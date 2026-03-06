da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Lepota grčkih ostrva privlači milione turista svake godine, ali veliki broj magaraca je godinama plaćao visoku cenu zbog rekordnog broja poseta.

Opisujući strmi uspon od luke Santorinija do Fire, glavnog grada na litici 400 metara iznad nivoa mora, Evangelija Konsta, portparolka opštine, rekla je pre nekoliko godina da putnici sa kruzera praktično imaju tri načina za uspon.

"Mogu peške, žičarom, magarcem ili mazgom. Kada svakog dana stignu hiljade ljudi, a žičara ima najviše pet kabina sa prostorom za najviše šest osoba, izbor je ograničen na dve opcije. Na vrućini, nisu svi tako raspoloženi za prvu opciju", istakla je.

Zahtevi nošenja putnika sa kruzera preko 600 stepenika doveli su do toga da sve više životinja zadobija povrede kičme, čireve od sedla i iscrpljenost nego ikada pre. Česta prijavljivanja zlostavljanja i zapuštanja navela su grupe za zaštitu životinja da posete ostrvo u avgustu.

Magarci kao prevozno sredstvo na Santoriniju:

1/9 Vidi galeriju Magarci kao prevozno sredstvo na Santoriniju Foto: Zoonar/Bernhard Klar, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia, Susana Guzman / Alamy / Profimedia, Emilia Whitbread / Alamy / Profimedia

Pod međunarodnim pritiskom, grčka vlada je reagovala. Zakon koji je 2018. godine predložilo Ministarstvo poljoprivrede zabranjuje vlasnicima da opterećuju životinje "bilo kojom težinom većom od 100 kg ili jednom petinom njihove telesne težine".

Iako turisti nisu direktno pomenuti, ova regulativa se tumači kao zabrana da preteški turisti jašu životinje.

Ova odredba je postala deo zakona o pasošu za konje, koji zahteva individualnu identifikaciju svih magaraca, konja i mazgi, a koji je parlament usvojio.

Pol Mekgloun, izvršni direktor UK-based Greek Animal Welfare Fund, rekao je da "Grčka ima dobre zakone, ali često ih ne sprovodi".

"Nisu samo vlasnici magaraca ti koji treba da budu odgovorni i da kažu: 'Izgleda da ste preteški. Žao mi je, ali moja životinja ima granice'. Turisti takođe moraju da donesu odluku", istakao je.

Svestan dubine osećanja javnosti, gradonačelnik Santorinija, Nikos Zorzos, prihvatio je zakon, a raspisani su i tenderi za izgradnju novih zaklona i pojilica za životinje.

Klikom na link saznajte kakav peh se dogodio Teodori na moru u Grčkoj.

"Pozdravljamo svaku meru koja će poboljšati dobrobit životinja. Na dnu luke je oko 300 magaraca, ali i drugde, oni su oduvek igrali ulogu u ekonomskom i društvenom razvoju našeg ostrva. Santorini je praktično izgrađen zahvaljujući magarcima", rekao je Zorzos.

Navodno zlostavljanje zabeleženo ranijih godina izazvalo je zabrinutost u Grčkoj.

"Kao i ljudi, postoje dobri i loši vlasnici magaraca. Ovde govorimo o izolovanoj manjini. Većina zna da kao radne životinje i izvor prihoda moraju da budu dobro zbrinute", zaključio je.

(Kurir.rs/ The Guardian)

Bonus video: