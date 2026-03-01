Slušaj vest

A u mart ulazimo kroz još uvek itekako aktuelni kvadrat Marsa iz Vodolije sa Uranom iz znaka Bika. Nekog drma nervoza, neko ima problem sa spavanjem, neko je kao bure baruta i samo čeka ko će da ga čačne da bi mogao da eksplodira, neko ima problem sa strujom, internetom, uređajima, generalno gledano ovo je aspekt tankih živaca i „pucanja filma“ , naelektrisanosti i buntovništva.

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lunarna eklipsa u polju rada, svakodnevice, rutine I odnosa prema zdravlju upozorava da ne smete zaboraviti sebe I da je vreme da se funkcioniše pametno, a ne samo brzo. Takođe, po pitanju posla – “vraća” vas na prolećni period iz prošle godine – nekome će se tadašnje greške I pogrešni potezi sada obiti o glavu, a neko će imati priliku za popravni – da ono što je propustio, sada odradi kako valja.

Mars, vaš vladar, ali I retro Merkur su tokom celog meseca u vašem polju podsvesti, tajni – pa će pojedinim Ovnovima trebati neki vid povlačenja, češćeg odmora, neko će kovati planove I čekati svoj trenutak (tek od aprila stiže), neko će biti opterećen brigama ili tajnim zavrzlamama u koje se upetljao kao pile u kučine, nekog će opterećivati poslovna a nekog finansijska situacija. Svako će naći nešto čime će zaposliti mozak da radi prekovremeno.

Venera u vašem znaku će u emotivnim relacijama doneti više strasti, ali gde je strast tu su I varnice druge sorte – pa su moguće I vrlo vatrene rasprave (posle kojih slede još vatrenija mirenja I tako u krug). I partnerova I vaša sumnjičavost mogu biti okidači za ovakve “dogodovštine”. Slobodnima Venera može doneti I inicijativu I želju za osvajanjem, ali I pregršt vrućih “ponuda” od strane udvarača – u periodu ste brzinskih zaljubljivanja, snažnih ali burnih ljubavnih priča – ja nešto nisam sigurna u trajnost ovih I ovakvih početaka, ali hajd videćemo. Svakako će biti zabavno.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pomračenje Meseca u polju ljubavi i zabave donosi ljubavne priče u kojima kao da se ponavljaju obrasci(slični tipovi osoba, slične okolnosti), ali može ukazati čak i na vašu pojačanu sentimentalnost ili aktivaciju nekog od bivših partnera/simpatija.

Ulazak vaše vladarke Venere u znak Ovna, njen kontakt sa Neptunom, Saturnom i Plutonom – ukazuje na zabranjeno voće, tajne strasti, ljubavne afere, ljubavnu idealizaciju i karmičke lekcije – sve zajedno ne deluje baš obećavajuće što se mira i stabilnosti započetih odnosa tiče. No, da će biti aktivnosti – to će sigurno biti. Zauzeti bi trebali da ozbiljno i otvoreno popričaju o onim temama koje su im zapetljane, bolne, koje se ponavljaju ili su teško rešive – jer sada se može pronaći kompromis, srediti situacija. Što se posla tiče – izlazak Marsa iz polja karijere i nadređenih će vam svakako odgovarati – jer će biti manje tenzija na poslu i mirnije će se funkcionisati.

Takođe, vi kao da pravite velike planove ili prikupljate snagu za promene – koje će se svakako dogoditi, ali je malo verovatno da to može biti tokom marta. Hajde da kažemo da je mart mesec za pripremu, a april mesec za akciju. Retrogradnost Merkura vam neće donositi toliko problema – da, naravno da će biti sitnih ili krupnijih bagova, ali ništa što ne možete rešiti....ili okrenuti na šalu. Po pitanju finansija očekuje vas dosta šarena situacija – najpre zbog povećanih troškova i izdataka, a moguće je da će i prilivi kasniti.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pomračenje i pun Mesec pada u vaše polje doma, porodice, intime, prošlosti – i može imati jači uticaj na one koji su u braku ili žive sa partnerom – kroz potrebu da se situacije koje se dugo vuku ili su dugo gurane pod tepih sada rešavaju (postoje različiti tipovi rešenja – od usklađivanja, pa do odvajanja).

Takođe, može aktivirati probleme ili brige oko roditelja, prodaju nekretnina, ali se jednim delom može odraziti i na vaš poslovni sektor – neko ko dugo nije radio sada će se poslovno aktivirati, neko će ponovo izneti na dnevni red planove o privatnom poslu itd. Generalno gledano – poslovni sektor će biti nešto nemirniji tokom marta. Vi niste baš fokusirani, a posla i obaveza je preko glave – pa su moguće i vaše greške, ali i greške onih sa kojima radite.

Takođe, postojaće periodi intenzivne brzine i nervoze u kolegijalnom okruženju i sa nadređenima – ali je sve prolaznog karaktera. Treća dekada marta donosi najavu promene koja vam odgovara. Što se ljubavi tiče – zauzeti Blizanci će morati da ulože više napora da se čuju i razumeju sa partnerom. Ćutanje i nerviranje u sebi nije opcija – svi problemi, nejasnoće, nesporazumi – moraju biti izneti na dnevni red i rešeni, bez čekanja. Slobodni se mogu češće osvrtati ka prošlosti (ili će ih prošlost kuckati po ramenu). Čak i da do nekih obnova dođe – pitanje je koliko zaista ima vajde od toga. Sektor društvenosti vam je zato odlično postavljen – upoznajte nove ljude, flertujte.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pun Mesec I pomračenje aktiviraju polje komunikacije, načina razmišljanja, okoline, dogovora, kratkih putovanja. Kao da se vaš mozak resetuje, pa na neke situacije, osobe, odnose – više nećete gledati na isti način kao ranije, jer vam je jednostavno rečeno – pun kufer svega. I Jupiter u vašem znaku kreće direktno, pa se pravi jedan veliki zaokret u ponašanju I načinu funkcionisanja tokom marta, koji će se osetiti u svim životnim sektorima.

Mlad Mesec u polju daljina, životne filozofije, planova, inostranstva I obrazovanja govori o ulasku u period koji je jako povoljan za rast, napredovanje, koji će vam doneti neke povoljne okolnosti, pa čak I srećne preokrete. Poslovno – ovo deluje kao dosta ozbiljan mesec u kojem neke saradnje mogu biti na tankoj granici – ali je rešenje moguće I konačnica ne bi trebala da bude loša po vas.

Takođe, u martu će se od vas očekivati dosta više nego do sada – pa budite spremni na pojačanu odgovornost. U ljubavi, zauzeti Rakovi mogu imati oscilacije, naročito ako su u pitanju brakovi ili dugogodišnje veze. Neke promene treba napraviti, one koje bi zadovoljile obe strane.

U nekim relacijama se može razgovarati o razvodu ili odvajanju, ali isto tako – biće I onih u kojima je vreme da se odnos diže na viši nivo. Slobodni mogu još neko vreme čeznutljivo gledati ka prošlosti, ali obzirom na to da je pred vama dosta novih ljubavnih mogućnosti – prošlost ovog puta ne može izvojevati pobedu.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

I pun Mesec /pomračenje, ali I mlad Mesec – “kače” sektore koji se vezuju za finansije – prilive I troškove, pa je mart mesec u kojem će ovo biti glavni fokus kod vas. Mogući su problemi u prilivima kod partnera ili kašnjenja novca kroz saradnje, ortakluke. Ukoliko planirate pozajmicu ili uzimanje kredita – dobro promislite I nemojte se zaletati. Da je moguće – itekako je moguće, ali se treba dobro raspitati o uslovima I napraviti dogovore koji vam odgovaraju.

Ulazak Sunca u znak Ovna će svakako imati pozitivan uticaj na vas – konačno se budite posle dugog zimskog sna I spremni ste za akciju – I onu poslovnu, ali I onu ljubavnu. Po pitanju posla, druga polovina meseca je znatno bolja, aktivnija I sa više poslovnih prilika. Nećete ni u prvoj polovini proći loše, ali će se dosta toga razvlačiti, otezati I prolongirati. Što se zauzetih Lavova tiče – mnogo toga se iza brda valja.

Vi ćete imati neki vid opterećenja – da li je to briga, možda talasi ljubomore, neizvesnost, strah od gubitka – šta god bilo, može povremeno dovoditi do čudnih situacija sa partnerom. Venera “radi” za vas skoro tokom celog marta – pa je možda bolje dogovoriti se sa partnerom I otputovati, promeniti sredinu I okolnosti u kojima ste makar na kratko, gurnuti brige u stranu, ponovo probuditi strasti. Slobodni Lavovi se mogu lepo zabaviti I uživati, flertovati, pa čak I ući u neke vruće I strasne veze I vezice. Nešto od ovih priča može se čak I uozbiljiti.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pun Mesec/pomračenje početkom marta se dešava u vašem znaku, a mlad Mesec dve sedmice kasnije u partnerskom polju (svi koji su preko puta nas, emotivne relacije, poslovni partneri itd) – u periodu ste kada se vi menjate, a samim tim – menjaju se i odnosi svake sorte. Promena ne može biti jednostavna (jer je suviše jaka energija, pogotovo vezano za pomračenje) i neće se dogoditi tako što ćete se jednog jutra probuditi i shvatiti da ste promenjeni, već će vam se jednostavnim rečnikom govoreći – sve smučiti.

Vaš odnos prema sebi, odnos nekih osoba prema vama, to što ste uvek tu za druge – skloni da sve stavite ispred sebe. E kad vam se lepo smuči, onda će i promene doći. Iz tog razloga, moguće je da će u poslovnim relacijama biti tumbanja, pa čak i nekih napetih momenata. Bilo da se situacije prevaziđu, bilo da neke poslovne relacije otpadnu – to je po vas dobro. Vas tek čekaju prave poslovne promene i rast. Što se ljubavi tiče – ukoliko je odnos sa partnerom nestabilan, slobodno računajte da će biti većih oscilacija tokom marta.

Da li se stvari mogu srediti – mogu, ali će verovatno „pasti“ neke reči koje su odavno trebale da budu kazane. U stabilnim emotivnim relacijama ovo je period za važne priče koje menjaju smer vašeg odnosa. Slobodne Device – biće kontakata vezanih za emotivnu prošlost. Vaš izbor je šta ćete sa tim. Novozapočete ljubavi će jako „mirisati“ na strasti, uzbuđenje, varnice.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pun Mesec/pomračenje je u vašem polju podsvesti, tajni – a mlad Mesec u polju koje se vezuje za svakodnevicu, rutinu, posao, obaveze, zdravlje. U suštini, tokom marta je najbitnije da cenite svoj mentalni mir I vše obratite pažnju na svoje zdravlje – da menjate ono što vam ne prija, a usvajate one navike za koje znate da su vam potrebne I da su dobre po vas.

Mart je mesec rada na sebi – I iznutra I spolja. Neke Vage će promeniti lični opis, frizuru, neke će promeniti odnos prema osobama sa kojima su emotivno povezane ili sa kojima sarađuju. Poslovno – prva polovina meseca donosi polu haotično stanje – miks brzine, pogrešno protumačenih informacija, nesporazuma, grešaka, sve zbog ogromne količine obaveza I vaše žurbe da sve završite što pre.

Drugi deo meseca je nešto jednostavniji, ali ipak I dalje ne lagan. Tokom marta ćete imati jedan ili dva jako ozbiljna razgovora ili susreta koji mogu promeniti dosta toga. Po pitanju ljubavi – U partnerskim odnosima se ide između hladnog I vrelog (misli se na neprijatno vrelo, ono koje ume da opeče) –može vam delovati da je partner promenio odnos prema vama, da je distanciran, da krije neke stvari od vas.

Postoji komunikacija, kojom se stvari rešavaju na jednu ili na drugu stranu – napadi I rasprave nisu razgovori. Slobodni će se lako zaljubljivati – jer sada jeste vreme za ljubavne zgode I nezgode. Neke će priče samo proleteti, druge možda mogu ostati da vam greju srce.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Najvažnija stavka u martu je prelazak vašeg vladara Marsa u Ribe,vaše polje zabave, ljubavi, kreativnosti.Ovaj će tranzit imati uticaj i na partnerstva, poslovni sektor i svakodnevicu, ali i na zdravlje i navike.Suština je da ćete u martu biti skloni da ponavljate obrasce – i one koje se vezuju za odnos prema poslu, ali i one koje se vezuju za partnerski odnos i zdravlje. Deluje kao da ćete pokušavati da napravite red, ali sa promenljivim uspehom.

U partnerstvima možete praviti greške kroz naglašenu sumnjičavost (koju ćete vi nazivati intuicijom) i kroz manjak komunikacije sa partnerom – pa je savet da se stvari ne guraju pod tepih – već da se o njima razgovara. U poslu ćete imati problem sa organizacijom (mnoštvo obaveza raštrkava pažnju) – pa je savet da se ne rasplinjavate na sto strana, već rešavate stavku po stavku. Obaveza će biti puno, valja napraviti red i raspored! Po pitanjima zdravlja i navika – bićete skloni da da odlažete promene – pa je savet da prestanete da povlađujete sebi.

Emotivna partnerstva će biti stabilna dokle god postoji otvorena komunikacija – a sada jeste period da se prave zajednički planovi - i oni „lagani“, ali i oni koji su ozbiljni i utiču na budućnost odnosa. Slobodni mogu biti previše okrenute ka prošlosti (kontakti sa starim simpatijama i ex partnerima), ili pak skloni da ulaze u veze i odnose koje su slične onome kroz šta su već sto puta prošli - veliko nadahnuće i strast u početku, komplikacije kasnije.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Prolazak Marsa, Sunca (do ulaska u treću dekadu meseca) i retrogradnog Merkura kroz polje doma, porodice, intime – baš i nije preduslov za lagano funkcionisanje. Ili ćemo imati nervozu oko roditelja, dece, ili ćemo popravljati, lupati i rušiti po stanu, baviti se nekom renovacijom, ili ćemo pokušavati da prodamo/kupimo nekretninu (bolje šanse za to su u drugom delu marta), ili ćemo se spremati za selidbu (mi negde ili neko kod nas), ili ćemo (ukoliko smo u braku ili živimo sa partnerom) imati više nervoze i rasprava nego inače.

Poslovno, pun Mesec/pomračenje u polju karijere i statusa najava je završetka nekog poslovnog ciklusa. Neko će prekinuti sa poslom i posvetiti se poslu u privatnoj režiji, neko može izgubiti poziciju (ili će se ona ozbiljno uzdrmati), neko može privesti kraju ozbiljan poslovni projekat kojim se dugo bavio, a neko će jednostavno – rešiti da mu više posao ne bude stavka broj jedan i više se posvetiti porodici, partneru, sebi.

Emotivno – lošija komunikacija u prvoj polovini meseca, kasnije dosta jednostavnije. Partner i vi ćete uspeti da pronađete zajedničko rešenje za svaku stavku, krenuti u planiranja (odmora, trudnoće itd), i više će onih lepih, varničastih i avanturističkih momenata biti kod vas dvoje. Slobodni – Venera će prolaziti kroz sektor ljubavi i zabave, što nekima od vas može doneti vruće i uzbudljive ljubavu, dok će se kod nekih više manifestovati kroz kreativnost, društvenost i dobru zabavu.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kroz polje koje govori o načinu razmišljanja, komunikaciji, dogovorima, odnosu sa okolinom I braćom I sestrama – prolaziće Sunce (do ulaska u treću dekadu), Mars I retrogradni Merkur. Mart jeste period da promenite svoje mišljenje o nekom pitanju ili odnosu, da se bacite na rešavanje zaostale papirologije ili imovinsko-pravnih pitanja, da pokrenete one teme koje su vama ključne u emotivnim ili poslovnim partnerstvima, da pokrenete neku komunikaciju koja je bila u zastoju ili prekinuta, ali I da na dnevnom nivou obavite sto I jednu stavku (neće sve funkcionisati kako treba, moguća su ponavljanja I odlaganja, pa je potrebna I dobra organizacija da se ne biste pogubili u dešavanjima).

