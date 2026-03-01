Slušaj vest

Bliskoistočna sila je u žiži svetske javnosti, nakon što su izraelske snage u koordinaciji sa SAD izvršile agresiju na Iran. Mesecima unazad se priča o princu Rezi Pahlaviju, koji je aktivno pozivao narod da izađe na ulice tokom protesta, pa je dinastija Pahlavi, koja je davala nekadašnje monarhe, ponovo u fokusu.

Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog cara, šaha Mohameda Reze Pahlavija i carice Fare, opozicioni je lider koji decenijama nije kročio u domovinu, nakon što je njegova porodica proterana u Iranskoj revoluciji 1979. godine.

Mohamed Reza Pahlavi i Fara Pahlavi sa sinom Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Dinastija Pahlavi je bila na čelu Irana od 1925. godine, kada je Reza Šah Pahlavi državnim udarom svrgnuo Ahmada Šaha Kadžara, poslednjeg šaha dinastije Kadžar, pa sve do Iranske revolucije, kada je zemlja iz monarhije pretvorena u islamsku republiku.

Šah i njegova porodica su tada bili primorani da napuste domovinu i odu u egzil. Godina 1979. označila je ključni preokret u životu Pahlavijevih, početak niza teških događaja koji su duboko pogodili ovu porodicu.

Mohamed Reza Pahlavi je preko noći Iran napustio zajedno sa suprugom Farom, poslednjom iranskom caricom, i njihovom decom – prestolonaslednikom Rezom, princezom Farahnaz i princezom Lejlom, dok je njihovo treće dete princ Ali Reza već ranije napustio državu.

Mohamed Reza Pahlavi i Fara Pahlavi sa decom Foto: Handout / AFP / Profimedia

Niko od njih se više nikada nije vratio u Iran, a sledeće godine zadesila ih je prva tragična smrt u užem krugu porodice. Naredne godine i decenije donese su Pahlavijima nove, bolne gubitke, što je dalo povoda pričama o navodnom prokletstvu iranske carske porodice.

Smrt šaha Mohameda Reze Pahlavija, poslednjeg cara Irana

Šah Mohamed Reza bolovao je od hronične limfatične leukemije, koja mu je otkrivena 1974. godine, ali je javnost o tome obaveštena tek 1978, malo pred Revoluciju. Po odlasku u izgnanstvo pokušavao je da se leči u različitim zemljama, ali njegovo stanje se nezaustavljivo pogoršavalo. Šah je patio i od infekcije bilijarnog trakta, žutice, problema sa varenjem, jakih bolova, otečene slezine, anemije, niskog broja krvnih zrnaca, a na vratu je imao krute tumorske čvorove.

Mohamed Reza Pahlavi Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Umro je u 61. godini, 27. jula 1980, nešto više od godinu i po dana nakon što je napustio Iran. Dok je u Kairu ležao na samrti, pitali su ga kako se oseća u vezi sa svim što se dogodilo i njegovom državom.

– Iran je Iran – rekao je i ćutao nekoliko minuta. – Njegova zemlja, ljudi i istorija... Svaki Iranac mora da je voli.

Navodno je izgovarao frazu "Iran je Iran" sve dok nije pao u komu i preminuo, s Iranom u mislima do poslednjeg daha i kesom iranske zemlje ispod bolničkog kreveta.

Tragična sudbina princeze Lejle

Sa trećom ženom šah je dobio četvoro dece, dvojicu sinova i dve ćerke. Najstariji je Reza Pahlavi, a potom su rođeni Farahnaz, Ali Reza i Lejla.

Mohamed Reza Pahlavi sa suprugom Farom i ćerkom Lejlom Foto: Hugues Vassal / akg-images / Profimedia

Princeza Lejla Pahlavi došla je na svet 27. marta 1970, u Vojnoj bolnici u Teheranu, kao poslednje dete carskog para. Ona je četvrto dete šahove treće supruge, dok je šah već imao ćerku Šahnaz iz braka sa kraljicom Favzijom od Egipta. Za razliku od ostale dece, Šahnaz je nastavila život u Švajcarskoj nakon Iranske revolucije.

Lejla je bila omiljena u porodici i svi su su se trudili da joj ljubavlju olakšaju teške okolnosti u kojima se našla kao dete. Napustila je Iran pre nego što je navršila devet godina, a već naredne godine izgubila je oca.

Živela je u Americi i Francuskoj, i to vrlo glamurozno, na visokoj nozi i kao zvezda gde god bi se pojavila. Završila je Međunarodnu školu Ujedinjenih nacija i Univerzitet "Braun", govorila pet jezika, bavila se modelingom, pa je tako bila i Valentinov model.

Uživala je u svemu što novac i uticaj mogu da pruže, a ipak... Iza glamura koji se video spolja Lejla je nosila bol zbog egzila i gubitka oca.

