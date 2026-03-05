Slušaj vest

Srpski naučnik Nikola Tesla imao je specifičan pogled na brak, ljubav i ulogu žene u društvu, a svojevremeno je objasnio zašto se nikada nije oženio. Njegove reči i danas izazivaju polemike, jer otkrivaju koliko su se vrednosti u društvu promenile, ali i koliko su neka pitanja ostala ista.

Tesla je avgusta 1924. godine u ekskluzivnoj izjavi za "The Galveston Daily News" objasnio zašto se nije ženio. Tada 68-godišnji naučnik je objasnio svoj ideal žene.

„Uvek sam mislio da žena poseduje one delikatne kvalitete uma i duše koji su je u tom pogledu učinili superiornom u odnosu na muškarca. Stavljao sam je na uzvišeni pijedestal, figurativno govoreći, i po nekim nesumnjivo važnim svojstvima smatrao znatno višom od muškarca. Obožavao sam stopala stvorenja koje sam uzdigao na tu visinu i, kao svaki pravi obožavalac, osećao sam se nedostojnim predmeta tog obožavanja”, govorio je Nikola Tesla.

Nikola Tesla Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Tesla je u mladosti smatran vrlo atraktivnim mladićem. Bio je izuzetno visok i vitak, produhovljen i stidljiv, što se izuzetno dopadalo ženama. Govorio je tiho, a bio je izuzetno obrazovan i uvek dobro obučen. Čak i kad mu to materijalne prilike nisu dozvoljavale, našao bi načina da se dotera.

Žene je idealizovao i retko kojoj e dozvoljavao da mu se zaista približi. Muzej Nikole Tesle u Beogradu ipak čuva mnogo prepiski lične prirode u kojima se vidi da su žene davale sve od sebe da osvoje povučenog naučnika. Međutim, smatrao je da, ako već želi da posveti život nauci, u njemu neće biti mnogo mesta za romantiku. Recimo, Ketrin Džonson mu je pisala iz Italije potresna pisma, a naučnik se nije udostojio ni da ih otvori.

- Šta radiš? Volela bih da svakoga dana imam vesti o svom dragom i ćutljivom prijatelju, bile dobre ili loše. Ali ako ne želiš da mi odgovoriš, makar mi pošalji svoje misli, ja ću ih primiti kao kakav fino podešen instrument. Ne znam zašto sam toliko tužna, osećam se kao da mi sve beži iz ruke. Možda sam samo usamljena i treba mi društvo. Verujem da bih bila srećnija da imam vesti o tebi. Tebi, koji si tako nesvestan svega i zadubljen samo u svoj rad, tebi koji nemaš nikakve ljudske potrebe - pisala mu je Ketrin Džonson, koja mu je uputila mnogo pisama.

Freska Nikole Tesle u Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Kurir/M.F.

- Ostala sam kod kuće cele subote i nedelje čekajući te da dođeš. Umorna sam od čekanja na tvoj odgovor.

Tesla joj nije odgovarao. Tek nedavno ta pisma su otvorena posle gotovo čitavog veka otkad ih je Ketrin čežnjivo pisala.

Šta je Tesla govorio o ženama

- Moć prave žene je tako velika da verujem da bi lepa žena, a to će reći lepa duhom, ponašanjem i mislima, lepa u svakom pogledu, neka vrsta boginje, ako bi se iznenada pojavila na zemlji mogla da zapoveda celim svetom - rekao je Tesla.

Ipak, nastavlja, sve je to bilo nekad.

- Sada je nežna žena blagog glasa kakvu sam obožavao praktično nestala. Na njeno mesto došla je žena koja misli da je njen glavni uspeh u životu u tome da se što više izjednači sa muškarcem, odevanjem, glasom i postupcima, u sportovima i dostignućima svake vrste - rezimira genijalni naučnik razloge zbog kojih je ostao neženja.

- Žene postaju jače od muškaraca i fizički i mentalno. Svet je iskusio mnoge tragedije, ali po mom mišljenju najveća od svih tragedija je sadašnje ekonomsko stanje u kom se žene nadmeću sa muškarcima i u mnogim slučajevima zaista i uspevaju da zauzmu njihovo mesto u profesijama i industriji. Ova rastuća tendencija žena da bace muškost u zasenak predstavlja znak propadanja civilizacije - rekao je naučnik.

Nikola Tesla Foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Sva postignuća muškarca nadahnuta su ženama

Tesla tvrdi da „odlučno nadmetanje žene s muškarcem u poslovnom svetu” ruši neke od najboljih tradicija.

- Praktično sva velika dostignuća muškarca dosad bila su nadahnuta njegovom ljubavlju i posvećenošću ženi. Muškarac je bio nadahnut za velike stvari jer je neka žena verovala u njega, jer je želeo da zasluži njeno divljenje i poštovanje. Zato se borio za nju i stalno iznova rizikovao svoj život - kaže Tesla.

Nikola je analizirao posledice želje savremene žene da se izjednači sa muškarcem:

- Sama žena je zapravo žrtva, umesto da bude, kao što misli, pobednik. U njenom životu nema zadovoljstva. Ambiciozna je, često preko svojih prirodnih sposobnosti, da postigne sve što želi. Suviše često zaboravlja da ne mogu sve žene biti primadone i filmske zvezde...

Žene koje su neprestano uzbuđene zbog svoje ogromne ambicije da nadmaše muškarca u ovoj igri u isto vreme gube nešto što na kraju, čini mi se, vredi mnogo više nego što prazne počasti poslovnog ili profesionalnog uspeha ikada mogu da donesu - rekao je naučnik.

Nikola Tesla Foto: IanDagnall Computing / Alamy / Alamy / Profimedia

Matrijarhalna imperija

- Naša civilizacija će potonuti u stanje koje nalazimo kod pčela, mrava i drugih insekata - u kom se mužjaci bezobzirno ubijaju. U toj matrijarhalnoj imperiji biće zavedena ženska pravila - govorio je srpski genije iz Smiljana.

Na kraju, Tesla podseća da je istorija puna primera predivnog uticaja neobičnih žena.

- Među njima su i majke velikih muškaraca. Ali njihov uticaj ne leži u rešenosti da nadmaše muškarca, ni da se takmiče s njim. Možda zato što predstavlja finiji i osetljiviji instrument, žena instinktivno zna svoju moć i razume da njen stepen leži u visokom položaju koji zauzima. Ali ono što je uzvišeno nikada se ne spušta na nivo običnog - zaključuje Tesla.

Tesla se divio mnogim Amerikankama koje su davale sve od sebe da mu pomognu i pokazivale iskreno interesovanje za njegov rad. Tu su bile Milka Trnina ili ledi Riblsdejl, a divio se Ani Morgan, međutim, nikada nije preduzeo ništa po tom pitanju. Dopadala mu se i Margarita Merington, vrlo talentovana pijanistkinja, sa kojom se često susretao.

Nikola Tesla Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Jednog dana pitao ju je vrlo otvoreno sledeće:

- Zašto ne nosite nakit kao sve ostale žene?

- To nije moj izbor, ali čak i da imam novca da se okitim dijamantima, mislim da bih našla bolji način da potrošim novac.

Tesla je bio očaran njenom racionalnošću.

- A šta biste uradili sa novcem?

- Kupila bih kuću u centru grada jer ne volim da putujem dugo iz predgrađa do centra - glasio je odgovor koji se Tesli veoma dopao.

Odlučio da život posveti nauci

Srpski genije je više puta naglasio da je odlučio da svoj život posveti nauci.

- Odlučio sam da svoj život posvetim radu i zato se odričem ljubavi i društva dobre žene. Verujem da muzičar, pisac ili bilo koji drugi umetnik treba da se ožene. Njih samo inspiracija vodi do većih uspeha. Ali pronalazač je drugačije prirode, u sebi ima toliko strasti i divljine da, ako se preda ženi, predaće joj sve. To je šteta jer nekada smo tako usamljeni - pisao je Tesla.

- Moji izumi su moja deca, a moja jedina želja je da kroz njih šaljem poruke u budućnost. Žena je jedno fantastično stvorenje koga ja nisam vredan - zaključio je naučnik.

