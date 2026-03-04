Dnevni horoskop za 4. mart: Bikove očekuju bitne promene na poslu, Device očekuje finansijski dobitak, a Škorpije...
Dnevni horoskop za 4. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svaki znak očekuje ove srede.
OVAN
Novi poznanik ostavlja odličan utisak, tako da mu nudite početak zajedničke poslovne saradnje. Brak smatrate stabilnim. Nesvesni ste da partner flertuje s drugom osobom. Osećate se dobro.
BIK
Na poslu nema nekih značajnijih dešavanja. Vi ste prilagodljivi, a posao se odvija na ustaljen način. Najlepša stvar koja vam se dešava na radnom mestu a da nije posao jeste flert. Što se tiče zdravlja, kondicija vam nije sjajna.
BLIZANCI
Situacija na poslu je zadovoljavajuća. Sve ste odlično organizovali, znate šta želite da postignete i na koji način. Veoma ste pasivni kad je ljubav u pitanju. Plašite se da simpatiji pokažete emocije. Zdravlje je stabilno.
RAK
Komunikacija je trenutno vaše najjače oružje na poslu. Uspešni ste u tome i uspostavljate nove poslovne dogovore. Odnos s partnerom nije najbolji. Postoji osoba na koju tajno mnogo mislite. Zdravlje je solidno.
LAV
U slučaju bilo kakvog spora, nećete dobro proći. Niste u potpunosti zadovoljni emotivnom sferom. Imate utisak da je odnos postao navika, rutina, a vama je potrebna ljubav. Mogući su problemi sa zubima.
DEVICA
Na poslu vas očekuju teškoće koje nećete uspeti da rešite. Očekuje vas finansijski dobitak, što vam popravlja raspoloženje. U potpunosti se posvećujete bračnom partneru. Zdravlje nije najbolje. Pritisak vam je sklon oscilacijama.
VAGA
Posao se odvija na uobičajen način. Kako ste kreativni, planirate da proširite poslovnu ponudu. Obmanjujete sebe da niste ozbiljno zainteresovani za osobu s kojom flertujete. Mogući su problemi sa stomakom zbog pokvarene hrane.
ŠKORPIJA
Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate dosta obaveza, pa neke odrađujete istovremeno. Zanima vas ulazak u tajnu vezu. Razmišljate koji je najbolji način da se približite simpatiji. Zdravlje je stabilno.
STRELAC
Poslovna situacija je stabilna, a vama nedostaju novi izazovi, pa planirate nov poslovni projekat. Zadovoljni ste odnosom s bračnim partnerom. Skloni ste preteranoj konzumaciji slatkiša ili alkohola. Pokušajte da se obuzdate.
JARAC
Ukoliko vas zanima novi posao, očekuje vas razgovor za novo radno mesto i dobijanje poslovne ponude. Imate simpatiju koja je zauzeta. Upravo je to razlog što joj još uvek ne prilazite. Zdravstvena situacija je stabilna.
VODOLIJA
Niste dovoljno realni, a ni koncentrisani. Poslovni planovi koje pravite nisu u potpunosti izvodljivi, čega trenutno niste svesni. Održavate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Mogući su problemi s pritiskom.
RIBE
Situacija na poslu je stabilna. Zbog toga razmišljate o daljem proširenju posla i na koji način da to postignete. Ukoliko ste korisnik društvenih mreža, predstoji vam kontakt s nekim ko nije iskren. Stomak vam je osetljiv.