Prema nedeljnom horoskopu, čuveni astrolog Tamara Globa otkriva šta sedmica od 2. do 8. marta 2026. godine donosi za većinu znakova. Saznajte šta vam predviđaju zvezde na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Prema nedeljnom horoskopu od 2. do 8. marta 2026, pred vama je situacija koja traži više strpljenja nego inače. Povlačenje pre odlučnog poteza pokazuje se kao mudra taktika. Na poslu možete ispravljati tuđe greške, ali vaš trud neće proći nezapaženo. Moguća je dodatna zarada uz veće angažovanje. U ljubavi je potrebno više pažnje prema partnerovim neizrečenim očekivanjima. Zdravlje traži kontrolu pritiska i više odmora.

Bik

Učite da postavite granice i jasno kažete šta ne prihvatate. Ne preuzimajte tuđe obaveze. Poslovno je važno da učvrstite postojeće pozicije umesto da rizikujete. Moguć je manji novčani dobitak. Emotivni odnosi donose stabilnost i osećaj sigurnosti, a slobodni mogu upoznati zanimljivu zrelu osobu. Obratite pažnju na grlo i jačajte imunitet, savetuje Tmara Globa za nedelju od 2. do 8. marta 2026.

Blizanci

Bićete okruženi informacijama, ali nisu sve pouzdane. Proveravajte detalje, posebno u vezi sa finansijama. Poslovni pregovori mogu vam podići ugled. U ljubavi su moguća iznenađenja koja menjaju vaš pogled na partnera. Slobodni imaju priliku za poznanstvo na javnom događaju. Nervna napetost traži više sna i kraće pauze tokom dana, upozorava Tamara Globa u horoskopu za nedelju od 2. do 8. marta 2026. godine.

Rak

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. predviđa da porodične obaveze dolaze u prvi plan i vaša podrška biće dragocena. Na poslu završavajte stare zadatke i pripremite teren za nove prilike. Emotivni odnosi postaju nežniji i stabilniji, a slobodni mogu razviti dublju povezanost iz prijateljstva. Pazite na ishranu i stomak, izbegavajte stres i neredovne obroke.

Lav

Potrebno je da prihvatite pomoć kako biste rešili važan problem. Poslovno sledi priznanje za raniji trud, ali budite oprezni sa dokumentima i troškovima. U ljubavi su moguće ljubomorne reakcije, zato razgovarajte otvoreno. Slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu na putovanju. Obratite pažnju na kičmu i fizičko opterećenje, savetuje nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026.

Devica

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. kaže da je vreme da završite ono što ste odlagali. Organizacija i disciplina oslobađaju vam energiju za nove planove. Na poslu možete preuzeti dodatne obaveze, što dugoročno donosi korist. U emotivnom odnosu praktična podrška jača bliskost, a slobodni mogu upoznati osobu sličnih vrednosti. Oči su osetljive, pravite pauze od ekrana.

Vaga

Pred vama je važan izbor. Ne žurite sa odlukom i oslonite se na razum. Poslovno ćete smirivati napete situacije i time ojačati svoj položaj. U ljubavi su moguće promene dinamike odnosa, ali iskren razgovor rešava dileme. Slobodni mogu započeti vezu na daljinu. Pazite na bubrege i unos tečnosti, savetuje nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026.

Škorpija

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. kaže da otkrivanje novih informacija menja vašu perspektivu. Reagujte promišljeno i iskoristite prednost koju dobijate. Poslovno preuzimate odgovornost i pokazujete liderske sposobnosti. Emotivni odnos prolazi kroz snažne strasti, ali donosi dublju bliskost. Slobodni su privučeni misterioznom osobom. Vodite računa o hormonskom balansu i odmoru.

Strelac

Želite promenu okruženja i nova iskustva. Putovanje ili nova aktivnost donose inspiraciju i korisne kontakte. Poslovno se otvaraju prilike za saradnju sa inostranstvom. U ljubavi partner podržava vaše planove, dok slobodni mogu upoznati nekoga na putu. Obratite pažnju na jetru i umerenu ishranu, savetuje nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026.

Jarac

Fokusirani ste na karijeru i učvršćivanje statusa. Trud koji ulažete postavlja temelje za napredovanje. Mogući su troškovi vezani za posao ili edukaciju, ali to je dugoročna investicija. U emotivnom odnosu potrebno je više razumevanja i strpljenja. Slobodni mogu upoznati ozbiljnu osobu kroz posao. Pazite na kosti i zglobove, savetuje Tamara Globa zanedelju od 2. do 8. marta 2026.

Vodolija

Nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026. predviđa da ove sedmice kreativnost dolazi do izražaja i donosi vam zadovoljstvo, ali i potencijalnu zaradu. Isprobajte nove metode rada. Poslovno su moguće zanimljive ponude iz modernih oblasti. U ljubavi sledi neočekivan obrt koji unosi uzbuđenje. Slobodni su privučeni neobičnom osobom. San je osetljiv, uvedite redovan ritam odmora.

Ribe

Intuicija je pojačana i vodi vas ka ispravnim odlukama. Na poslu pronalazite rešenje koje drugi ne vide. Budite oprezni sa pozajmicama i finansijama. Emotivni odnosi postaju romantični i ispunjeni pažnjom, a slobodni mogu doživeti susret koji deluje sudbinski. Ojačajte imunitet i izbegavajte iscrpljivanje, kaže nedeljni horoskop od 2. do 8. marta 2026.

