U poslednjoj epizodi kviza Potera, emitovanoj na Prvom programu Radio-televizija Srbije, takmičari nisu uspeli da savladaju tragača Milana Bukvića i ostali su bez osvojenog novca. Ipak, jedno ime obeležilo je sinoćnje izdanje – Jasna Bačarević.

Penzionerka je na kratko preuzela pažnju publike svojom neposrednošću i vedrim duhom. Osim šarma, pokazala je i hrabrost, odlučivši da brani višu sumu od milion dinara.

„To sam rekla i pre početka kviza“

Razgovor sa voditeljem Jovan Memedović bio je jedan od upečatljivijih trenutaka emisije.



Tragač Milan Bukvić poručio je da cifra mora „u stratosferu“, na šta je Jasna bez oklevanja potvrdila iznos.

„Milion dinara! To sam rekla i pre početka kviza, da ću milion dinara da osvojim“, rekla je uz osmeh.

Memedović je potom upitao da li već ima plan za novac, ukoliko bi ga osvojila.

„Imam“, kratko je odgovorila, a zatim otkrila kako bi ga potrošila.

Ručak, novi zubi i pomoć ćerki

„Pa prvo jedan dobar ručak u jednom mom omiljenom restoranu“, rekla je Jasna, izazvavši smeh u studiju.

Na opasku da bi ručak mogao da priušti i sa manjom sumom, usledio je odgovor koji je osvojio gledaoce.

„Kastanjete sebi da napravim.“

Jasna Bačarević u studiju kviza „Potera“ tokom razgovora sa Jovanom Memedovićem Foto: RTS Printscreen

Memedović je uz osmeh pojasnio: „Kastanjete kao instrument?“

„Ne, zubi, vilice“, objasnila je Jasna.

Na kraju je dodala da bi ostatak novca dala ćerki.

