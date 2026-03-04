"Kravu i devojku uzimaj iz svog sela" Luka podelio sliku iz štale i uputio mudre reči, svi pohrlili da komentarišu
Luka Crepuljarević važi za jednog od najpoznatijih mladih domaćina na selu. Njegova odluka da gradski život zameni seoskim mnoge je iznenadila, ali on danas s ponosom pokazuje da je napravio pravi izbor.
Putem društvenih mreža nastoji da mladima približi svakodnevicu na selu - od brige o imanju do rada sa životinjama. Na njegovom Instagram profilu često se mogu videti prizori iz štale, dvorišta i njiva, kao i druženja sa komšijama.
Fotografija iz štale izazvala pažnju
Luka je nedavno objavio fotografiju nastalu u štali. Na slici je nasmejan, obučen u radni mantil i sa maramom na glavi, dok muze kravu. Ovaj prizor oduševio je njegove pratioce, koji ga redovno podržavaju u promovisanju seoskog načina života.
Izjava o devojkama podigla prašinu
Posebnu pažnju izazvala je i njegova izjava o izboru partnerke, koju su mnogi komentarisali.
"Znaš kako kažu u našem selu: Kravu i devojku uzimaj iz svog sela. Kravi znaš narav, isto za devojku, znaš čija je, kakva je i kakva joj je narav. Kad su bile te igranke, babe se popnu na klipe, gledaju sa kim im ćerke igraju" - rekao je Luka, pa dodao:
"Nema 100 ljudi na selu, od njih 10 je radno sposobno. Kod nas Semegnjevaca je specifično, ko prođe te kritične godine, 70, on posle tera do stote" - izjavio je, između ostalog, za Zlatiborski podcast.
Podrška porodice i dileme
Luka je otkrio i da njegovoj majci, koja je obrazovana žena, u početku nije bilo lako da prihvati njegovu odluku da ostane na selu. Ipak, vremenom je pokazao da se odgovornost, rad i posvećenost mogu isplatiti, bez obzira na to da li se živi u gradu ili na selu.