U poslu dosta obaveza, dosta komunikacije I dogovora (ponekad će biti I gluvih telefona, ali se da rešiti), dosta promena planova I dnevne rutine, a verovatno će se dogoditi I po koji nervozni momenat sa kolegama. Što se tiče zauzetih – dobar je trenutak da popričate o pitanjima koja nisu rešena, ali I da planirate zajedničke akcije – bilo da je u pitanju putovanje, izlazak ili nešto mnogo ozbiljnije od toga.

Oni koji žive zajedno – potrebna vam je promena, dešavanja koja će oživeti vaš odnos. Slobodni – ako imate neke nerešene račune sa emotivnom prošlošću – sada je momenat da se time bavite. Bilo kroz kontakt, bilo kroz prihvatanje situacije. Nova poznanstva jesu moguća, ali ne treba žuriti, već pustiti da se komunikacija lagano razvija.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sve se u martu vrti oko finansija, ali I onoga “šta mi je vredno I za šta ću da se borim – a šta više ne želim da u svom životu”. To šta vam je istinski vredno, a šta vam više nije potrebno I samo vas usporava – to ćete morati sami sa sobom da se dogovorite I rešavate, a suština marta jeste u tome da ono što nije dobro treba da ostaje iza nas, a da mi korak po korak krećemo napred.

A što se finansija tiče – pa, novca će definitivno biti. I biće ga više nego inače. Uglavnom ćete vi taj novac itekako zaraditi, mada se mora priznati da ćete imati par trenutaka kada vam pare mogu bukvalno “pasti s neba”. Ako želite da sačuvate novce – bilo za “štek”, bilo za nešto što planirate – u prvoj polovini meseca će to biti teško za izvesti, jer će vas troškovi gađati baš tamo gde vas boli. No, drugi deo marta vam više ide na ruku, pa će I “kasica-prasica” biti punija.

U emotivnim relacijama – I partner I vi se bavite svojim obavezama, poslovima, moranjima.To ne znači da postoji nesklad,ali znači da je malo zajedničkog vremena.Od treće dekade meseca ste više povezani I sa više lufta jedno za drugo, a verovatno ćete tada startovati I sa nekom ozbiljnijom zajedničkom temom.

Slobodni–neko koga upoznajete u prvoj polovini marta ostaviće veliki utisak na vas.Razvoj dešavanja ne može biti brz I nešto konkretnije očekujemo tek u aprilu.U međuvremenu će se ili u mislima (a možda I u realnosti) bivši motati oko vas. Od ta posla nema ništa.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pun Mesec/pomračenje je početkom marta u vašem polju emotivnih I poslovnih partnerstava, svih onih koji su “preko puta vas”. Različita je simbolika – ponavljanje problema u emotivnim ili poslovnim relacijama koje mogu dovesti čak I do prekida odnosa ili saradnje, izrazito loša komunikacija I dosta sumnji u odnosu sa partnerom (ovo može biti rešeno, ali samo otvorenim razgovorima), pa čak I aktivnost nekog od bivših poslovnih saradnika ili bivših ljubavnih partnera prema vama – sada se konkretno poslovne saradnje mogu obnoviti (što konkretniji dogovor, da ne bi posle ispalo da se nismo razumeli kako treba), a što se ljubavnih priča tiče – ima mogućnosti I za to, ali sa puno opreza.

Ne treba se zaletati I očekivati previše. Slobodne Ribe će osim prošlosti biti magnet I za ljubavne novitete – jer sada je teško ne primetiti vaš šarm. Dve nedelje kasnije mlad Mesec je u vašem znaku – pa jeste vreme da startujete sa nečim novim – privatnim poslom, novim značajnim poznanstvima, kreativnim poslovima ili projektima.

Želja za promenom I akcijom je jaka, a rekla bih I da je podržana – jer su u vašem znaku I Sunce I Mars I Merkur koji se sprema da krene direktno. Što se finansija tiče, umećete brzo da zaradite – ali ćete na žalost umeti I da sve još brže potrošite. Odnos prema novcu nije promišljen, pa će mnogi izdaci I troškovi biti totalno nepotrebni. No, naučiće vas Saturn u polju finansija štednji, dajte mu vremena.

