Dnevni horoskop za 2. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje drugog dana u mesecu.

OVAN

Željni ste poslovnog uspeha. Vaši poslovni planovi su prilično pragmatični, a vi ste optimistični. Očekuje vas zanimljivo poznanstvo koje u startu prelazi u flert. Raspoloženi ste za dalje druženje. Osećate se dobro.

BIK

Posao se normalno razvija, a vas očekuje poboljšanje finansija. Emotivno ste zainteresovani za osobu s kojom otvoreno flertujete. Imate veća očekivanja od potencijalne veze. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Nadređena osoba inicira poslovni razgovor. Obaveštava vas da je zadovoljna vašim učinkom. Prijaju vam reči pohvale. Otvorena je mogućnost ulaska u ljubavni trougao. Emocije su vam proradile. Zdravlje je solidno.

RAK

Očekuje vas poslovni sastanak na kom ćete briljirati i uspeti da ostvarite nov poslovni sporazum. Izuzetno ste posesivni prema partneru. Imate želju da se on viđa samo s vama i ni sa jednom osobom više. Zdravlje je stabilno.

LAV

Komunikacija s kolegama nije najbolja i ne uspevate da nađete zajednički jezik. Očekuje vas neplanirana promena poslovnih planova. Brak je stabilan, ali partner misli da ste hladni prema njemu. Raspoloženje je u padu.

DEVICA

Očekuju vas neplanirani problemi na poslu, koje ne uspevate da rešite u potpunosti. Bračnom partneru otvoreno pričate o dešavanjima na poslu, a on vam pruža podršku. Budite oprezni. On se nekome dopada. Neraspoloženi ste.

VAGA

Poslovna situacija je odlična. U poslovnom smislu ste uspešni, a u finansijskom zadovoljni. Pred vama je novo poznanstvo sa osobom koja ostavlja odličan prvi utisak. Željni ste ljubavi. Zdravstveno stanje je solidno.

ŠKORPIJA

Na poslu vas očekuju neprijatnosti. Postoji ekipa kojoj niste simpatični, pa će vas napasti. Ne posvećujete previše pažnje bračnom partneru. Budite oprezni jer se on nekome dopada. Mogući su problemi sa sinusima.

STRELAC

Povoljan je dan za dobijanje kredita ukoliko ste već aplicirali. Na poslu ste vredni i ambiciozni. Vezu shvatate prilično ozbiljno. Niste svesni da je druga strana sklona flertu. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Prezadovoljni ste kako se razvija saradnja sa inostranim saradnicima. Trudite se da poboljšate finansije. Imate naglašenu potrebu da volite i da budete voljeni. Skloni ste flertu i traženju partnera. Zdravlje je solidno.

VODOLIJA

Kad je posao u pitanju, imate dozu nesigurnosti. Očekuju vas problemi koje možete da rešite uprkos tome što sumnjate u sebe. Nesigurni ste kad je bračni partner u pitanju. Plašite se da se pojavila treća osoba. Nervi su vam osetljivi.

RIBE

Fokusirani ste na poslovne obaveze i uspešni. Oslanjate se na intuiciju prilikom donošenja poslovnih odluka. Imate simpatiju i trudite se da je osvojite. Potencijalna veza biće tajna. Osećate se dobro.

