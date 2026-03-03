Slušaj vest

U centru Varšave, između dve zgrade koje razdvaja tek uzak procep, nastala je građevina koja je privukla pažnju čitavog sveta. Na prostoru koji je godinama važio za potpuno beskoristan podignuta je Keret kuća - objekat koji nosi titulu najuže kuće na planeti.

Smeštena između stare posleratne zgrade i moderne stambene kule, ova neobična konstrukcija pokazuje kako i najmanji komad grada može dobiti novu svrhu.

Ideja rođena iz slučajnosti

Autor projekta je poljski arhitekta Jakub Ščensni. Inspiracija ga je, kako kaže, zatekla tokom jedne šetnje, kada je zastao pored uskog prolaza i počeo da razmišlja o njegovom potencijalu.

U galeriji pogledajte kako izgleda najuža kuća:

1/5 Vidi galeriju Keret kuća u Varšavi - najuža kuća na svetu Foto: Wojciech Stróżyk / Alamy / Profimedia, DCOW/EUB / Alamy / Profimedia

"Počelo je sa prostorom. Počeo sam da razmišljam ko bi tu mogao da živi. Morao je to biti neko ko voli da bude samotnjak, neko ko želi da provodi vreme sam radeći nešto, ali šta?" rekao je Jakub u intervjuu.

Kuća je završena 2012. godine, a njen tvorac naglašava da boravak u tako skučenom ambijentu zahteva dozu vedrine i smisla za humor.

Dimenzije koje pomeraju granice

Na najužem mestu širina objekta iznosi svega 92 centimetra, dok najširi deo doseže 152 centimetra. Upravo te dimenzije čine je jedinstvenom. Zbog specifičnih mera, sav nameštaj je izrađen po narudžbini, jer standardni komadi jednostavno ne bi mogli da se uklope. Unutrašnjost je organizovana na dva nivoa i obuhvata spavaći deo, malu kuhinju, kupatilo i prostor za boravak.

Keret kuća u Varšavi - najuža kuća na svetu Foto: Wojciech Stróżyk / Alamy / Profimedia

Iako je reč o ekstremno uskom prostoru, kuća ima dva prozora i nekoliko providnih panela koji omogućavaju ulazak dnevne svetlosti. Električnu energiju dobija iz susednih objekata, dok su voda i kanalizacija uredno povezani, što boravak čini funkcionalnim uprkos ograničenjima.

Ko je prvi stanar?

Ova građevina nije projektovana kao trajno prebivalište. Prvi koji je u njoj boravio bio je izraelski pisac i reditelj Etgar Keret, po kome je kuća i dobila ime. Zanimljivo je da se, prema lokalnim propisima, Keret kuća formalno ne vodi kao klasičan stambeni objekat, već kao umetnička instalacija. Uprkos tome, 2019. godine uvrštena je među najintrigantnije kuće sveta prema izboru organizacije Ajkonik Hausiz.

Slični primeri širom sveta

Ekstremno uske kuće nisu izolovan slučaj. U Tokiju, gde su cene nekretnina visoke, a prostor ograničen, arhitekte su razvile niz kreativnih rešenja. Tamo se mogu pronaći stanovi od svega 11.5 kvadratnih metara, opremljeni kuhinjom, toaletom, tušem, galerijom za spavanje, pa čak i mestom za projekciju filmova i veš mašinom.

Prednosti i izazovi mikroprostora

Kolbi Šort, direktor kompanije GetAgent.co.uk, ističe da su ovakvi projekti domišljat način maksimalnog iskorišćavanja urbanog prostora. Oni često predstavljaju pristupačniju opciju za kupce i omogućavaju lakši ulazak na tržište nekretnina. Ipak, upozorava da dugotrajan boravak u skučenim i tamnijim prostorima može uticati na psihofizičko zdravlje. Zbog toga je važno održavati ravnotežu, provoditi vreme napolju i negovati društvene kontakte.

Keret kuća tako ostaje simbol arhitektonske hrabrosti i dokaz da čak i najmanji prostor može postati inspiracija za velike ideje.

