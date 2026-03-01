Slušaj vest

Sedam podzemnih tunela starih oko 1.600 godina otkriveno je ispod Aja Sofije tokom tekućih restauratorskih radova, pružajući redak uvid u infrastrukturu spomenika iz ranog vizantijskog perioda, dok je turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj potvrdio da radovi na očuvanju i u Aja Sofiji i u Plavoj džamiji napreduju pod strogim naučnim nadzorom.

Govoreći u Aja Sofiji, Ersoj je rekao da je restauracija Plave džamije završena, dok se složen i višeslojan proces očuvanja u Aja Sofiji nastavlja prema planu. Otkrivanje i dokumentovanje podzemnih tunela pokazalo se kao jedan od najupečatljivijih rezultata tekućih radova.

Aja Sofija

Naučni nadzor oblikuje svaku fazu restauracije

Ersoj je naglasio da se restauratorske aktivnosti sprovode transparentno i pod nadzorom akademskih savetodavnih odbora i specijalizovanih timova. U Aja Sofiji postavljena je skela koja pokriva oko 11.000 kvadratnih metara duž severne, istočne i južne fasade, kao i oko jednog minareta, dok je čelični platformni sistem postavljen kod ulaza u galeriju ispod minareta.

Analize materijala identifikovale su maltere na bazi cementa dodate tokom ranijih intervencija, koji su kasnije uklonjeni na gotovo 2.800 kvadratnih metara nakon pažljivog ispitivanja. Konzervatorski timovi zatim su sproveli biološko čišćenje i tretmane desalinizacije radi zaštite mermernih površina, dok se mehaničko čišćenje nastavlja.

Laboratorijska istraživanja otkrila su građevinske materijale iz ranovizantijske, srednjovizantijske i osmanske faze. Kao odgovor, naručene su ručno izrađene cigle proizvedene u skladu s istorijskim tehnikama i sada se koriste u radovima na obnovi. Takođe su sprovedena georadarska istraživanja i digitalno modelovanje na površini od 5.200 kvadratnih metara radi procene stabilnosti konstrukcije i planiranja ojačanja.

Crkva Svete Sofije, danas džamija

Kupola i minareti ojačani tradicionalnim i savremenim metodama

Radovi na kupoli i minaretima Aja Sofije, koji se smatraju među najznačajnijim inženjerskim dostignućima u istoriji, intenzivirani su. Strukturne analize dovele su do kontrolisanog demontiranja ispod nivoa balkona severoistočnog minareta. Svaki kamen je pojedinačno dokumentovan, restauriran gde je to bilo moguće i vraćen na prvobitno mesto.

Rekonstrukcija je završena na više strukturnih elemenata, uključujući dekorativne delove i komponente unutrašnjih stepenica. Podovi balkona, ograde i ukrasni elementi su obnovljeni, dok je bakarni završni ukras popravljen i presvučen zlatnim listićima. Radovi na olovnoj oblozi i završnoj obradi i dalje traju, uz ojačanje pomoću ploča i šipki od nerđajućeg čelika u skladu s odobrenim inženjerskim projektima.

Unutar spomenika postavljen je sistem skela visok 43,5 metara kako bi se pristupilo kupoli nakon opsežnih ispitivanja tla, analize opterećenja i praćenja vibracija. Privremeni čelični krovni sistemi takođe su projektovani kako bi zaštitili unutrašnje mozaike od vremenskih uslova dok se uklanja olovni krovni pokrivač.

Aja Sofija - enterijer

Podzemni tuneli otkrivaju skriveni vizantijski sloj

Zvaničnici su se takođe osvrnuli na rastuće interesovanje javnosti za podzemne prostore Aja Sofije, uključujući tunele i hipogeum — podzemnu grobnu strukturu koja se često koristila u antici.

U zapadnom vrtu i na severnoj fasadi naučni timovi sproveli su radove na čišćenju i dokumentovanju tri podzemne prostorije povezane s mrežom tunela dugih stotinama metara. Tokom nekoliko meseci 2025. godine iz tunela je tokom iskopavanja i čišćenja uklonjeno više od 1.000 tona zemlje.

U posebnom podzemnom grobnom kompleksu u području Vezirskog vrta uklonjene su dodatne 102 tone zemlje. Struktura uključuje centralni hodnik okružen simetričnim grobnim komorama.

Profesor Hasan Firat Diker, član naučnog savetodavnog odbora, rekao je da sedam dokumentovanih tunelskih pravaca potiče od pre približno 1.600 godina, što ih svrstava u rani vizantijski period. Vizuelna dokumentacija tunela predstavljena je ministru i predstavnicima medija.

Aja Sofija

Restauracija Plave džamije završena bez zatvaranja za vernike

Ersoj je takođe objavio da je restauracija Plave džamije, zvanično poznate kao Sultanahmet džamija, završena. Projekat je opisao kao najobuhvatniji poduhvat očuvanja u više od 400 godina dugoj istoriji džamije, napominjući da su se ranije intervencije uglavnom odnosile na hitne popravke ili delimične restauracije.

Džamija je tokom radova ostala otvorena za vernike i posetioce. U glavnoj molitvenoj dvorani postavljena je čelična platforma površine oko 1.200 kvadratnih metara i visine osam metara, uz skele visoke 35 metara radi pristupa centralnoj kupoli. Izvedeni su strukturni popravci na svih šest minareta, dok su njihovi konusni završeci i balkonske ograde obnovljeni.

Oko 400 tona olovnog krovnog pokrivača obnovljeno je na kupolama, arkadama i minaretima, a pozlaćeni završni ukrasi su restaurirani. Radovi na čišćenju i konsolidaciji kamenih i mermernih površina takođe su završeni širom objekta.

Plava džamija u Istanbulu

Nakon brifinga, Ersoj je primio tehnička ažuriranja od članova savetodavnog odbora, koji su naglasili da su sistemi unutrašnjih platformi bili ključni za zaštitu mozaika i omogućavanje brze intervencije tokom radova na ojačavanju konstrukcije.

