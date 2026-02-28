Slušaj vest

U mestu Roncade, u italijanskoj provinciji Trevizo, čitava zajednica govori o neobičnoj i izuzetno velikodušnoj oporuci 75-godišnjeg Vitorija Varniera.

Bio je tih, povučen i uredan čovek, svakodnevno viđan u istom delu naselja Biankade: novine, stripovi, kafa, kratki razgovori sa prolaznicima. Ništa nije ukazivalo da sprema dokument koji će grad staviti u centar pažnje.

Ostavio tačno raspodeljenih 600 hiljada evra

Varnier je u svom stanu ostavio uredno napisanu oporuku na pet strana. Naglasio je da su sve obaveze podmirene, računi plaćeni i troškovi unapred definisani. Njegova imovina podeljena je do poslednjeg evra:

oko 150.000 evra i stan ostavljeni su opštini Ronkade

oko 300.000 evra ide humanitarnim organizacijama i centrima za lečenje bolesti

deo iznosa dobili su prijatelj i rođak

Deka ostavio gradu neverovatno bogatstvo Foto: Zoonar/StockLite, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

U garaži je ostavio i nekoliko hiljada stripova prikupljanih decenijama, uz napomenu da ih rado poklanja biblioteci ako ih mogu iskoristiti. U dokumentu je izrazio i želju da se njegova oporuka pročita pred gradskim većem „kako bi se izbegla nagađanja i pogrešna tumačenja“. Sve je, kao i u životu, bilo precizno, detaljno i bez improvizacije.

Grad u neverici, komšije u tišini govore o njegovoj rutini i dobroti

Gradonačelnik Marco Donadel izjavio je da su građani iznenađeni i dirnuti. Varniera opisuje kao dostojanstvenog čoveka, uvek urednog i nenametljivog, koji nikada nije tražio pomoć od službi niti se žalio na bilo šta.

Stanovnici Ronkade kažu da je bio čovek navike: svakog jutra isti put, iste novine, ista klupa. Kada se dva dana zaredom nije pojavio kod lokalnog kioska, komšije su odmah primetile da nešto nije uobičajeno.

Deka ostavio gradu neverovatno bogatstvo Foto: Shutterstock

Poruka gradu i prazna klupa koja je ostala za njim

Najdublji trag ostavila je njegova poslednja želja: da donacija pomogne zajednici i da se sve obavi dostojanstveno, bez rasprava i politizacije. Na kraju je ostavio veliki poklon mestu u kojem je tiho živeo, a simbol tog odlaska postala je prazna klupa na kojoj je svakog jutra sedeo.

(Kurir.rs/Blic)

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene