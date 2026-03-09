Slušaj vest

Psi najviše vole da provode vreme sa svojim vlasnicima i cene svaki trenutak proveden s njima. Jedino vreme u danu koje im izaziva nelagodu jeste kada vide da njihov vlasnik odlazi. Vlasnicima je takođe teško da napuste kuću kada im pas uputi taj nežni, tužni pogled. Kada se nakon napornog dana vrate kući i vide psa kako čeka pored vrata, srce im se slomi, ali im istovremeno popravlja raspoloženje.

Nauka o emocijama pasa

Nauka kaže da psi imaju emocije slične onima koje oseća dvogodišnje dete. Možda ne govore jezikom, ali razumeju ton, dodir i miris. Kada njihov vlasnik izađe, njegov miris polako nestaje i pas počinje da ga propušta.

Zašto psi čekaju vlasnika ispred ulaznih vrata Foto: Vita Popova / Alamy / Profimedia

Psi takođe imaju oštar unutrašnji sat. Oni osećaju kada je vreme da se njihov vlasnik vrati kući. Neka istraživanja pokazuju da psi reaguju radosno kada čuju ili osete miris svog vlasnika kako se približava. Zato požure ka vratima i pre nego što vlasnik uđe. Čekanje pored vrata je način psa da pokaže ljubav i odanost.

Pas postaje tužan kada vlasnik uzme ključeve ili obuje cipele, jer zna da njegov omiljeni čovek uskoro odlazi. Nakon što vidi da vlasnik odlazi, može da sedne blizu mesta gde ga je poslednji put video. Neki psi čak nose neki predmet, poput čarape ili majice, kako bi se utešili mirisom. Ovo su mali načini na koje održavaju prisustvo svog čoveka.

Kada psi ispraćaju svoje vlasnike, pokazuju to na različite načine. Neki odmah počnu da cvile ili laju čim se vrata zatvore, dok drugi gube apetit dok vlasnik ne dođe. Neki počinju da ližu šape ili da šetaju po sobi. Ponekad psi žvaću cipele ili grebu vrata da bi se nosili sa tugom i konfuzijom. Ovo nije loše ponašanje. Psi jednostavno ne razumeju gde njihov vlasnik ide i kada će se vratiti. Psi vole rutinu. Kada vlasnik nije prisutan, njihova rutina je poremećena i ne osećaju se normalno bez svog vlasnika.

Separaciona anksioznost kod pasa

Ponekad čekanje pored vrata nije samo znak ljubavi, već i znak separacione anksioznosti. To znači da se pas oseća pod stresom ili uplašeno kada je sam. Neki psi glasno laju, žvaću stvari ili grebu vrata pokušavajući da pronađu vlasnika. Sepraciona anksioznost se javlja kod ljubimaca koji provode mnogo vremena sami ili su prošli kroz velike životne promene. Čak i preseljenje ili promena rutine može da izazove anksioznost.

Zašto pas čeka vlasnika ispred ulaznih vrata Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Da bi se ovo izbeglo, vlasnici treba da razumeju emocije svog psa. Oni čekaju pored vrata jer nemaju drugi način da iskažu svoja osećanja.

Kako da pomognete psu pre nego što odete? Učinite da psu bude udobnije pre nego što napustite kuću. Pozdravite ga smireno, umesto dugih zagrljaja ili bebastih govora.

Održavajte govor tela tako da ne osete vašu zabrinutost.

Dajte mu igračku ili kost za žvakanje. To ih zabavlja i pomaže im da se osećaju manje usamljeno.

Uključite laganu muziku i svetlo pre nego što odete kako tišina ne bi bila previše primetna.

Postepeno ih učite da je biti sam sigurno. Počnite sa kratkim periodima odsustva i postepeno povećavajte trajanje. Pas će početi da veruje da se njegov vlasnik uvek vraća.

Kada pas čeka pored vrata, to nije samo navika, već ljubav u najčistijem obliku. Pokazuje koliko mu je stalo i koliko ceni vezu sa svojim vlasnikom.

