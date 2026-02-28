Slušaj vest

Dnevni horoskop za 28. februar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje poslednjeg dana u mesecu.

OVAN

Neophodno je, kako biste izbegli potencijalne rasprave i neprijatne situacije, da ne shvatite lično ono što vaša okolina govori. Ukoliko ste još uvek slobodni, bićete privlačni suprotnom polu, čak će se dve osobe zainteresovati za vas. One su nešto starije od vas, a vi ćete za početak samo posmatrati situaciju. Puni ste energije.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Budite oprezni prilikom obavljanja redovnih obaveza, posebno kad je u pitanju rutinski posao, jer iz potrebe za ličnom sigurnošću možete napraviti grešku. Očekujte stabilizaciju na polju ljubavi ako ste zauzeti. Čuvajte se mogućih upala.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Moguće je vraćanje na nekadašnje pozicije, ali to vas neće demotivisati, naprotiv, stimulisaće vas da ispravite greške iz prošlosti i krenete napred. Ako ste još uvek slobodni, moguća je nova ljubav, ali to je ovog puta povezano s vašim poljem posla, tako da ćete najverovatnije biti zainteresovani za nekog od kolega. Prolazna glavobolja.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Pritisak na poslu polako jenjava i sada uživate u plodovima svog rada i truda. Iako želite harmoniju s partnerom, bićete izazvani, pa ćete reagovati, ali preporuka je da se ipak držite po strani i da važne teme ostavite za neki drugi trenutak. Unutrašnji nemiri.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Vaša motivacija je na veoma zavidnom nivou, pa je moguća i veća aktivnost na poslovima koje obavljate. Sledi zajedničko ulaganje u stabilizaciju finansija. Razlog su planovi za budućnost, a partner će vam biti veliki oslonac i podrška. Pazite na zdravlje.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Neko od prijatelja će vam se ponuditi kao pomoć, ali razmislite da li ćete tu podršku prihvatiti. Putem društvenih mreža ili preko porodice upoznaćete interesantnu osobu koja će privući vašu pažnju, pa ćete moći da promenite svoj emotivni status. Proverite da li je ta osoba slobodna. Prijala bi vam dijeta.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Što se tiče finansija, ulažite u svoje znanje. Obratite pažnju na komunikaciju sa saradnicima jer se mogu javiti varnice. Jedan ljubavni susret koji se desio prošlog meseca može da preraste u ozbiljnu emotivnu vezu. Danas ste posebno osetljivi.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Zabrinuće vas finansijska situacija jer će vam se dešavati iznenadni troškovi, ali u pitanju su obaveze koje već dugo čekaju na izmirenje. Vreme je da se ozbiljnije posvetite i sebi i partneru. Povećajte unos magnezijuma.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Postižete dobre rezultate kad je posao u pitanju i bićete u skladnom odnosu sa saradnicima, kolegama i nadređenima. Obratite pažnju na komunikaciju s voljenom osobom i ne padajte na provokacije, jer je moguće da uletite u beskonačne rasprave zasnovane na pogrešnom razumevanju i shvatanju suprotne strane. Nesanica.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Nećete biti raspoloženi za kompromis, što će pojedinim pripadnicima vašeg znaka prouzrokovati sukobe sa okolinom, na koje se nećete obazirati. Na pomolu je nova romansa. Moguće su povrede, umaranje, tako da je neophodno da se posvetite sebi, kao i da izbegavate velike fizičke napore.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Bićete zadovoljni svojim statusom u društvu, što vidite kao rezultat velikog zalaganja. Na emotivnom polju dolazi do varnica. Obe strane, i vi i partner, zauzimaće se za svoje stavove bez sklonosti ka kompromisu. Prijala bi vam masaža.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Veliki deo pripadnika vašeg znaka će dosta ulagati u obrazovanje, u pitanju je neka škola ili kurs. Ako ste slobodni, mnogim pripadnicima vašeg znaka će ljubav zakucati na vrata. Vrlo je moguće i upoznavanje nove osobe preko članova porodice. Prijala bi vam šetnja.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bonus video: