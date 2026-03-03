Slušaj vest

Dnevni horoskop za 3. mart donosi detaljnu astrološku prognozu za sve horoskopske znake. Evo šta svakog pripadnika Zodijaka očekuje ovog utorka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Puni ste pozitivni energije i optimistični. U tom duhu komunicirate s kolegama i pravite nove poslovne planove. Zadovoljni ste odnosom s bračnim partnerom, ali nesvesni njegovog flerta s drugom osobom. Osećate se dobro.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Otvorena je mogućnost kontakta sa strancima ili odlazak na kraći put. Uživate u obavezama i oslanjate se na intuiciju. Postoji osoba koja vam se dopada, ali je problem što je neko od vas dvoje zauzet. Pripazite na ishranu.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Pred vama je uobičajen poslovni dan. Kako sve držite pod kontrolom, nema nikakvih previda na poslu. Bračni partner želi da ozbiljno razgovara s vama u vezi s preseljenjem u inostranstvo. Osećate se dobro.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Fokusirani ste na saradnju s kolegama. Razmenjujete nove ideje, prilagodljivi ste, s mnogo optimizma pravite nove planove. Niste zadovoljni ponašanjem bračnog partnera. Postao je hladan, a vama fali nežnosti. Zdravlje je solidno.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Niste spremni za prilagođavanje, niti za novine na poslu. Želite da se održi postojeći poredak. Brak smatrate stabilnim, potpuno nesvesni da druga strana ima tajnu simpatiju. Zdravlje nije najbolje i očekuju vas problemi s cirkulacijom.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Neki stari poslovni problemi koje ste svesno izbegavali dolaze na dnevni red. Ne uspevate da ih rešite, što vas čini napetim. Previše ste fokusirani na posao, tako da zapostavljate partnera. Srećom, on ima razumevanja. Vreme je za posetu stomatologu.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Situacija na poslu je idealna. Svime ste zadovoljni: svojim radom, kolegama, finansijama. Na poslu se odvija i flert u kom maksimalno uživate. Ne razmišljate o budućnosti, samo uživate u trenutku. Ukoliko ste bili bolesni, organizam se uspešno obnavlja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Saradnja sa inostranim partnerima ne odvija se na željeni način. Ne dopada vam se što su neozbiljni i ne daju vam nikakav osećaj sigurnosti. Zadovoljni ste vezom i posvećujete se voljenoj osobi. Skloni ste povredama.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Prisiljeni ste da odete na poslovni put na koji vam se uopšte ne ide. Ipak, na putu postižete sve ciljeve koji su isplanirani. S partnerom planirate kraći put tokom vikenda. Uzbuđeni ste zbog toga. Skloni ste prejedanju.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Dobijate novu poslovnu ponudu koja vam deluje intrigantno. Problem je u tome što imate otpor prema promenama. Na polju ljubavi očekuju vas tajna ili platonska dešavanja. Zdravlje je stabilno.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Na poslu vas očekuju teškoće. Srećom, uporni ste, ali i prilagodljivi, tako da ćete uspeti da ih uklonite. Očekuje vas novo poznanstvo. Uživate u interesantnoj komunikaciji. Kosti su vam osetljive. Čuvajte se povreda.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Posao ne doživljavate kao obavezu nego kao način ispoljavanja svoje sposobnosti. Zadovoljni ste emotivnom sferom iako je odnos tajne prirode. Emocije su vam žestoko proradile. Zdravstveno stanje je stabilno.

