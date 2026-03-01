Slušaj vest

Popularni irski jutjuber Garon objavio je koliko je zaradio otkako je 2021. godine pokrenuo svoj kanal, koji je do sada prikupio oko 200 miliona pregleda. Na transparentnost se odlučio nakon što je jedan od najpoznatijih internet kreatora, Čarli, poznatiji kao MojstKritikal, poručio da više neće uzimati novac od pratilaca kroz donacije i slične opcije.

Odluka kolege podstakla ga da pokaže brojke

Garon navodi da ga je inspirisao Čarlijev video u kojem je najavio gašenje svih kanala finansijske podrške.

„Objašnjavam zašto gasim sve načine na koje mi ljudi mogu donirati novac. Nema više superčetova, nema više članarina na Jutjubu u bilo kom obliku. Nema više bitova na Tviču“, rekao je Čarli.

Foto: printscreen/yotube/ Garron

„Mnogo bih radije da zadržite svoj novac. Iskoristite ga za sebe ili za stvari koje smatrate važnim, bilo da je reč o humanitarnim svrhama ili nečem drugom. Samo mi ga prestanite davati“, dodao je.

Nakon toga, Garon je odlučio da napravi presek sopstvene zarade i objasni kako monetizacija na Jutjubu funkcioniše u praksi.

Zaradio više od 32.000 evra, najveći deo stigao ove godine

Prema njegovim podacima, od pokretanja kanala zaradio je ukupno 32.811,58 evra.

Posebno ističe da je oko 24.000 evra od toga ostvario samo ove godine, što ukazuje na snažan rast kanala u poslednjem periodu.

Iako broj pregleda deluje impresivno, Garon naglašava da većina prihoda dolazi od kratkih videa, odnosno Jutjub Šortsa, koji pojedinačno ne donose velike iznose.

Kako navodi, jedan takav video u proseku zaradi oko 46 centi, a retko kada iznos dostigne 13 evra. Dodatni problem su i demonetizacije – deo sadržaja uklanja se sa oglasa zbog psovanja.

„Gledam na to kao na besplatan novac“

Uprkos tome, Garon ne krije zadovoljstvo.

Foto: printscreen/yotube/ Garron

„Mislim da je to neverovatno, gledam na to kao na besplatan novac. Čak i da je u pitanju 200 evra, bio bih oduševljen“, rekao je.

„Ponosan sam na svaki cent toga“, dodao je, upoređujući sadašnje prihode sa svojim ranijim poslovima.

Prisetio se da je na prvom poslu zarađivao 1.400 evra mesečno, a na drugom 1.900 evra uz proviziju, pa bi plata ponekad prelazila 2.000 evra.

„Kad bih zaradio više od 2.000 evra mesečno, osećao bih se kao da sam na vrhu sveta“, ispričao je.

Naveo je i da je u Golveju plaćao sobu 620 evra mesečno, pa bi mu od 2.000 evra ostajalo oko 1.500 evra, koje je, kako kaže, često trošio na izlaske i hranu.

Video: Čistačice traženije od programera