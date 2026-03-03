Slušaj vest

U kineskom gradu Hangdžou, u komercijalnoj zoni Qianjiang Century City, nalazi se Regent International – ogroman stambeni kompleks koji obuhvata 260.000 kvadratnih metara i ima 39 spratova.

U zgradi živi čak 20.000 ljudi, što odgovara populaciji manjeg grada, a unutar nje nalaze se sve potrebne institucije i usluge – od bolnica, škola i restorana do bazena i tržnih centara. Iako autarkična i udobna, ova "vertikalna metropola" pokreće ozbiljna pitanja o izolaciji, društvenim nejednakostima i psihološkom uticaju života unutar jednog objekta.

Zgrada u kojoj ljudi ne moraju da izlaze napolje

Regent International prvobitno je bio zamišljen kao luksuzni hotel koji je projektovala arhitektkinja Alisija Loo, ali je u međuvremenu preinačen u stambeni kompleks. Zgrada se proteže kroz nekoliko gradskih blokova i ima S-oblik, sa 5.000 stambenih jedinica raspoređenih na 39 spratova. Donji spratovi namenjeni su komercijalnim sadržajima, dok su gornji predviđeni za stanovanje.

"Zgrada zadovoljava sve potrebe – tu su bolnice, škole, supermarketi, teretane, restorani, pa čak i bazeni", pišu korisnici društvenih mreža koji su podelili snimke zgrade iz drona, koje su brzo postale viralne.

Cene stanova i energetska samoodrživost

Regent International poseduje i sopstvene izvore energije zahvaljujući solarnim panelima i sistemima za skupljanje i reciklažu kišnice. Cene stanova variraju: najmanji, bez prozora, koštaju oko 500 juana (oko 191 evro) mesečno, dok luksuzni stanovi sa balkonima dostižu cenu od 4.000 juana (oko 509 evra) mesečno, prema pisanju kineske novinske agencije Sina.

U kompleksu se nalazi širok spektar stanova – od jednostavnih garsonjera do luksuznih porodičnih apartmana, čime se stvara jasan društveni rasloj unutar iste zgrade.

Psihološki efekti života u zatvorenom sistemu

Iako je ideja o životu bez potrebe za izlaskom mnogima privlačna zbog komfora i sigurnosti, stručnjaci i posmatrači ističu zabrinutost zbog potencijalne izolacije stanovnika. "Zgrada deluje kao zlatni kavez – sve imate, ali ste zatvoreni u sistemu koji vas odvaja od spoljnog sveta", navodi se u analizi.

Zabrinutost izaziva i društvena stratifikacija unutar objekta: oni koji žive na višim spratovima imaju pristup ekskluzivnijim uslugama, dok se oni sa nižih nivoa često suočavaju sa ograničenjima i manjkom prirodne svetlosti. U tom smislu, bogatstvo se manifestuje vertikalno – doslovno raste s visinom u zgradi.

Urbani eksperiment budućnosti ili distopijska realnost?

Regent International je više od zgrade – to je eksperiment urbanog načina života koji briše granicu između privatnog i javnog prostora. Sa jedne strane, pruža potpuni komfor i sigurnost, ali sa druge otvara vrata distopijskim scenarijima gde pojedinci gube kontakt sa spoljnim svetom i bivaju zatvoreni u „savršenom“ sistemu koji kontroliše sve aspekte njihovih života.

Ovaj kompleks ne prikazuje samo moć moderne arhitekture i urbanog planiranja, već i izazove budućnosti života u preterano centralizovanim, zatvorenim zajednicama.

