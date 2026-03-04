Slušaj vest

Kada Veneraprolazi kroz Ovna, atmosfera se primetno menja, odnosi, finansije i lične želje dobijaju dozu direktnosti, inicijative i unutrašnje vatre.

Energija ljubavi i strasti postaje dinamičnija, a procesi koji su se ranije odugovlačili ili zahtevali strpljenje sada dobijaju ubrzanje.

Dana 6. marta Venera ulazi u znak Ovna i tu ostaje do 30. marta. Od tog trenutka javlja se potreba da delujemo brže, govorimo iskrenije i budemo hrabriji.

Dok je Venera u Ribama podsticala suptilnost, empatiju i tihe korake, njen prelazak u Ovna donosi odlučnost, brze odluke i snažnu želju da se ide napred bez oklevanja, kako ističe astrolog i autorka Jutjub kanala Marina Skadi.

Umesto čekanja i preispitivanja, budi se impuls za akcijom i otvorenim izražavanjem osećanja. Odnosi, finansije i lične ambicije ulaze u fazu ubrzanja. Ljudi postaju hrabriji u pokazivanju naklonosti, češće prave prvi korak i brže donose odluke u emotivnom i materijalnom segmentu života.

Pod uticajem Venere u Ovnu raste potreba za jasnoćom i konkretnim odgovorima. Ako nešto ne funkcioniše, to više nije lako ignorisati. Ova pozicija podstiče direktnu komunikaciju i potrebu da se važne teme odmah stave na sto. Moguća su nova poznanstva, ali i razrešenja dugotrajnih situacija.

Na finansijskom planu oseća se pokret: javlja se želja da se problemi brzo zatvore, zaostale obaveze reše i isprobaju nove mogućnosti. Spremnost na rizik je veća nego inače, ali je važno ne srljati, posebno u prvim danima tranzita, kada impuls može biti jači od razuma.

Kako se mart bliži kraju, energija Venere u Ovnu postaje sve izraženija. Pitanja koja su dugo stajala po strani konačno dobijaju epilog. Ovaj period podstiče povratak samopouzdanja i hrabrost da se načine koraci koji su dugo odlagani.

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Arhetipski gledano, Venera simbolizuje harmoniju, zadovoljstvo, privlačnost i potrebu za uzajamnošću. Ona predstavlja sve ono što život čini lepšim – estetiku, udobnost, bliskost i sposobnost da izaberemo ono što nam prija. Njena energija stvara prostor u kojem se odnosi i želje prirodno razvijaju.

S druge strane, Ovan predstavlja početak, impuls i pokret napred. Njegov arhetip je pionir, onaj koji ne čeka signal, već prvi kreće. Energija Ovna je borbena, otvorena i živa. To je znak koji otvara vrata, pokreće procese i ne zazire od nepoznatog.

Vladar Ovna je Mars, planeta akcije i odlučnosti. Mars simbolizuje borca, onoga koji pravi korak tamo gde drugi zastaju. On donosi energiju usmerenja, izbora pravca i ostvarivanja ličnih želja. Ne analizira predugo, već reaguje u skladu sa trenutnim impulsom.

Kada se Venera nađe u znaku Ovna, pod vladavinom Marsa, nastaje posebna kombinacija: nežnost dobija hrabrost, osećajnost dobija direktnost, a želja dobija inicijativu. Ono što bi se inače razvijalo postepeno sada dobija ubrzanje. Dok Venera prirodno teži pažnji i suptilnim signalima, Ovan i Mars podstiču otvoren i smeli potez.

Venera u Ovnu čini emocije intenzivnijim, reakcije bržim, a odnose iskrenijim. Pojačava potrebu da se stvari razjasne i da se neizrečeno konačno izgovori. Postoji snažan poriv da se deluje odmah, bez odlaganja važnih razgovora.

Arhetipski, ovo je spoj privlačnosti i akcije, želje i hrabrosti, lepote i vatre. Venera donosi toplinu, Ovan pokret, a Mars odlučnost. Zajedno stvaraju period u kojem život dobija na dinamici, odnosi postaju strastveniji, a želje jasnije definisane.

Ipak, važno je napomenuti da se Venera u Ovnu nalazi u svom izgnanstvu. To znači da se nalazi u prostoru koji nije u skladu sa njenom prirodom. Gde Venera teži harmoniji, Ovan bira direktnost. Gde ona želi mekoću, Ovan zahteva odlučnost.

Međutim, izgnanstvo ne znači slabost, već drugačiji način izražavanja. U Ovnu, Venera postaje hrabrija i proaktivnija. Prestaje da čeka i počinje da bira. Govori otvoreno, deluje brzo i jasno izražava svoje želje. Njena energija postaje pokretačka.

Venera Foto: Profimedia

Posebnu nijansu ovom tranzitu daje položaj Marsa. Od 2. marta Mars se kreće kroz Ribe – znak romantike, intuicije i suptilnih emocija. Tako nastaje zanimljiva kombinacija: spoljašnja smelost Venere u Ovnu spaja se sa unutrašnjom senzibilnošću Marsa u Ribama.

Mars u Ribama deluje tiho, intuitivno i nenametljivo. Njegove postupke vodi osećaj, a ne čista logika. Upravo taj Mars upravlja Venerom tokom njenog boravka u Ovnu.

Rezultat je neobična, ali snažna sinergija: Venera je vatrena i direktna, dok je Mars mekan i intuitivan. Strast se prepliće sa osećajnošću, inicijativa sa dubinom. Želje se izražavaju hrabro, ali ne bez takta. Hrabrost ne isključuje nežnost, niti direktnost poništava suptilnost.

Venera u Ovnu, pod vlašću Marsa u Ribama, simbolično je priča o vatri koja uči da oseća i vodi koja uči da deluje. Ova kombinacija donosi odnose koji su dinamični, ali istovremeno iskreni i emotivno duboki.

Dodatnu težinu ovom periodu daje činjenica da Ovan postaje fokus velikih, sporih i strukturalnih sila, Saturn i Neptun započinju novi ciklus kroz ovaj znak, otvarajući širi proces promena.

Zbog toga trenutni položaj Venere nije samo emotivni vrhunac, već deo šireg astrološkog scenarija. Venera je ta koja prva ulazi i osvetljava teme koje će Saturn kasnije oblikovati i strukturirati, dok će Neptun rastvoriti, pročistiti i postaviti na novi nivo.

U tom smislu, Venera u Ovnu može označiti početak sudbonosnih tema. Ono što sada deluje kao spontana ili emotivna odluka može biti prvi korak u procesu koji će trajati godinama. Izbori napravljeni u ovom periodu mogu postati temelj dugoročnih promena.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva