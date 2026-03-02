Slušaj vest

Trećeg marta očekuje nas pun Mesec i potpuno pomračenje Meseca u znaku Device, poznato i kao krvavi Mesec. U astrologiji, ova kombinacija nosi energiju karmičkih završetaka, razotkrivanja i odluka koje više ne mogu da čekaju. Ako se vratite mislima na kraj septembra 2025. godine - na odluke, početke, odnose ili poslovne poteze - sada dolazi trenutak raspleta.

Šta simbolizuje "krvavi" Mesec?

Pun Mesec označava završetak šestomesečnog ciklusa. On osvetljava rezultate našeg truda, ali i ono što smo potiskivali. Emocije su intenzivne, istine izlaze na videlo, a unutrašnja potreba za zatvaranjem priča postaje snažna. Kada se tome doda i potpuno pomračenje - trenutak kada se Zemlja nađe između Sunca i Meseca i oboji ga crvenkastom nijansom - simbolika postaje još jača.

Krvavi Mesec Foto: Profimedia

U astrološkom smislu, krvavi Mesec predstavlja čišćenje, otpuštanje i transformaciju. Naziva se i crveni Mesec i vezuje se za buđenje prirode i dolazak proleća - period simboličnog ponovnog rađanja.

Šta donosi pomračenje u Devici?

Pomračenje se događa na 12. stepenu Device i aktivira teme: posao i svakodnevne obaveze, zdravlje i rutinu, granice u odnosima, perfekcionizam i samokritičnost. Devica traži red, jasnoću i odgovornost. Ako ste od septembra odlagali važne odluke, sada više nema prostora za čekanje.

Idealno je vreme da stavite tačku na: anksioznost i preterano analiziranje, odnose koji vas iscrpljuju, nezdrave navike, stare strahove koji vas koče. Energija ovog pomračenja može delovati intenzivno, ali njen cilj nije kazna - već oslobađanje.

Kako će pomračenje uticati na vaš znak? Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Fokus je na poslu i zdravlju. Moguće su promene u radnom okruženju ili odluka da promenite svakodnevnu rutinu. Obratite pažnju na signale tela i ne ignorišite umor. Poseban savet - uvedite novu naviku koja će vam dugoročno doneti stabilnost.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Ljubavne teme dolaze do kulminacije. Odnos koji traje od jeseni sada može dobiti jasan oblik - ili završetak. Kreativni projekti takođe dolaze na test. Poseban savet - birajte ono što vam donosi radost, ne ono što je samo sigurno.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Porodica i dom su u centru pažnje. Mogući su važni razgovori ili odluke vezane za životni prostor. Emocije su pojačane, ali donose jasnoću. Poseban savet - ne potiskujte ono što već dugo želite da kažete.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Komunikacija postaje ključna. Jedan razgovor može promeniti tok odnosa. Pazite kako birate reči, jer sada imaju dodatnu težinu. Poseban savet - istina izgovorena mirno ima veću snagu nego impulsivna reakcija.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Finansije i lična vrednost dolaze u fokus. Možete doneti odluku o promeni izvora prihoda ili načina trošenja. Preispitaćete koliko cenite sopstveni rad. Poseban savet - ne potcenjujte sebe iz straha od konflikta.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Ovo je vaša lična prekretnica. Transformacija identiteta, imidža ili načina na koji vas drugi doživljavaju postaje neminovna. Možete odlučiti da zatvorite jedno životno poglavlje. Poseban savet - ne držite se starog iz navike.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Podsvest i emocije izlaze na površinu. Snovi mogu biti intenzivni, a intuicija pojačana. Idealno je vreme za oproštaj i unutrašnje čišćenje. Poseban savet - provedite vreme u tišini, odgovori dolaze kada se um smiri.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Prijateljstva i planovi za budućnost prolaze kroz filter realnosti. Neki ljudi mogu izaći iz vašeg života. Poseban savet - otpustite one koji ne dele vašu viziju rasta.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Karijera i reputacija su pod reflektorom. Moguće su važne odluke ili promene profesionalnog pravca. Sve što ste započeli prošle jeseni sada traži konačan oblik. Poseban savet - budite hrabri u izboru novog puta.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Teme putovanja, obrazovanja i životnih uverenja dolaze do kulminacije. Možete promeniti pogled na svet ili doneti odluku o daljem usavršavanju. Poseban savet - dozvolite sebi da promenite mišljenje.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Intimnost i zajedničke finansije su u fokusu. Duboki emocionalni procesi mogu doneti oslobađanje. Poseban savet - otvoren razgovor rešava više nego tišina.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Partnerski odnosi ulaze u odlučujuću fazu. Ozbiljna veza može preći na viši nivo - ili završiti ako više nema temelja. Poseban savet - birajte odnos u kojem ste ravnopravni.

Kraj koji nosi novi početak

Krvavi Mesec 3. marta 2026. ne dolazi da bi nešto oduzeo - već da bi vas podsetio da bez završetka nema novog početka. Ono što je započeto u septembru sada traži epilog. A kada stavite tačku, otvara se prostor za potpuno novo poglavlje.

