Slušaj vest

Dnevni horoskop za 4. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svaki znak očekuje ove srede.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Novi poznanik ostavlja odličan utisak, tako da mu nudite početak zajedničke poslovne saradnje. Brak smatrate stabilnim. Nesvesni ste da partner flertuje s drugom osobom. Osećate se dobro.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Na poslu nema nekih značajnijih dešavanja. Vi ste prilagodljivi, a posao se odvija na ustaljen način. Najlepša stvar koja vam se dešava na radnom mestu a da nije posao jeste flert. Što se tiče zdravlja, kondicija vam nije sjajna.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Situacija na poslu je zadovoljavajuća. Sve ste odlično organizovali, znate šta želite da postignete i na koji način. Veoma ste pasivni kad je ljubav u pitanju. Plašite se da simpatiji pokažete emocije. Zdravlje je stabilno.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Komunikacija je trenutno vaše najjače oružje na poslu. Uspešni ste u tome i uspostavljate nove poslovne dogovore. Odnos s partnerom nije najbolji. Postoji osoba na koju tajno mnogo mislite. Zdravlje je solidno.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  U slučaju bilo kakvog spora, nećete dobro proći. Niste u potpunosti zadovoljni emotivnom sferom. Imate utisak da je odnos postao navika, rutina, a vama je potrebna ljubav. Mogući su problemi sa zubima.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Na poslu vas očekuju teškoće koje nećete uspeti da rešite. Očekuje vas finansijski dobitak, što vam popravlja raspoloženje. U potpunosti se posvećujete bračnom partneru. Zdravlje nije najbolje. Pritisak vam je sklon oscilacijama.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Posao se odvija na uobičajen način. Kako ste kreativni, planirate da proširite poslovnu ponudu. Obmanjujete sebe da niste ozbiljno zainteresovani za osobu s kojom flertujete. Mogući su problemi sa stomakom zbog pokvarene hrane.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate dosta obaveza, pa neke odrađujete istovremeno. Zanima vas ulazak u tajnu vezu. Razmišljate koji je najbolji način da se približite simpatiji. Zdravlje je stabilno.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Poslovna situacija je stabilna, a vama nedostaju novi izazovi, pa planirate nov poslovni projekat. Zadovoljni ste odnosom s bračnim partnerom. Skloni ste preteranoj konzumaciji slatkiša ili alkohola. Pokušajte da se obuzdate.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ukoliko vas zanima novi posao, očekuje vas razgovor za novo radno mesto i dobijanje poslovne ponude. Imate simpatiju koja je zauzeta. Upravo je to razlog što joj još uvek ne prilazite. Zdravstvena situacija je stabilna.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Niste dovoljno realni, a ni koncentrisani. Poslovni planovi koje pravite nisu u potpunosti izvodljivi, čega trenutno niste svesni. Održavate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Mogući su problemi s pritiskom.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Situacija na poslu je stabilna. Zbog toga razmišljate o daljem proširenju posla i na koji način da to postignete. Ukoliko ste korisnik društvenih mreža, predstoji vam kontakt s nekim ko nije iskren. Stomak vam je osetljiv.

Ne propustiteZanimljivostiKrvavi pun Mesec 3. marta zatvara karmički krug: Konačno dolazi trenutak raspleta, a evo kako će uticati na vaš znak
krvavi Mesec
ZanimljivostiNovčani horoskop za mart: Kome će novac stizati redovno, a ko će biti meta prevare?
Ilustracija zodijačkog kruga
ŽenaPočela je sezona Riba: Traje do 20. marta, a sve postaje bolje za 5 znakova horoskopa!
Ilustracija zodijačkog kruga
ZanimljivostiVeliki mesečni horoskop za mart: Venera budi strasti, a retrogradni Merkur donosi nove drame
Horoskop

Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz