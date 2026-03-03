Mnogi greše i govore „Dubaji“, ali pravopis je jasan. Saznajte kako se pravilno menja ime grada Dubai kroz sve padeže u srpskom jeziku.
pravopis
Kako se piše - Dubai ili Dubaji? Sve češće možemo pročitati pogrešan oblik, a ovo je jedino ispravno
U jeku svetskih dešavanja, kada se ime ovog grada gotovo svakodnevno pojavljuje u vestima, sve češće se može čuti i pročitati pogrešan oblik – „Dubaji“. Iako je greška postala uobičajena u govoru, pravilo je jasno: pravilno je Dubai, bez dodatnog slova u osnovnom obliku.
Grad Dubai, najveći u Ujedinjeni Arapski Emirati, poznat je po luksuzu, arhitekturi i turizmu, ali njegovo ime u srpskom jeziku ima precizno definisanu promenu po padežima.
Burdž Kalifa Foto: Zoonar/Erich Meyer, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia
„Dubai“ ili „Dubaji“ – šta kaže pravopis?
Prema Pravopisu srpskog jezika, u nominativu, akuzativu i vokativu koristi se oblik:
Dubai
Dakle, pravilno je reći:
- „Dubai je svetska metropola.“
- „Posetili smo Dubai.“
Oblik „Dubaji“ u ovim padežima nije gramatički ispravan.
Promena po padežima – pregled
- Nominativ – Dubai je moderan grad.
- Genitiv – Sećam se lepota Dubaija.
- Dativ – Radujemo se putovanju ka Dubaiju.
- Akuzativ – Posetili smo Dubai prošlog leta.
- Vokativ – Hej, Dubai!
- Instrumental – Ponosimo se iskustvom iz Dubaija / Oduševljeni smo Dubaijem.
- Lokativ – Pričali smo o Dubaiju.
