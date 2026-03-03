Slušaj vest

U jeku svetskih dešavanja, kada se ime ovog grada gotovo svakodnevno pojavljuje u vestima, sve češće se može čuti i pročitati pogrešan oblik – „Dubaji“. Iako je greška postala uobičajena u govoru, pravilo je jasno: pravilno je Dubai, bez dodatnog slova u osnovnom obliku.

Grad Dubai, najveći u Ujedinjeni Arapski Emirati, poznat je po luksuzu, arhitekturi i turizmu, ali njegovo ime u srpskom jeziku ima precizno definisanu promenu po padežima.

Burdž Kalifa
Burdž Kalifa

„Dubai“ ili „Dubaji“ – šta kaže pravopis?

Prema Pravopisu srpskog jezika, u nominativu, akuzativu i vokativu koristi se oblik:

Dubai

Dakle, pravilno je reći:

  • „Dubai je svetska metropola.“
  • „Posetili smo Dubai.“

Oblik „Dubaji“ u ovim padežima nije gramatički ispravan.

Promena po padežima – pregled

  • Nominativ – Dubai je moderan grad.
  • Genitiv – Sećam se lepota Dubaija.
  • Dativ – Radujemo se putovanju ka Dubaiju.
  • Akuzativ – Posetili smo Dubai prošlog leta.
  • Vokativ – Hej, Dubai!
  • Instrumental – Ponosimo se iskustvom iz Dubaija / Oduševljeni smo Dubaijem.
  • Lokativ – Pričali smo o Dubaiju.
