​Kao deca slušali ste sigurno bajke u kojima su vam pričali da su kraljevi najbogatiji na svetu.

Sada kada razmišljate o njihovom bogatstvu i ko od njih ima najviše, padaju vam na pamet poznate kraljevske porodice i njihovi monarsi kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Monako, Ujedinjeno Kraljevstvo…

Međutim, ovaj kralj je čak 50 puta bogatiji od britanske kraljevske porodice.

Za njega velika većina vas nije ni čula, a kamoli da zna da postoji sa svojim kraljevstvom o čijem bogatstvu je teško i pojmiti da tako nešto postoji.

Maha Vadžiralongkorn

Naime, najbogatiji monarh na svetu je kralj Tajlanda Maha Vadžiralongkorn, sa procenjenom neto vrednošću između 30 i 70 milijardi dolara.

Kontroliše više od 17.000 ugovora o najmu nekretnina samo u Bangkoku i 40.000 širom zemlje. Kralj kontroliše otprilike 6.560 hektara zemlje u Tajlandu, uključujući poslovne zgrade, hotele i odmarališta, što generiše značajan prihod od najma.

Upravljanje imovinom

Ima direktnu kontrolu nad "Crown Property Bureau", koji upravlja njegovim ogromnim portfeljem zemljišta, nekretnina i investicija.

Poseduje značajan udeo u Siam Commercial Bank (blizu 23%) i "Siam Cement Group" (33%), koje su među najvećim finansijskim i industrijskim kompanijama u Tajlandu.

Avioni, brodovi…

Njegova imovina uključuje flotu od 38 privatnih aviona i helikoptera, više od 300 luksuznih automobila i 52 pozlaćena broda koji se koriste za ceremonije.

Dragocenosti

Poseduje ogromnu kolekciju nakita, uključujući i Zlatni jubilarni dijamant od 545,67 karata.

Dok neki izveštaji mogu ukazivati na saudijsku kraljevsku porodicu kao najbogatiju, više izvora potvrđuje da je kralj Maha Vadžiralongkorn najbogatiji pojedinačni monarh.

