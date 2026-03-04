Slušaj vest

Dnevni horoskop za 4. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svaki znak očekuje ove srede.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novi poznanik ostavlja odličan utisak, tako da mu nudite početak zajedničke poslovne saradnje. Brak smatrate stabilnim. Nesvesni ste da partner flertuje s drugom osobom. Osećate se dobro.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Na poslu nema nekih značajnijih dešavanja. Vi ste prilagodljivi, a posao se odvija na ustaljen način. Najlepša stvar koja vam se dešava na radnom mestu a da nije posao jeste flert. Što se tiče zdravlja, kondicija vam nije sjajna.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Situacija na poslu je zadovoljavajuća. Sve ste odlično organizovali, znate šta želite da postignete i na koji način. Veoma ste pasivni kad je ljubav u pitanju. Plašite se da simpatiji pokažete emocije. Zdravlje je stabilno.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Komunikacija je trenutno vaše najjače oružje na poslu. Uspešni ste u tome i uspostavljate nove poslovne dogovore. Odnos s partnerom nije najbolji. Postoji osoba na koju tajno mnogo mislite. Zdravlje je solidno.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

U slučaju bilo kakvog spora, nećete dobro proći. Niste u potpunosti zadovoljni emotivnom sferom. Imate utisak da je odnos postao navika, rutina, a vama je potrebna ljubav. Mogući su problemi sa zubima.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Na poslu vas očekuju teškoće koje nećete uspeti da rešite. Očekuje vas finansijski dobitak, što vam popravlja raspoloženje. U potpunosti se posvećujete bračnom partneru. Zdravlje nije najbolje. Pritisak vam je sklon oscilacijama.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao se odvija na uobičajen način. Kako ste kreativni, planirate da proširite poslovnu ponudu. Obmanjujete sebe da niste ozbiljno zainteresovani za osobu s kojom flertujete. Mogući su problemi sa stomakom zbog pokvarene hrane.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate dosta obaveza, pa neke odrađujete istovremeno. Zanima vas ulazak u tajnu vezu. Razmišljate koji je najbolji način da se približite simpatiji. Zdravlje je stabilno.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poslovna situacija je stabilna, a vama nedostaju novi izazovi, pa planirate nov poslovni projekat. Zadovoljni ste odnosom s bračnim partnerom. Skloni ste preteranoj konzumaciji slatkiša ili alkohola. Pokušajte da se obuzdate.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ukoliko vas zanima novi posao, očekuje vas razgovor za novo radno mesto i dobijanje poslovne ponude. Imate simpatiju koja je zauzeta. Upravo je to razlog što joj još uvek ne prilazite. Zdravstvena situacija je stabilna.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Niste dovoljno realni, a ni koncentrisani. Poslovni planovi koje pravite nisu u potpunosti izvodljivi, čega trenutno niste svesni. Održavate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Mogući su problemi s pritiskom.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Situacija na poslu je stabilna. Zbog toga razmišljate o daljem proširenju posla i na koji način da to postignete. Ukoliko ste korisnik društvenih mreža, predstoji vam kontakt s nekim ko nije iskren. Stomak vam je osetljiv.