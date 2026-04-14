Možda će vas iznenaditi, ali zmijeimaju važnu ulogu u baštama i voćnjacima. One kontrolišu štetočine poput miševa, voluharica, pacova, žaba i puževa, čime održavaju prirodnu ravnotežu i smanjuju potrebu za pesticidima. Takođe učestvuju u razgradnji organskog materijala i doprinose kvalitetu zemljišta. Ipak, uprkos tome, malo ko želi da ih vidi u svom dvorištu, posebno ako ne zna da razlikuje otrovne vrste od bezopasnih.

Kako sprečiti pojavu zmija u dvorištu

Zmije se najčešće pojavljuju tamo gde imaju dovoljno hrane i zaklona. Ako u dvorištu ima miševa ili drugih sitnih glodara, postoji velika verovatnoća da će se pojaviti i zmije. Zato je važno ukloniti potencijalne izvore hrane i držati prostor urednim. One vole vlagu i vodu, pa se mogu zadržavati u blizini jezerca, fontana ili mesta gde se skuplja kišnica. Dobro je pokriti posude sa vodom i sprečiti zadržavanje vlage.

Takođe se rado skrivaju ispod kamenja, u gomilama lišća, ispod balvana, starih grana ili praznih saksija. Ako nemaju gde da se sakriju, neće se dugo zadržavati. Redovno košenje trave dodatno smanjuje mogućnost njihovog prisustva, jer visoka trava predstavlja idealno sklonište.

Biljke čiji miris zmije izbegavaju

Prema iskustvima mnogih baštovana, određene biljke svojim intenzivnim mirisom mogu pomoći u odbijanju zmija. Među njima su beli luk, crni luk, ruzmarin, pelin i limunska trava, ali i neven, bosiljak, žalfija, đumbir i majčina dušica.

Ruzmarin Foto: Profimedia

Sadnja ovih biljaka uz ivice dvorišta ili oko kuće može predstavljati dodatnu prirodnu zaštitu.

Šta uraditi ako naiđete na zmiju?

Ako ipak dođe do susreta, važno je ostati smiren. Ne pokušavajte da je terate, udarate ili provocirate. Zmija je najčešće uplašena isto koliko i vi i u samoodbrani može reagovati ugrizom. Najbezbednije je da se polako udaljite i omogućite joj da sama napusti prostor.

Soda bikarbona protiv zmija - da li zaista deluje?

Na društvenim mrežama mnogi tvrde da soda bikarbona može pomoći u odbijanju zmija. Prema njihovim iskustvima, dovoljno je posuti je po dvorištu, bašti ili oko garaže i podruma. Neki korisnici navode da zmije izbegavaju mesta gde osete njeno prisustvo i da se nakon toga više ne vraćaju.

Iako za ovu metodu ne postoje čvrsti naučni dokazi, mnogi je koriste kao dodatnu meru zaštite uz redovno održavanje dvorišta.

Kombinacijom urednog prostora, uklanjanja potencijalnih skrovišta i sadnje biljaka jakog mirisa moguće je značajno smanjiti šanse da se zmije približe vašem domu.

VIDEO:Buba koja jede zmije i leševe: