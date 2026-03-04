Slušaj vest

Luka Crepuljarević važi za jednog od najpoznatijih mladih domaćina na selu. Njegova odluka da gradski život zameni seoskim mnoge je iznenadila, ali on danas s ponosom pokazuje da je napravio pravi izbor.

Putem društvenih mreža nastoji da mladima približi svakodnevicu na selu - od brige o imanju do rada sa životinjama. Na njegovom Instagram profilu često se mogu videti prizori iz štale, dvorišta i njiva, kao i druženja sa komšijama.

Fotografija iz štale izazvala pažnju

Luka je nedavno objavio fotografiju nastalu u štali. Na slici je nasmejan, obučen u radni mantil i sa maramom na glavi, dok muze kravu. Ovaj prizor oduševio je njegove pratioce, koji ga redovno podržavaju u promovisanju seoskog načina života.

Luka Crepuljarević muze kravu Foto: Printscreen/Instagram/lukacrepuljarevic

Izjava o devojkama podigla prašinu

Posebnu pažnju izazvala je i njegova izjava o izboru partnerke, koju su mnogi komentarisali.

"Znaš kako kažu u našem selu: Kravu i devojku uzimaj iz svog sela. Kravi znaš narav, isto za devojku, znaš čija je, kakva je i kakva joj je narav. Kad su bile te igranke, babe se popnu na klipe, gledaju sa kim im ćerke igraju" - rekao je Luka, pa dodao:

"Nema 100 ljudi na selu, od njih 10 je radno sposobno. Kod nas Semegnjevaca je specifično, ko prođe te kritične godine, 70, on posle tera do stote" - izjavio je, između ostalog, za Zlatiborski podcast.

U galeriji pogledajte fotografije imanja Luke Crepuljarevića:

Štala Luke Crepuljarevića nadomak Zlatibora Foto: Privatna Arhiva

Podrška porodice i dileme

Luka je otkrio i da njegovoj majci, koja je obrazovana žena, u početku nije bilo lako da prihvati njegovu odluku da ostane na selu. Ipak, vremenom je pokazao da se odgovornost, rad i posvećenost mogu isplatiti, bez obzira na to da li se živi u gradu ili na selu.

