Krvavi pun Mesec 3. marta zatvara karmički krug: Konačno dolazi trenutak raspleta, a evo kako će uticati na vaš znak
Trećeg marta očekuje nas pun Mesec i potpuno pomračenje Meseca u znaku Device, poznato i kao krvavi Mesec. U astrologiji, ova kombinacija nosi energiju karmičkih završetaka, razotkrivanja i odluka koje više ne mogu da čekaju. Ako se vratite mislima na kraj septembra 2025. godine - na odluke, početke, odnose ili poslovne poteze - sada dolazi trenutak raspleta.
Šta simbolizuje "krvavi" Mesec?
Pun Mesec označava završetak šestomesečnog ciklusa. On osvetljava rezultate našeg truda, ali i ono što smo potiskivali. Emocije su intenzivne, istine izlaze na videlo, a unutrašnja potreba za zatvaranjem priča postaje snažna. Kada se tome doda i potpuno pomračenje - trenutak kada se Zemlja nađe između Sunca i Meseca i oboji ga crvenkastom nijansom - simbolika postaje još jača.
U astrološkom smislu, krvavi Mesec predstavlja čišćenje, otpuštanje i transformaciju. Naziva se i crveni Mesec i vezuje se za buđenje prirode i dolazak proleća - period simboličnog ponovnog rađanja.
Šta donosi pomračenje u Devici?
Pomračenje se događa na 12. stepenu Device i aktivira teme: posao i svakodnevne obaveze, zdravlje i rutinu, granice u odnosima, perfekcionizam i samokritičnost. Devica traži red, jasnoću i odgovornost. Ako ste od septembra odlagali važne odluke, sada više nema prostora za čekanje.
Idealno je vreme da stavite tačku na: anksioznost i preterano analiziranje, odnose koji vas iscrpljuju, nezdrave navike, stare strahove koji vas koče. Energija ovog pomračenja može delovati intenzivno, ali njen cilj nije kazna - već oslobađanje.
Kako će pomračenje uticati na vaš znak?
Ovan
Fokus je na poslu i zdravlju. Moguće su promene u radnom okruženju ili odluka da promenite svakodnevnu rutinu. Obratite pažnju na signale tela i ne ignorišite umor. Poseban savet - uvedite novu naviku koja će vam dugoročno doneti stabilnost.
Bik
Ljubavne teme dolaze do kulminacije. Odnos koji traje od jeseni sada može dobiti jasan oblik - ili završetak. Kreativni projekti takođe dolaze na test. Poseban savet - birajte ono što vam donosi radost, ne ono što je samo sigurno.
Blizanci
Porodica i dom su u centru pažnje. Mogući su važni razgovori ili odluke vezane za životni prostor. Emocije su pojačane, ali donose jasnoću. Poseban savet - ne potiskujte ono što već dugo želite da kažete.
Rak
Komunikacija postaje ključna. Jedan razgovor može promeniti tok odnosa. Pazite kako birate reči, jer sada imaju dodatnu težinu. Poseban savet - istina izgovorena mirno ima veću snagu nego impulsivna reakcija.
Lav
Finansije i lična vrednost dolaze u fokus. Možete doneti odluku o promeni izvora prihoda ili načina trošenja. Preispitaćete koliko cenite sopstveni rad. Poseban savet - ne potcenjujte sebe iz straha od konflikta.
Devica
Ovo je vaša lična prekretnica. Transformacija identiteta, imidža ili načina na koji vas drugi doživljavaju postaje neminovna. Možete odlučiti da zatvorite jedno životno poglavlje. Poseban savet - ne držite se starog iz navike.
Vaga
Podsvest i emocije izlaze na površinu. Snovi mogu biti intenzivni, a intuicija pojačana. Idealno je vreme za oproštaj i unutrašnje čišćenje. Poseban savet - provedite vreme u tišini, odgovori dolaze kada se um smiri.
Škorpija
Prijateljstva i planovi za budućnost prolaze kroz filter realnosti. Neki ljudi mogu izaći iz vašeg života. Poseban savet - otpustite one koji ne dele vašu viziju rasta.
Strelac
Karijera i reputacija su pod reflektorom. Moguće su važne odluke ili promene profesionalnog pravca. Sve što ste započeli prošle jeseni sada traži konačan oblik. Poseban savet - budite hrabri u izboru novog puta.
Jarac
Teme putovanja, obrazovanja i životnih uverenja dolaze do kulminacije. Možete promeniti pogled na svet ili doneti odluku o daljem usavršavanju. Poseban savet - dozvolite sebi da promenite mišljenje.
Vodolija
Intimnost i zajedničke finansije su u fokusu. Duboki emocionalni procesi mogu doneti oslobađanje. Poseban savet - otvoren razgovor rešava više nego tišina.
Ribe
Partnerski odnosi ulaze u odlučujuću fazu. Ozbiljna veza može preći na viši nivo - ili završiti ako više nema temelja. Poseban savet - birajte odnos u kojem ste ravnopravni.
Kraj koji nosi novi početak
Krvavi Mesec 3. marta 2026. ne dolazi da bi nešto oduzeo - već da bi vas podsetio da bez završetka nema novog početka. Ono što je započeto u septembru sada traži epilog. A kada stavite tačku, otvara se prostor za potpuno novo poglavlje.
(Kurir.rs/Ona)
Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?