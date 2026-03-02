Slušaj vest

Jedna žena iz Pariza podelila je na društvenim mrežama video u kojem prikazuje kako stiže do svog stana, a snimak je ubrzo postao viralan. Na početku se vidi deo ulice dok nosi namirnice, a već na prvom spratu stepeništa prolazi kroz mali ravan prostor koji vodi do vrata iza kojih se nalazi dvorište.

Prolazak kroz dvorište i bezbednosna provera

Nakon prolaska kroz dvorište, žena stiže do sledećih vrata gde obavlja bezbednosnu proveru, koristeći ključ za identifikaciju. Potom nastavlja do stepenica, gde se nakratko zaustavlja i pomoli. Kreće dalje, penjući se ka višim spratovima. Posle drugog sprata pravi kratku pauzu.

Sedam spratova i vijugave stepenice

Snimak pokazuje da zgrada ima ukupno sedam spratova, a stepenice su pilukružne i vijugaju uvis. Na putu do stana, stiže do vrata sa dve brave koja vode u sledeći hodnik. Tada je uputila ironičnu opasku: "Ok, još dva sata i biću u svom stanu."

Nakon toga penje se još dva sprata i konačno stiže do stana, uzbuđena što je stigla: "Evo ga! Sad neću izlaziti dva do sedam radnih dana."

Reakcije i pitanja pratioca

Mnogi su u komentarima pitali zašto žena nije koristila lift, primećujući da se na snimku vidi kako prolazi pored njega. Drugi su se šalili: "Pre bih bio beskućnik nego živeo tu."

Pojedini su se interesovali i o tome kako bi neko opremio stan u takvoj zgradi i nameštajem, s obzirom na specifične stepenice i raspored prostorija.

