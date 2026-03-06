Slušaj vest

Mnoga mesta u svetu osvajaju prizorima kao sa razglednica, ali samo neka nude istinsku srdačnost koja putnike tera na povratak. Prema novom istraživanju, titulu najgostoljubivijeg poneo je jedan mali grad u Italiji.

Širom sveta postoje brojni prelepi gradovi, ali neka mesta se ne ističu samo prizorima kao sa razglednica, već i autentičnom srdačnošću. Za mnoge turiste upravo je ta autentičnost presudna pri izboru sledeće destinacije za putovanje. Jedan pogled na nagrade Traveller Review Awards koje dodeljuje Booking.com sada otkriva gde se gosti osećaju posebno dobrodošlo. Rangiranje se zasniva na proverenim recenzijama stvarnih putnika, a u kategoriji najgostoljubivijih gradova na svetu na prvo mesto zasjeo je jedan mali grad u Italiji. Osnovu za ove nagrade čini oko 370 miliona proverenih recenzija gostiju, a u obzir se uzimaju isključivo stvarna iskustva putnika koji su zaista odseli u nekom od smeštajnih objekata.

Booking Foto: Shutterstock

Da bi uopšte bili uzeti u obzir za nagradu, smeštajni objekti moraju imati između tri i deset recenzija i postići prosečnu ocenu od najmanje osam od deset. Nakon toga analizira se udeo nagrađenih objekata u odnosu na ukupan broj smeštaja u određenom gradu ili regionu. Da bi se neka destinacija uopšte kvalifikovala za razmatranje, potrebno je da najmanje 200 smeštajnih objekata ispunjava navedene kriterijume, čime se obezbeđuje relevantnost i verodostojnost poretka.

Pobednik ovogodišnjeg izbora je Montepulćano. Iako cela Italija važi za gostoljubivu zemlju, u turističkim centrima poput Rima ili Venecije srdačnost se ponekad izgubi u gužvi i užurbanosti, što i ne čudi s obzirom na to da se ne ponašaju svi posetioci uvek uzorno. Međutim, situacija je potpuno drugačija u Montepulćanu. Ovaj toskanski grad sa oko 14.000 stanovnika još uvek nije preplavljen turistima, zbog čega gosti ovde doživljavaju gostoprimstvo na posebno autentičan i opipljiv način. Upravo zato Montepulćano je u okviru nagrada Traveller Review Awards zaslužio titulu najgostoljubivijeg grada na svetu.

Renesansne palate, srednjovekovna arhitektura i uske popločane ulice vode do glavnog trga, Piazza Grande. Smešten visoko na brdu, grad nudi prelep panoramski pogled na okolne vinograde koji ga čine svetski poznatim, prvenstveno zbog vina Vino Nobile di Montepulciano. Osim po vinu, mesto ima mnogo toga da ponudi i u kulinarskom smislu. Prema recenzijama na Booking.com, putnici posebno hvale ručno pravljenu testeninu piči i specijalitete poput firentinskog odreska, poznatog kao Bistecca alla Fiorentina, što zaokružuje jedinstveno iskustvo koje ovaj toskanski dragulj nudi.

10 najgostoljubivijih gradova sveta: Montepulćano, Italija Magong, Tajvan San Martin de los Andes, Argentina Harogejt, Velika Britanija Frederiksberg, Teksas, SAD Pirenopolis, Brazil Svakoopmund, Namibija Takajama, Japan Nusa Heds, Australija Klaipeda, Litvanija

(Kurir.rs/ Večernji list)

