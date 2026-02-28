Na istoj klupi sedeo je sam svaki dan i čitao novine: A onda je gradu ostavio 600 hiljada evra i jednu neprocenjivost
U mestu Roncade, u italijanskoj provinciji Trevizo, čitava zajednica govori o neobičnoj i izuzetno velikodušnoj oporuci 75-godišnjeg Vitorija Varniera.
Bio je tih, povučen i uredan čovek, svakodnevno viđan u istom delu naselja Biankade: novine, stripovi, kafa, kratki razgovori sa prolaznicima. Ništa nije ukazivalo da sprema dokument koji će grad staviti u centar pažnje.
Ostavio tačno raspodeljenih 600 hiljada evra
Varnier je u svom stanu ostavio uredno napisanu oporuku na pet strana. Naglasio je da su sve obaveze podmirene, računi plaćeni i troškovi unapred definisani. Njegova imovina podeljena je do poslednjeg evra:
- oko 150.000 evra i stan ostavljeni su opštini Ronkade
- oko 300.000 evra ide humanitarnim organizacijama i centrima za lečenje bolesti
- deo iznosa dobili su prijatelj i rođak
U garaži je ostavio i nekoliko hiljada stripova prikupljanih decenijama, uz napomenu da ih rado poklanja biblioteci ako ih mogu iskoristiti. U dokumentu je izrazio i želju da se njegova oporuka pročita pred gradskim većem „kako bi se izbegla nagađanja i pogrešna tumačenja“. Sve je, kao i u životu, bilo precizno, detaljno i bez improvizacije.
Grad u neverici, komšije u tišini govore o njegovoj rutini i dobroti
Gradonačelnik Marco Donadel izjavio je da su građani iznenađeni i dirnuti. Varniera opisuje kao dostojanstvenog čoveka, uvek urednog i nenametljivog, koji nikada nije tražio pomoć od službi niti se žalio na bilo šta.
Stanovnici Ronkade kažu da je bio čovek navike: svakog jutra isti put, iste novine, ista klupa. Kada se dva dana zaredom nije pojavio kod lokalnog kioska, komšije su odmah primetile da nešto nije uobičajeno.
Poruka gradu i prazna klupa koja je ostala za njim
Najdublji trag ostavila je njegova poslednja želja: da donacija pomogne zajednici i da se sve obavi dostojanstveno, bez rasprava i politizacije. Na kraju je ostavio veliki poklon mestu u kojem je tiho živeo, a simbol tog odlaska postala je prazna klupa na kojoj je svakog jutra sedeo.
(Kurir.rs/Blic)
