Slušaj vest

Nova epizoda kviza „Potera“ podiže prašinu na društvenim mrežama, a najava objavljena na zvaničnom kanalu Radio-televizija Srbije nagoveštava emisiju o kojoj će se pričati.

„Cug štokovani blajbinger“ usred kviza?!

Već u prvim sekundama trejlera, tragač Milan Bukvić postavlja pitanje jednom od takmičara:

– „Gde je zapelo?“

Odgovor koji je usledio potpuno je zbunio i gledaoce i sagovornika:

– „Cug štokovani blajbinger.“

Ako mislite da ste propustili neku novu reč u rečniku – niste. Ovaj izraz zapravo ne znači apsolutno ništa.

Kultna replika iz serije „Kamiondžije

Reč je o legendarnoj dosetki koju je svojevremeno izgovorio neponovljivi Miodrag Petrović Čkalja u kultnoj seriji Kamiondžije, snimanoj davne 1973. godine. Čkalja je tada, u svom prepoznatljivom komičnom maniru, izgovorio potpuno izmišljenu frazu koja je decenijama kasnije ostala upamćena među ljubiteljima domaćih klasika.

Upravo zato je mnoge iznenadilo kada se ista replika pojavila usred ozbiljnog kviza znanja.

Šta stoji iza neobičnog odgovora?

Da li je takmičar želeo da zbuni tragača, da unese dozu humora ili je u pitanju deo taktike – saznaćemo u novoj epizodi „Potere“, koja je na programu sutra na RTS.

Jedno je sigurno – gledaoci mogu da očekuju dinamičnu i neizvesnu emisiju, ali i dozu nostalgije koja vraća u zlatno doba domaće televizije.

Ne propustiteZanimljivostiU "Poteri" osvojena milionska suma: Milica tragačica izgubila od takmičara, pa otkrila da li koristi aplikacije za upoznavanje
kviz Potera
ZanimljivostiDa li biste znali odgovor na ovo pitanje iz "Potere"? Ovaj događaj Srbija pamti, a takmičar je promašio odgovor
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
ZanimljivostiMemedović postavio u Poteri pitanje o pevaču koji je bio otet pre dva dana: Odgovor se sam nametnuo
Voditelj Potere Jovan Memedović odgovorio na Tragačevu šalu.png
ZanimljivostiMilica tragačica zapanjila stajlingom: Memedović nije mogao da ne prokomentariše njeno izdanje (Video)
Jovan Memedović je voditelj kviza Potera
ZanimljivostiMemedović se šokirao kad je čuo s kim živi učesnik "Potere": Vukašin iznenadio ceo studio, reagovao i Tragač Žarko - nastala ludnica (VIDEO)
Jovan Memedović u kvizu Potera

 Video: Pitanje iz "Potere" koje mora da se zna

Ovo mora da se zna Izvor: RTS