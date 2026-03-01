Slušaj vest

Dnevni horoskop za 1. mart. Početak novog meseca donosi novo, uzbudljivo razdoblje za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje znake horoskopa ove nedelje.

OVAN

 Ulazite u mart puni energije i želje za promenama. Danas je idealan trenutak da započnete nešto novo, posebno kada je posao u pitanju. U ljubavi možete očekivati iskren razgovor koji će razjasniti dileme. Slobodni Ovnovi mogli bi da započnu dopisivanje koje obećava više nego što na prvi pogled deluje.

BIK

  Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Finansije su u prvom planu, pa ćete razmišljati o dugoročnim planovima. Partner pokazuje potrebu za više pažnje, dok slobodni Bikovi dobijaju poruku od osobe iz prošlosti. Veče donosi mir i opuštanje.

BLIZANCI

  Komunikacija vam danas ide od ruke. Pravi je trenutak za pregovore, sastanke i važne pozive. U emotivnim odnosima budite jasni i direktni. Neko pokušava da vam pošalje suptilne signale – obratite pažnju.

RAK

  Emocije su naglašene, ali i intuicija. Oslonite se na unutrašnji osećaj kada donosite odluke. Porodične teme dolaze u prvi plan. Partner traži razumevanje, a slobodni Rakovi mogu neočekivano upoznati zanimljivu osobu kroz posao.

LAV

  Imate potrebu da zablistate i preuzmete kontrolu. Dan je povoljan za kreativne projekte i javne nastupe. U ljubavi su moguća iznenađenja neko želi da vas impresionira. Ne ignorišite komplimente.

DEVICA

  Detalji vam danas ne promiču. Iskoristite to za rešavanje obaveza koje ste odlagali. U emotivnim odnosima pokušajte da ne analizirate previše svaku reč partnera. Slobodne Device bi mogle da se iznenade pozivom za izlazak.

VAGA

  Balans između posla i privatnog života je ključ dana. Moguća je dilema koja zahteva kompromis. Ljubavna situacija postaje jasnija, a neko vam otvoreno pokazuje interesovanje. Poslušajte srce, ali ne zanemarujte razum.

ŠKORPIJA

  Intenzitet je vaša snaga, ali danas je važno da ga usmerite konstruktivno. Na poslu dolazi prilika da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi se budi strast, ali i potreba za iskrenošću. Izbegavajte ljubomoru.

STRELAC

  Planovi vezani za putovanja ili edukaciju dolaze u prvi plan. Danas ste optimistični i puni entuzijazma. Partner podržava vaše ideje, dok slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu drugačijeg porekla ili interesovanja.

JARAC

  Ozbiljni razgovori o budućnosti donose vam jasnoću. Poslovne obaveze zahtevaju disciplinu, ali rezultati neće izostati. U ljubavi se traži stabilnost i sigurnost. Ne povlačite se pred emocijama.

VODOLIJA

  Odnosi sa drugima su u fokusu. Danas je važno da budete otvoreni za saradnju i kompromis. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa ili neočekivanog susreta. Iznenadiće vas nečija iskrenost.

RIBE

  Početak meseca donosi vam potrebu za introspekcijom. Posvetite se sebi i svom zdravlju. Na poslu su moguće sitne promene koje vode ka većem napretku. U ljubavi slušajte intuiciju ona vas retko vara.

