajući na tragedije Divljeg zapada, drevno groblje i ukleti park koji je ostavljen iza sebe.

