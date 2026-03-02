Slušaj vest

Nova epizoda kviza „Potera“ podiže prašinu na društvenim mrežama, a najava objavljena na zvaničnom kanalu Radio-televizija Srbije nagoveštava emisiju o kojoj će se pričati.

„Cug štokovani blajbinger“ usred kviza?!

Već u prvim sekundama trejlera, tragač Milan Bukvić postavlja pitanje jednom od takmičara:

– „Gde je zapelo?“

Odgovor koji je usledio potpuno je zbunio i gledaoce i sagovornika:

– „Cug štokovani blajbinger.“

Ako mislite da ste propustili neku novu reč u rečniku – niste. Ovaj izraz zapravo ne znači apsolutno ništa.

Kultna replika iz serije „Kamiondžije“

Reč je o legendarnoj dosetki koju je svojevremeno izgovorio neponovljivi Miodrag Petrović Čkalja u kultnoj seriji Kamiondžije, snimanoj davne 1973. godine. Čkalja je tada, u svom prepoznatljivom komičnom maniru, izgovorio potpuno izmišljenu frazu koja je decenijama kasnije ostala upamćena među ljubiteljima domaćih klasika.

Upravo zato je mnoge iznenadilo kada se ista replika pojavila usred ozbiljnog kviza znanja.

Šta stoji iza neobičnog odgovora?

Da li je takmičar želeo da zbuni tragača, da unese dozu humora ili je u pitanju deo taktike – saznaćemo u novoj epizodi „Potere“, koja je na programu sutra na RTS.

Jedno je sigurno – gledaoci mogu da očekuju dinamičnu i neizvesnu emisiju, ali i dozu nostalgije koja vraća u zlatno doba domaće televizije.

Video: Pitanje iz "Potere" koje mora da se zna