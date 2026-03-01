Kineski horoskop za mart: Spemite se za potpuno pomračenje meseca, evo šta to donosi svim znakovima
Prema kineskom horoskopu, mart 2026. počinje snažnim astrološkim događajem - totalnim pomračenjem Meseca 3. marta - koji će čitav mesec ispuniti posebnom energijom.
Retko potpuno pomračenje Meseca poznato je kao krvavi Mesec. Proleće je vreme promena, zato se slobodno oslobodite starog i ne bojte se da promenite svoj stil. Eksperimentisanje sa izgledom je poželjno u novoj, prolećnoj sezoni.
Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Prema kineskom horoskopu za mart 2026, ovoga meseca imaćete puno posla - sastanci, pregovori, poslovna putovanja. Novac će stizati u malim, ali redovnim količinama. U ličnom životu bićete okruženi brigom, tako da je izgorelost malo verovatna. Ako ste slobodni, priuštite sebi malo kulturnog opuštanja. Srećan dan vam je 3. mart.
Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Naučite da kažete "ne“ stvarima koje vam ne odgovaraju. Izbacite nered iz kuće i zatvorite stare projekte. Ako ste u vezi, ovo je savršeno vreme za romantični beg. Ako ste slobodni, fokusirajte se na samousavršavanje. Srećan dan vam je 10. mart, predviđa kineski horoskop za mart 2026.
Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Energije na raspolaganju - prihvatite bilo šta, sreća je na vašoj strani. Ali budite oprezni sa novcem; ne trošite impulsivno. Ljubav je sigurna stvar, a samci bi mogli pronaći svoju srodnu dušu. Srećan dan je 5. mart, predviđa kineski horoskop za mart 2026.
Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Prema kineskom horoskopu za mart 2026, inspiracija će vam pomoći da završite stare projekte i započnete nove. Intuicija je posebno jaka sredinom meseca – oslušnite je. Čeka vas važan razgovor sa partnerom. Slobodni bi trebalo da posete izložbe. Srećan dan je 20. mart.
Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Blistaćete - moguć je bonus ili unapređenje na poslu. Samo se setite svojih voljenih. Prosidba je moguća krajem marta. Samci će imati sreće na putovanjima. Srećan dan je 10. mart , predviđa kineski horoskop za mart 2026.
Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Zadržite svoje planove za sebe dok ih dobro ne razmislite. Na poslu pokažite inicijativu - biće cenjena. Kao par, isplanirajte letnji odmor i budžet. Samci bi trebalo da uzmu u obzir svoje prijatelje. Srećan dan je 18. mart, predviđa kineski horoskop za mart 2026.
Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Prema kineskom horoskopu za mart 2026, ovo će biti jedan super produktivan mesec - imaćete vremena za rad, vežbanje i druženje. Do kraja marta, žudećete za mirom i tišinom - odvojite dan za sebe. Ako ste sa nekim, podelite svoje brige. Samci mogu da isprobaju sajtove za upoznavanje, ali budite oprezni. Srećan dan am je 22. mart.
Ovca/ Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Napravite pauzu od posla i fokusirajte se na bitne stvari. Vodite računa o svom domu - ispraznite ormare i izbacite nepotrebne stvari. Provodite više vremena sa voljenima i idite na sastanke. Samci će imati sreće u kreativnom svetu. Srećan dan je 27. mart, predviđa kineski horoskop za mart 2026.
Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Bićete zatrpani unosnim ponudama i bićete veoma traženi. Ali ne zaboravite na porodicu. Uzmite odmor sredinom meseca i idite na romantično putovanje sa partnerom. Slobodni, ovo je mesec za vas. Srećan dan vam je 15. mart, kaže kineski horoskop za mart 2026.
Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Bićete testirani na poslu: hoćete li se snaći i izvući vrh? Krajem meseca, uzmite odmor i provedite neko vreme sa svojim partnerom. Ako ste slobodni, počastite se danom u spa centru i kupite novu odeću. Srećan dan vam je 25. mart, predviđa kineski horoskop za mart 2026.
Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Prema kineskom horoskopu za mart 2026, vama ovog meseca dolazi do zatišja u karijeri, ali vatromet emocija u ljubavi. Primajte poklone, vodite iskrene razgovore i postavljajte granice. Veridba je moguća do kraja meseca. Slobodni, odvojite vreme za sebe. Srećan dan je 8. mart.
Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Ne odlažite stvari - počnite sada, to će vam pomoći da zaradite novac za odmor. U ljubavi vas očekuju neočekivani sastanci i iznenađenja. Spremite se, izbacite staro i napravite mesta za novo. Slobodni, vaš muškarac je već ovde. Srećan dan vam je 29. mart, predviđa kineski horoskop za mart 2026.
