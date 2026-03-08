Slušaj vest

Just Room Enough Island, (Ostrvo dovoljno za sobu) poznato i kao Hub Island, u blizini zaliva Aleksandrija u državi Njujork u SAD, najmanje je naseljeno ostrvo na svetu. U pitanju je jedno od 1.864 ostrva kojima je prošarana reka Sveti Lorens, koja teče severoistočno iz jezera Ontario. Na ostrvu se nalaze kuća, jedno drvo i dve baštenske stolice. Nema mesta ni za šta drugo.

Dovoljno mesta za jednu kuću i jedno drvo

Pedesetih godina prošlog veka, porodica po imenu Sizeland kupila je Hub Island, jedno od najmanjih ostrva u kanalu, zasadila drvo i izgradila malu kolibu, koja je zauzimala skoro svaki preostali kvadratni centimetar suve zemlje. Preimenovali su ga u Ostrvo dovoljno za sobu (Just Room Enough Island), iz očiglednih razloga.

Pogledajte u galeriji fotografije najmanje naseljenog ostrva na svetu:

1/7 Vidi galeriju Just Room Enough Island - najmanje naseljeno ostrvo na svetu Foto: printscreen/youtube/Conversations with Strangers

Međutim, plan Sizelandovih za mali osamljeni kutak za vikend odmor se izjalovio. Njihovo ostrvo veličine vikendice postalo popularna atrakcija za turiste koji krstare rekom. Vašington post je primetio da poseta ostrvu ostavlja malo prostora za greške. „Jedan pogrešan korak i moraćete da plivate."

Ostrvo Just Room Enough ima oko 310 kvadratnih metara, tako da je verovatno najmanje ostrvo na svetu. Kuća zauzima najveći deo prostora. Ispred kolibe ima mesta samo za dve baštenske stolice i mali pojas plaže. Drvo pored kuće je takođe ostalo drvo, pa se i dalje se nakrivo naginje na vetru.

Klikom na link saznajte na kom ostrvu na Jadranu živi samo jedan čovek.

Svojim neobičnim izborom mesta za odmor porodica Sizeland verovatno pedesetih godina nije ni pomišljala na obaranje svetskog rekorda. Naime, ostrvo je u Ginisovoj knjizi rekorda kao najmanje naseljeno na svetu, pa je danas popularna meta za fotografisanje među turistima.

Ranije je titulu "najmanjeg naseljenog ostrva" imalo britansko ostrvo Bishop Rock - mala stena u blizini ostrva Sili, koja je dugo bila rekorder. Međutim, kada je svetionik automatizovan 1982. godine, porodica čuvara svetionika se odselila, a Bishop Rock je izgubio svoj status.

Bishop Rock je tokom oseke ostrvo je dugo samo 46 metara, a široko 16. Dakle, ima površinu tri teniska terena i nalazi se u Engleskoj. U Srednjem veku bio je poznat kao Men Epskop i kriminalci su ovde ostavljani sa korom hleba i vodom, a obično bi ginuli pokušavajući da otplivaju do najbližeg kopna.

Međutim, 1847. nakon serije potonuća brodova u ovoj oblasti, Britanija je odlučila da na ostrvu podigne svetionik, koji se i danas tu nalazi. Tokom plime, svetionik prekriva svaki kvadratni centimetar ostrva.

Posle čitave decenije gradnje u teškim uslovima i nakon što je jedan gotovo završen svetionik raznesen u oluji, Bishop Rock svetionik konačno je zasvetleo. Čuvari su se uselili u svetionik 1858. i time je ostrvo postalo najmanje naseljeno na svetu.

Bonus video: