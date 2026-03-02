Slušaj vest

Međunarodni aerodrom Tampa na Floridi izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio da prvi put uvodi zabranu nošenja pidžama i popularnih "kroksica" u svojim prostorijama, poručivši putnicima da su dani ležernosti gotovi. Putnici tako više ne bi smeli da dolaze na bezbednosne provere u kućnim ogrtačima, pidžamama ili "kroksicama".

Uprava aerodroma objavila je da joj je dosta takvog "ludila" i da praksa dolaska u odeći za spavanje "prestaje danas".

"Dosta nam je. Prekipelo nam je. Vreme je da zabranimo pidžame na Međunarodnom aerodromu Tampa. Pidžame. Na. Aerodromu. Usred bela dana", stoji u njihovoj objavi.

Zabrana pidžama usledila je nedugo nakon zasebne zabrane "kroksica", nakon koje se aerodrom pohvalio da je postao "prvi aerodrom na svetu bez kroksica". U novoj objavi su naveli: "Nakon uspešne zabrane kroksica, čime smo svima pružili neverovatnu priliku da iskuse prvi aerodrom na svetu bez kroksica, vreme je da se uhvatimo ukoštac sa još većom krizom."

Podeljene reakcije putnika

Ova "kriza", kako su je nazvali, izazvala je lavinu komentara.

"Gledajte, kao šala je donekle smešno. Ali ako je ovo stvarno... da nam državna ustanova govori šta smemo, a šta ne smemo da obučemo na putovanju... da li je to prekoračenje ovlašćenja?", napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži Iks.

Drugi se nadovezao: "Prvo učinite putovanje avionom podnošljivijim, a tek onda tražite od ljudi da se odreknu udobnosti."

Treći je iz inata poručio: "Sutra letim sa JFK-a za Tampu u pidžami i kroksicama."

Tampa aerodrom Foto: Dennis MacDonald / Alamy / Profimedia

Međutim, mnogi su podržali ovu odluku. "Napokon! To govorim sve vreme", napisao je jedan komentator. Ipak, neki su imali uslove. "Na poslednja dva leta noćio sam na prljavom podu aerodroma u Bafalu zbog otkazanih letova i bez ikakve odštete. I te kako bismo trebalo da nosimo pidžame, sve dok se očajna usluga avio-kompanija ne popravi!"

Jedan od putnika je zaključio: "Ovo je odlično, u potpunosti podržavam. Samo treba pristojno da se obučemo. Ali mislim da ne bi trebalo tu da stanemo. Smatram da bi avio-kompanije trebalo da vrate nekadašnji užitak putovanja. Recimo, da ponovo počnu da služe pravu hranu putnicima. Danas ne dobijete ni kikiriki."

Ipak je sve bila šala

Mnogi su ovo shvatili ozbiljno, ali aerodrom je kasnije potvrdio da je reč o šali. Putnici će ipak moći da se ukrcaju na let u svojim kroksicama i pidžamama. Iako je ova objava bila šala, nije retkost da avio-kompanije nameću sopstvena pravila odevanja.

Tampa aerodrom Foto: Ron Buskirk / Alamy / Profimedia

Na primer, prošle godine kompanija Spirit Airlines objavila je da putnici koji su "bosi ili neprimereno obučeni" mogu biti odbijeni ili udaljeni iz aviona. Njihove smernice kao neprihvatljivu odeću navode "prozirnu odeću, neadekvatnu pokrivenost, izložene grudi, zadnjicu ili druge intimne delove".