– Prešla je put od života sa ocem koji je bio na vrhu sveta do toga da su ih primorali da putuju svetom s bolesnim ocem kog niko nije prihvatao, dok je on samo tražio mesto na kom bi se lečio. Nikad to nije prebolela – rekla je Mahnaz Afhami, osnivačica Fondacije za iranske studije u Vašingtonu.

Kao odrasla žena, otvoreno je govorila o traumama koje su je progonile.

– Imam taj jedan san, strašan kao pakao – priznala je u jednom intervjuu – Nalazim se u palati, a ne smem tu da budem. Ako me neko uhvati, odrubiće mi glavu.

Lejla Pahlavi Foto: Printscreen/Instagram/eugeniagaravani

Princeza Lejla je imala samo 31 godinu kada je pronađena mrtva u londonskom hotelu "Leonard". Prethodno je preživela jedno predoziranje, ali ovo nije mogla jer je bila potpuno sama i kad je pronađena lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Obdukcija je pokazala da je u njenoj krvi bilo kokaina u zanemarljivim količinama, ali i pet puta više od smrtonosne doze leka protiv nesanice.

Princ Ali Reza i njegova tragedija

Lejlin stariji brat princ Ali Reza rođen je 28. aprila 1966. u Teheranu, a on je napustio Iran pre od ostatka porodice i Revolucije, radi školovanja u Americi, gde je kasnije dočekao roditelje i braću i sestre.

Završio je prestižne škole, stekao diplome na univerzitetima "Prinston" i "Kolumbija", a pre smrti je bio na iranskim studijama i filolofiji na "Harvardu".

Mlad se verio sa Sarom Tatabaj, ali nije došlo do braka, a potom je zaprosio svoju devojku Rahu Didevar.

Za razliku od ostatka porodice Pahlavi, Ali Reza se vrlo retko pojavljivao u javnosti i trudio se da vodi što povučeniji život. Jedno od poslednjih njegovih javnih pojavljivanja bilo je 2005. godine, kada je s majkom predstavljao iransku carsku porodicu na sahrani princa Renijea III od Monaka.

Reza Pahlavi, sina Mohameda Reze i Fare Foto: Hugues Vassal / akg-images / Profimedia

S Rahom je dobio ćerku Irijanu Lejlu 2011, a ona ga ne pamti jer je princ Ali Reza, posle duge depresije, već 4. januara 2011. oduzeo sebi život vatrenim oružjem u svom domu u Bostonu. Njegova ćerka je došla na svet u julu te godine.

Mahnaz Afhami, nekadašnja iranska ministarka iz dana vladavine Pahlavijevih, kasnije je objasnila da veruje da se porodica nikada nije potpuno oporavila od toga što su morali da napuste zemlju. Veruje se da je to koren problema s mentalnim zdravljem koji su godinama pratili Alija Rezu jer je za njega egzil bio izuzetno traumatičan i osećao je da je "izgubio identitet".

Bliski prijatelji su kasnije otkrili da je njegova depresija dodatno pogoršana posle iznenadne mrti njegove mlađe sestre Lejle. Njihov stariji brat Reza Pahlavi izjavio je nakon vesti o Alijevoj smrti, da je on želeo da bude kremiran i da mu pepeo bude prosut iznad Kaspijskog mora.

Gde su ostala deca šaha Mohameda Reze Pahlavija danas?

Od petoro dece koje je dobio šah Mohamed Reza Pahlavi, danas je živo troje: najstarija Šahnaz, koju je dobio s kraljicom Favzijom u prvom braku, zatim Reza Pahlavi, njegov prestolonaslednik, i princeza Darahnaz.

Misteriozna princeza Šahnaz je život posle pada moharhije nastavila u Švajcarskoj. U međuvremenu je dobila i švajcarsko državljanstvo, a 2013. dodeljeno joj je i egipatsko, jer joj je majka iz Egipta, odnosno sestra nekadašnjeg kralja ove zemlje.

Za razliku od mlađeg polubrata princa Reze Pahlavija i polusestara, princeza Šahnaz nikada se nije preterano eksponirala i isticala.

Princ Reza Pahlavi s porodicom živi u Americi, gde sa suprugom Jasmin ima ćerke Nor, Iman i Faru, a sve su danas pripadnice visokog društva u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su i rođene. Ima diplome više američkih koledža, a najviše ga interesuju političke nauke i vojska.

Kada je reč o princezi Farhnaz, ona je je od dolaska u Egipat i, potom, Ameriku, bila fokusirana na obrazovanje i stekla je diplome više univerziteta, a mediji su pisali da je pokušala da se zaposli u Unicefu.

Mohamed Reza Pahlavi i Josip Broz Tito prilikom posete Beogradu 1973. Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Njena majka je tvrdila da je princeza odbijena zbog svog prezimena kako je 2004. pisao Los Angeles Times.

