Krisi Džejn (30) iz Koventrija u Velikoj Britaniji odlučila je da okuša sreću i naruči kauč sa popularne internet platforme Temu. Iako je, kako kaže, nakon ranijih iskustava sa tom stranicom bila prilično skeptična, ovog puta je ostala prijatno iznenađena – pošiljka je stigla, a ona je svojim novim komadom nameštaja oduševljena.

Svoje iskustvo podelila je na društvenim mrežama i detaljno opisala kupovinu. Reč je o modularnom kauču presvučenom baršunastom tkaninom, koji je platila 484 funte (oko 552 evra). Nameštaj joj je stigao u pet vakuumiranih kutija, a bilo je potrebno oko tri dana da se materijal u potpunosti "naduva", raširi i dobije konačan oblik.

"Većina kupovina sa Temua bila mi je promašaj"

Zadovoljna kako kauč izgleda u dnevnoj sobi, ova kreatorka sadržaja poručila je i drugima da se ne plaše naručivanja.

"Ako razmišljate o kauču sa Temua, ja bih vam stvarno preporučila da se odvažite", rekla je i dodala i praktičan savet: kauč je, tvrdi, veoma udoban, ali i ogroman – pa bi bilo pametno pre porudžbine dobro izmeriti prostor. Priznala je i da su joj ranije porudžbine sa te stranice uglavnom bile "potpuni promašaj", ali ovu kupovinu naziva "čistom pobedom".

Udoban, čvrst i jednostavan za sastavljanje

Prema opisu proizvoda, kauč ima jastuke od memorijske pene i modularni naslon za leđa, a ističe se i da se "lako sastavlja". Krisi potvrđuje da je konstrukcija čvrsta, da je "stvarno, stvarno udoban" i da je "idealan za popodnevno izležavanje". Njen model je u sivoj boji, a u ponudi su i crna, bež i zelena, uz još sedam različitih varijanti dizajna.

Video hit na TikToku

Njen TikTok video, objavljen pod korisničkim imenom @krissiejane, za samo dva dana prikupio je gotovo 80 hiljada pregleda i pokrenuo mnoštvo komentara. U raspravu su se uključili i drugi korisnici, a mnogi su napisali da su i sami zadovoljni sličnim kupovinama.

"Obožavam ga", "Vau, izgleda neverovatno", "Mi naš obožavamo – najbolji kauč koji smo ikada imali", neki su od komentara.

