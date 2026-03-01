Slušaj vest

Iranska vladarska porodica Pahlavi ponovo je dospela u fokus javnosti nakon što se lik Fare Pahlavi, supruge šaha Mohameda Reze Pahlavija, pojavio na protestima u Teheranu. U jeku agresije koju su Sjedinjene Američke Države i Izrael sproveli nad Iranom, deo demonstranata traži povratak dinastije poslednjeg iranskog šaha, dok se drugi tome odlučno protive. Prošlo je gotovo pola veka otkako je porodica Mohameda Reze Pahlavija napustila zemlju.

Kada se govori o tom periodu, nezaobilazna je i priča o stilu poslednje iranske carice. Fara Pahlavi važila je za jednu od najbolje obučenih žena svog vremena. Kao prva dama Irana birala je upečatljive, ali odmerene kombinacije koje i danas deluju savremeno i luksuzno. Njena reputacija žene sa stilom bila je poznata i van Bliskog istoka.

Tokom serije proslava „Dve hiljade petsto godina osnivanja Persijskog carstva od strane Kira Velikog“ povodom 2.500 godina dokumentovane istorije Persijskog carstva (današnji Iran), od 12. do 16. oktobra 1971. godine učestvovali su vladari i šefovi država iz 69 zemalja sveta, a među njima i Tito i Jovanka.

Tokom susreta sa Jovankom Broz i Josipom Brozom Titom zabeležen je i snimak koji se i danas često pominje. Na tom događaju Jovanka Broz nosila je raskošan ogrtač sa roze detaljima, uz torbu u istoj nijansi. Prepoznatljiva punđa, krupne minđuše i ukras za kosu upotpunili su izdanje koje je ostalo zapamćeno.

Fara Pahlavi tada se pojavila u zlatnoj toaleti, verna glamuru po kojem je postala prepoznatljiva. Zbog elegancije i držanja često su je nazivali „Džeki Kenedi Bliskog istoka“, poredeći je sa nekadašnjom prvom damom Sjedinjenih Država Žaklin Kenedi Onazis.

Vladarski par Pahlavi se nekoliko puta susreo sa Titom i Jovankom Broz, kako u Beogradu tako i u Teheranu.

Nasleđe poslednjeg iranskog šaha i danas izaziva oprečna mišljenja. Jedni taj period pamte kao vreme modernizacije i otvaranja zemlje, dok ga drugi vide kao epohu dubokih društvenih razlika i političkih pritisaka. Rasprave o toj eri ne jenjavaju, a ime Fare Pahlavi ostaje deo tih podeljenih tumačenja.

