da li ste primetili?

da li ste primetili?

Slušaj vest

Film "Maratonci trče počasni krug", koji je 1982. godine režirao Slobodan Šijan, ostao je upamćen kao jedno od najznačajnijih dela domaće kinematografije. Uloge su upečatljivo izneli Seka Sablić, Bogdan Diklić, Pavle Vuisić, Mija Aleksić, Bata Stojković, Mića Tomić, Zoran Radmilović, Bora Todorović i Melita Bihali, stvarajući galeriju likova koji se i danas citiraju.

Nekoliko godina kasnije, 1986, započeto je snimanje serije "Bolji život", po scenariju Siniše Pavića i Ljiljane Pavić. Prva epizoda emitovana je 10. januara 1987. godine. Iako pripadaju različitim formatima – jedan je filmski klasik, a drugi televizijska serija – oba projekta zauzimaju posebno mesto u istoriji domaće produkcije.

Neočekivana poveznica koju su primetili gledaoci

Na prvi pogled, između ove dve priče nema nikakvih dodirnih tačaka. Ipak, pažljivi obožavaoci primetili su zanimljiv detalj koji ih povezuje.

Prema njihovim zapažanjima, u oba ostvarenja korišćen je identičan stolnjak. Kao dokaz navode fotografije scena u kojima se jasno uočava isti dezen.

U filmu "Maratonci trče počasni krug" stolnjak prekriva sto za kojim porodica Topalović snima legendarnu scenu čitanja testamenta. U seriji "Bolji život", isti stolnjak nalazi se na trpezarijskom stolu porodice Popadić, mestu oko kog se okupljaju glavni junaci i vode najvažnije porodične rasprave.

Ovaj sitan, ali intrigantan detalj dodatno je zagolicao maštu publike, pokazujući kako i najmanji elementi scenografije mogu postati tema interesovanja među istinskim ljubiteljima domaćih klasika.

Pogledajte video: Insert iz serije "Bolji život"